4,6 % mehr Reisende ins Ausland als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- Passagierzahl während des Sommerflugplans 2025 trotz Anstieg im

Vorjahresvergleich um 2,8 % geringer als im Rekordsommer 2019

- Innerdeutscher Luftverkehr sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,7 % auf 5,3

Millionen Reisende und liegt damit 54,9 % unter dem Niveau des Jahres 2019

- Spanien, Türkei und Italien beliebteste europäische Flugreiseziele, USA trotz

Passagierrückgang noch immer beliebtestes Ziel im Interkontinentalverkehr



Während des Sommerflugplans von April bis Oktober 2025 sind rund 68,5 Millionen

Fluggäste von den deutschen Hauptverkehrsflughäfen ins Ausland gestartet. Das

waren 3,0 Millionen oder 4,6 % mehr Reisende als im Vorjahr. Zugleich blieb die

Zahl der ins Ausland startenden Passagierinnen und Passagiere im Flugsommer 2025

um 2,8 % unter dem Niveau des Rekordsommers 2019, auf den ein Jahr später der

coronabedingte Einbruch der Fluggastzahlen folgte. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sank das Passagieraufkommen im

innerdeutschen Luftverkehr im Vergleich zum Sommer 2024 um 0,7 % oder rund 37

000 auf 5,3 Millionen Fluggäste. Damit lag die Passagierzahl auf Inlandsflügen

um mehr als die Hälfte (-54,9 %) unter dem Niveau des Sommers 2019. Für den

gesamten Luftverkehr erhöhte sich die Zahl der Fluggäste im Sommer 2025

gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % auf 73,7 Millionen, im Vergleich zum Sommer 2019

waren das 10,2 % Fluggäste weniger.





Europa: Spanien beliebtestes Sommerreiseziel, Türkei mit starkem Zuwachs



Im Luftverkehr mit europäischen Zielen war Spanien im Sommer 2025 mit 10,5

Millionen Fluggästen (+1,5 %gegenüber 2024) das beliebteste Reiseland und

übertraf damit leicht das Vor-Corona-Niveau von 2019 (+1,0 %). Das

zweithäufigste europäische Ziel von Flugreisenden aus Deutschland war die

Türkei. Mit 7,7 Millionen Fluggästen flogen dorthin 7,8 % mehr Menschen als im

Sommer 2024 und sogar 33,7 % mehr Menschen als im Sommer 2019. Das

drittbeliebteste Flugziel innerhalb Europas war Italien mit 5,3 Millionen

Fluggästen. Trotz eines Anstiegs um 4,9 % gegenüber dem Sommer 2024 flogen 5,8 %

weniger Menschen nach Italien als im Sommer 2019. Wie die Türkei übertraf auch

Griechenland im Flugsommer 2025 mit 4,5 Millionen Reisenden von deutschen

Flughäfen sowohl das Niveau des Sommers 2024 (+6,7 %) als auch des Sommers 2019

(+27,0 %) deutlich. Die beliebtesten europäischen Zielländer für Flugreisen im

Sommer verzeichneten somit im Vorjahresvergleich allesamt Zuwächse.



Interkontinentalverkehr: USA trotz leichtem Rückgang mit Abstand beliebtestes

Ziel



Im Interkontinentalverkehr blieben die Vereinigten Staaten mit 4,5 Millionen

Reisenden aus Deutschland im Sommer 2025 das beliebteste Reiseziel. Allerdings

sank das Passagieraufkommen in die USA um 1,4 % gegenüber dem Sommer 2024 und um

3,6 % im Vergleich zum Sommer 2019. Zweitbeliebtestes Flugziel außerhalb Europas

war im Sommer 2025 Ägypten mit 1,4 Millionen Reisenden, das waren 12,3 % mehr

als im Sommer 2024 und 15,0 % mehr als im Sommer 2019.



Methodische Hinweise:



Die Statistik erfasst den Luftverkehr an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen

mit mehr als 150 000 Fluggasteinheiten im Vorjahr. Die Berechnung erfolgt auf

Grundlage der letztbekannten Streckenziele der Einsteigenden. Die Daten sind

nicht um Kalendereffekte bereinigt.



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse bieten die Datenbank Genesis-Online (Tabellen 46421) sowie

die Themenseite "Transport und Verkehr" im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



Weitere Auskünfte:

Luftverkehr

Telefon: +49 611 75 4852

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6169260

OTS: Statistisches Bundesamt







