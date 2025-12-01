Weniger Torf in Blumenerden und Kultursubstraten im Jahr 2024 / Bei torfhaltigen Blumenerden sinkt der Torfanteil von 47 % auf 38 %

WIESBADEN (ots) - Nach dem Klimaschutzplan der Bundesregierung soll der Einsatz

von Torf im Garten- und Landschaftsbau in den kommenden Jahren deutlich

verringert werden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist der

Torfanteil der in Deutschland abgesetzten Blumenerden und Kultursubstrate im

Jahr 2024 stark gesunken: So waren von den insgesamt 4,6 Millionen Kubikmetern

Blumenerde für Hobbygärten zwar mehr als drei Viertel (77 %) torfhaltig, womit

sich dieser Anteil gegenüber dem Vorjahr kaum veränderte (2023: 78 % von 4,5

Millionen Kubikmetern). Allerdings bestanden diese Blumenerden im Jahr 2024

durchschnittlich nur noch zu 38 % aus Torf. Im Jahr 2023 hatte der Torfanteil

mit 47 % deutlich höher gelegen. Insgesamt wurden den Blumenerden im Jahr 2024

rund 1,4 Millionen Kubikmeter Schwarz- und Weißtorf beigemischt. Damit ging die

eingesetzte Torfmenge im Vorjahresvergleich um 18,4 % zurück (2023: 1,7

Millionen Kubikmeter).



Torfanteil sinkt bei torfhaltigen Kultursubstraten von 72 % auf 63 %





Auch bei den im gewerblichen Garten- und Landschaftsbau eingesetzten

Kultursubstraten, zu denen auch Deckerden für den Pilzanbau zählen, ging der

Torfeinsatz im Jahr 2024 zurück - wenn auch weniger stark und ausgehend von

einem höheren Niveau als bei den für den privaten Gebrauch bestimmten

Blumenerden. Von den insgesamt 2,6 Millionen Kubikmetern in Deutschland in den

Verkehr gebrachten Kultursubstraten waren 84 % (2,2 Millionen Kubikmeter)

torfhaltig, dieser Anteil erhöhte sich sogar gegenüber dem Vorjahr (2023: 80 %

von 2,6 Millionen Kubikmetern). Die torfhaltigen Produkte hatten jedoch 2024 nur

noch einen durchschnittlichen Torfanteil von 63 %, nachdem er 2023 noch bei 72 %

gelegen hatte. Damit enthielten die im Jahr 2024 abgesetzten Kultursubstrate

insgesamt 1,4 Millionen Kubikmeter Torf, das waren 5,4 % weniger als im Vorjahr

(2023: 1,5 Millionen Kubikmeter).



Mit dieser Pressemitteilung veröffentlicht das Statistische Bundesamt erstmals

Ergebnisse zum Inlandsabsatz von Blumenerden und Kultursubstraten. Die Erhebung

wurde zum Berichtsjahr 2023 eingeführt. Die Ergebnisse bilden die in den Verkehr

gebrachte Menge an Blumenerden und Kultursubstraten ab, also sowohl die in

Deutschland produzierte und für den Inlandsabsatz bestimmte als auch die nach

Deutschland importierte Menge dieser Produkte. Exporte von Blumenerden und

Kultursubstraten sind nicht enthalten.



Methodische Hinweise:



Torf ist ein kohlenstoffreicher, organischer Rohstoff, der aus zuvor

entwässerten Mooren stammt. Beim Abbau und bei der Verwendung als

Pflanzensubstrat entstehen durch die Zersetzung des Materials

Treibhausgasemissionen. Die jährliche Erhebung der Torfstatistik erfasst den

mengenmäßigen Inlandsabsatz von Torf, Kultursubstraten und Blumenerden nach

Produktart, Gesamtvolumen und enthaltener Torfmenge nach Volumen. Befragt werden

dazu sämtliche inländische Betriebe und Unternehmen, die Torf, Blumenerden oder

Kultursubstrate produzieren oder importieren. Der Berichtskreis umfasst derzeit

rund 120 Erhebungseinheiten.



