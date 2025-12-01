HypZert Aufsichtsrat-Vorsitz wiedergewählt
Berlin (ots) - Immobilienbewertung: Berufsbild wandelt sich
Dr. Jan Peter Annecke, Bereichsleiter Real Estate Finance in der Helaba wurde in
der letzten Sitzung des Aufsichtsrates am 24. November 2025 einstimmig für
weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden des Gremiums wiedergewählt.
Nina Babic, Mitglied des Vorstandes (Chief Risk Officer) der Aareal Bank wurde
ebenfalls einstimmig für weitere zwei Jahre als stellvertretende Vorsitzende
wiedergewählt.
Das Gremium berät und überwacht die Geschäftsführung der HypZert, der führenden
Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachterinnen und -gutachter für die
deutsche Finanzwirtschaft. Reiner Lux und Tanja Reiß, beide Geschäftsführung
HypZert, berichten, dass der zunehmende Einfluss von ESG (Environment, Social
and Governance)-Kriterien auf die Bewertung von Immobilien ein Schwerpunkt der
Tätigkeiten der HypZert und vor allem der Arbeit der HypZert Fachgruppe Energie
& Umwelt war. Sehr gut nachgefragt wird die seit einem Jahr bestehende
Möglichkeit für HypZert Zertifizierte, den international anerkannten MRICS Titel
der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) erwerben zu können. Die so
intensivierte Zusammenarbeit der beiden Gutachterorganisationen wird vom
Aufsichtsrat sehr begrüßt.
Schwerpunkte der kommenden Jahre, so Nina Babic, wird der zunehmende Einsatz von
KI im Berufsfeld der Sachverständigen sein sowie die weitere Zusammenarbeit mit
dem IVSC (International Valuation Standards Committee) und dem Education Hub,
einer digitalen Plattform für fachspezifische Weiterbildung, die der Partner
WAVO (Word Association of Valuers Organisations) in Kürze anbieten wird.
Zum Jahresbeginn 2026 wird Nadine Roggendorf, Leiterin der Zertifizierungsstelle
und verantwortlich für das Qualitätsmanagement und die internationalen
Beziehungen in die erweiterte Geschäftsleitung aufgenommen.
"Wir freuen uns, dass HypZert thematisch und personell gut für die zukünftigen
Herausforderungen aufgestellt ist", resümiert Dr. Annecke. Insbesondere durch
das Engagement der HypZert Fachgruppen und die Partnerschaften mit anderen
Verbänden und Organisationen der Branche sieht der Aufsichtsrat die HypZert
weiterhin als verlässlichen Wegbegleiter für die zertifizierten
Immobilienfachleute.
Über die HypZert
Die HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für
Immobiliengutachterinnen und -gutachter. Sie ist eine Gesellschaft der
Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996
Immobiliengutachter/innen nach Kriterien der ISO/IEC 17024.
Pressekontakt:
Reiner Lux
HypZert GmbH
T +49 30 206 229 0
E mailto:lux@hypzert.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55116/6169257
OTS: HypZert GmbH
Buch_999 schrieb 14.11.25, 13:53
Info von gestern: Aareal Bank setzt starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten fort
- Bereinigtes Betriebsergebnis um 15 Prozent auf 306 Mio. € gesteigert
- Zinsüberschuss hat sich mit 691 Mio. € wie erwartet stabilisiert
- Gesamtrisikovorsorge sinkt um ein Drittel auf 190 Mio. €
- Verwaltungsaufwand um 8 Prozent reduziert
- Starkes Neugeschäft von 8,5 Mrd. €, gute Margen und konservative LTVs
- BDS-Einlagenvolumen im dritten Quartal erneut gestiegen
- Sehr solide Kapital- und Liquiditätsquoten
- Ausblick 2025 bestätigt
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/aareal-bank-setzt-starke-geschaeftsentwicklung-in-den-ersten-neun-monaten-fort/bff7636a-a336-42c1-bae7-75028899be3a_de
Buch_999 schrieb 07.08.25, 09:20
Aareal Bank steigert bereinigtes Betriebsergebnis im ersten Halbjahr 2025 um mehr als 20 Prozent
Boersenbaby schrieb 28.07.25, 09:22
RA Arendts berichtet auf der nachstehenden Seite immer wieder zum Stand des Verfahrens:
https://spruchverfahren.blogspot.com/search?q=Aareal&max-results=20&by-date=true
Auf dieser Seite links oben in die Suche-Funktion "Aareal" eingeben und nach Datum sortieren, dann erhält man den letzten Stand an Nachrichten.
Ansonsten kann man noch Mitglied bei der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre werden. Dann erhält man Zugang zu Unterlagen aus den laufenden Verfahren.
https://sdk.org
