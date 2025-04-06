4,6 % mehr Reisende ins Ausland als im Vorjahr

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    WIESBADEN (ots) -

    - Passagierzahl während des Sommerflugplans 2025 trotz Anstieg im
    Vorjahresvergleich um 2,8 % geringer als im Rekordsommer 2019
    - Innerdeutscher Luftverkehr sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,7 % auf 5,3
    Millionen Reisende und liegt damit 54,9 % unter dem Niveau des Jahres 2019
    - Spanien, Türkei und Italien beliebteste europäische Flugreiseziele, USA trotz
    Passagierrückgang noch immer beliebtestes Ziel im Interkontinentalverkehr

    Während des Sommerflugplans von April bis Oktober 2025 sind rund 68,5 Millionen
    Fluggäste von den deutschen Hauptverkehrsflughäfen ins Ausland gestartet. Das
    waren 3,0 Millionen oder 4,6 % mehr Reisende als im Vorjahr. Zugleich blieb die
    Zahl der ins Ausland startenden Passagierinnen und Passagiere im Flugsommer 2025
    um 2,8 % unter dem Niveau des Rekordsommers 2019, auf den ein Jahr später der
    coronabedingte Einbruch der Fluggastzahlen folgte. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sank das Passagieraufkommen im
    innerdeutschen Luftverkehr im Vergleich zum Sommer 2024 um 0,7 % oder rund 37
    000 auf 5,3 Millionen Fluggäste. Damit lag die Passagierzahl auf Inlandsflügen
    um mehr als die Hälfte (-54,9 %) unter dem Niveau des Sommers 2019. Für den
    gesamten Luftverkehr erhöhte sich die Zahl der Fluggäste im Sommer 2025
    gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % auf 73,7 Millionen, im Vergleich zum Sommer 2019
    waren das 10,2 % Fluggäste weniger.

    Europa: Spanien beliebtestes Sommerreiseziel, Türkei mit starkem Zuwachs

    Im Luftverkehr mit europäischen Zielen war Spanien im Sommer 2025 mit 10,5
    Millionen Fluggästen (+1,5 %gegenüber 2024) das beliebteste Reiseland und
    übertraf damit leicht das Vor-Corona-Niveau von 2019 (+1,0 %). Das
    zweithäufigste europäische Ziel von Flugreisenden aus Deutschland war die
    Türkei. Mit 7,7 Millionen Fluggästen flogen dorthin 7,8 % mehr Menschen als im
    Sommer 2024 und sogar 33,7 % mehr Menschen als im Sommer 2019. Das
    drittbeliebteste Flugziel innerhalb Europas war Italien mit 5,3 Millionen
    Fluggästen. Trotz eines Anstiegs um 4,9 % gegenüber dem Sommer 2024 flogen 5,8 %
    weniger Menschen nach Italien als im Sommer 2019. Wie die Türkei übertraf auch
    Griechenland im Flugsommer 2025 mit 4,5 Millionen Reisenden von deutschen
    Flughäfen sowohl das Niveau des Sommers 2024 (+6,7 %) als auch des Sommers 2019
    (+27,0 %) deutlich. Die beliebtesten europäischen Zielländer für Flugreisen im
    Sommer verzeichneten somit im Vorjahresvergleich allesamt Zuwächse.

    Interkontinentalverkehr: USA trotz leichtem Rückgang mit Abstand beliebtestes
    Ziel

    Im Interkontinentalverkehr blieben die Vereinigten Staaten mit 4,5 Millionen
    Reisenden aus Deutschland im Sommer 2025 das beliebteste Reiseziel. Allerdings
    sank das Passagieraufkommen in die USA um 1,4 % gegenüber dem Sommer 2024 und um
    3,6 % im Vergleich zum Sommer 2019. Zweitbeliebtestes Flugziel außerhalb Europas
    war im Sommer 2025 Ägypten mit 1,4 Millionen Reisenden, das waren 12,3 % mehr
    als im Sommer 2024 und 15,0 % mehr als im Sommer 2019.

    Methodische Hinweise:

    Die Statistik erfasst den Luftverkehr an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen
    mit mehr als 150 000 Fluggasteinheiten im Vorjahr. Die Berechnung erfolgt auf
    Grundlage der letztbekannten Streckenziele der Einsteigenden. Die Daten sind
    nicht um Kalendereffekte bereinigt.

    Weitere Informationen:

    Weitere Ergebnisse bieten die Datenbank Genesis-Online (Tabellen 46421) sowie
    die Themenseite "Transport und Verkehr" im Internetangebot des Statistischen
    Bundesamtes.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

