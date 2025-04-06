Flugsommer 2025
4,6 % mehr Reisende ins Ausland als im Vorjahr
- Passagierzahl während des Sommerflugplans 2025 trotz Anstieg im
Vorjahresvergleich um 2,8 % geringer als im Rekordsommer 2019
- Innerdeutscher Luftverkehr sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,7 % auf 5,3
Millionen Reisende und liegt damit 54,9 % unter dem Niveau des Jahres 2019
- Spanien, Türkei und Italien beliebteste europäische Flugreiseziele, USA trotz
Passagierrückgang noch immer beliebtestes Ziel im Interkontinentalverkehr
Während des Sommerflugplans von April bis Oktober 2025 sind rund 68,5 Millionen
Fluggäste von den deutschen Hauptverkehrsflughäfen ins Ausland gestartet. Das
waren 3,0 Millionen oder 4,6 % mehr Reisende als im Vorjahr. Zugleich blieb die
Zahl der ins Ausland startenden Passagierinnen und Passagiere im Flugsommer 2025
um 2,8 % unter dem Niveau des Rekordsommers 2019, auf den ein Jahr später der
coronabedingte Einbruch der Fluggastzahlen folgte. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sank das Passagieraufkommen im
innerdeutschen Luftverkehr im Vergleich zum Sommer 2024 um 0,7 % oder rund 37
000 auf 5,3 Millionen Fluggäste. Damit lag die Passagierzahl auf Inlandsflügen
um mehr als die Hälfte (-54,9 %) unter dem Niveau des Sommers 2019. Für den
gesamten Luftverkehr erhöhte sich die Zahl der Fluggäste im Sommer 2025
gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % auf 73,7 Millionen, im Vergleich zum Sommer 2019
waren das 10,2 % Fluggäste weniger.
Europa: Spanien beliebtestes Sommerreiseziel, Türkei mit starkem Zuwachs
Im Luftverkehr mit europäischen Zielen war Spanien im Sommer 2025 mit 10,5
Millionen Fluggästen (+1,5 %gegenüber 2024) das beliebteste Reiseland und
übertraf damit leicht das Vor-Corona-Niveau von 2019 (+1,0 %). Das
zweithäufigste europäische Ziel von Flugreisenden aus Deutschland war die
Türkei. Mit 7,7 Millionen Fluggästen flogen dorthin 7,8 % mehr Menschen als im
Sommer 2024 und sogar 33,7 % mehr Menschen als im Sommer 2019. Das
drittbeliebteste Flugziel innerhalb Europas war Italien mit 5,3 Millionen
Fluggästen. Trotz eines Anstiegs um 4,9 % gegenüber dem Sommer 2024 flogen 5,8 %
weniger Menschen nach Italien als im Sommer 2019. Wie die Türkei übertraf auch
Griechenland im Flugsommer 2025 mit 4,5 Millionen Reisenden von deutschen
Flughäfen sowohl das Niveau des Sommers 2024 (+6,7 %) als auch des Sommers 2019
(+27,0 %) deutlich. Die beliebtesten europäischen Zielländer für Flugreisen im
Sommer verzeichneten somit im Vorjahresvergleich allesamt Zuwächse.
Interkontinentalverkehr: USA trotz leichtem Rückgang mit Abstand beliebtestes
Ziel
Im Interkontinentalverkehr blieben die Vereinigten Staaten mit 4,5 Millionen
Reisenden aus Deutschland im Sommer 2025 das beliebteste Reiseziel. Allerdings
sank das Passagieraufkommen in die USA um 1,4 % gegenüber dem Sommer 2024 und um
3,6 % im Vergleich zum Sommer 2019. Zweitbeliebtestes Flugziel außerhalb Europas
war im Sommer 2025 Ägypten mit 1,4 Millionen Reisenden, das waren 12,3 % mehr
als im Sommer 2024 und 15,0 % mehr als im Sommer 2019.
Methodische Hinweise:
Die Statistik erfasst den Luftverkehr an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen
mit mehr als 150 000 Fluggasteinheiten im Vorjahr. Die Berechnung erfolgt auf
Grundlage der letztbekannten Streckenziele der Einsteigenden. Die Daten sind
nicht um Kalendereffekte bereinigt.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse bieten die Datenbank Genesis-Online (Tabellen 46421) sowie
die Themenseite "Transport und Verkehr" im Internetangebot des Statistischen
Bundesamtes.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Luftverkehr
Telefon: +49 611 75 4852
www.destatis.de/kontakt
Autor folgen