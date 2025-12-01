    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAareal Bank AktievorwärtsNachrichten zu Aareal Bank
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    HypZert Aufsichtsrat-Vorsitz wiedergewählt

    Berlin (ots) - Immobilienbewertung: Berufsbild wandelt sich

    Dr. Jan Peter Annecke, Bereichsleiter Real Estate Finance in der Helaba wurde in
    der letzten Sitzung des Aufsichtsrates am 24. November 2025 einstimmig für
    weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden des Gremiums wiedergewählt.

    Nina Babic, Mitglied des Vorstandes (Chief Risk Officer) der Aareal Bank wurde
    ebenfalls einstimmig für weitere zwei Jahre als stellvertretende Vorsitzende
    wiedergewählt.

    Das Gremium berät und überwacht die Geschäftsführung der HypZert, der führenden
    Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachterinnen und -gutachter für die
    deutsche Finanzwirtschaft. Reiner Lux und Tanja Reiß, beide Geschäftsführung
    HypZert, berichten, dass der zunehmende Einfluss von ESG (Environment, Social
    and Governance)-Kriterien auf die Bewertung von Immobilien ein Schwerpunkt der
    Tätigkeiten der HypZert und vor allem der Arbeit der HypZert Fachgruppe Energie
    & Umwelt war. Sehr gut nachgefragt wird die seit einem Jahr bestehende
    Möglichkeit für HypZert Zertifizierte, den international anerkannten MRICS Titel
    der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) erwerben zu können. Die so
    intensivierte Zusammenarbeit der beiden Gutachterorganisationen wird vom
    Aufsichtsrat sehr begrüßt.

    Schwerpunkte der kommenden Jahre, so Nina Babic, wird der zunehmende Einsatz von
    KI im Berufsfeld der Sachverständigen sein sowie die weitere Zusammenarbeit mit
    dem IVSC (International Valuation Standards Committee) und dem Education Hub,
    einer digitalen Plattform für fachspezifische Weiterbildung, die der Partner
    WAVO (Word Association of Valuers Organisations) in Kürze anbieten wird.

    Zum Jahresbeginn 2026 wird Nadine Roggendorf, Leiterin der Zertifizierungsstelle
    und verantwortlich für das Qualitätsmanagement und die internationalen
    Beziehungen in die erweiterte Geschäftsleitung aufgenommen.

    "Wir freuen uns, dass HypZert thematisch und personell gut für die zukünftigen
    Herausforderungen aufgestellt ist", resümiert Dr. Annecke. Insbesondere durch
    das Engagement der HypZert Fachgruppen und die Partnerschaften mit anderen
    Verbänden und Organisationen der Branche sieht der Aufsichtsrat die HypZert
    weiterhin als verlässlichen Wegbegleiter für die zertifizierten
    Immobilienfachleute.

    Über die HypZert

    Die HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für
    Immobiliengutachterinnen und -gutachter. Sie ist eine Gesellschaft der
    Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996
    Immobiliengutachter/innen nach Kriterien der ISO/IEC 17024.

    Pressekontakt:

    Reiner Lux
    HypZert GmbH
    T +49 30 206 229 0
    E mailto:lux@hypzert.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55116/6169257
    OTS: HypZert GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Aareal Bank - A37FT9 - DE000A37FT90

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aareal Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HypZert Aufsichtsrat-Vorsitz wiedergewählt Immobilienbewertung: Berufsbild wandelt sich Dr. Jan Peter Annecke, Bereichsleiter Real Estate Finance in der Helaba wurde in der letzten Sitzung des Aufsichtsrates am 24. November 2025 einstimmig für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden des Gremiums …