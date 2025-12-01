Weniger Torf in Blumenerden und Kultursubstraten im Jahr 2024 / Bei torfhaltigen Blumenerden sinkt der Torfanteil von 47 % auf 38 %

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    WIESBADEN (ots) - Nach dem Klimaschutzplan der Bundesregierung soll der Einsatz
    von Torf im Garten- und Landschaftsbau in den kommenden Jahren deutlich
    verringert werden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist der
    Torfanteil der in Deutschland abgesetzten Blumenerden und Kultursubstrate im
    Jahr 2024 stark gesunken: So waren von den insgesamt 4,6 Millionen Kubikmetern
    Blumenerde für Hobbygärten zwar mehr als drei Viertel (77 %) torfhaltig, womit
    sich dieser Anteil gegenüber dem Vorjahr kaum veränderte (2023: 78 % von 4,5
    Millionen Kubikmetern). Allerdings bestanden diese Blumenerden im Jahr 2024
    durchschnittlich nur noch zu 38 % aus Torf. Im Jahr 2023 hatte der Torfanteil
    mit 47 % deutlich höher gelegen. Insgesamt wurden den Blumenerden im Jahr 2024
    rund 1,4 Millionen Kubikmeter Schwarz- und Weißtorf beigemischt. Damit ging die
    eingesetzte Torfmenge im Vorjahresvergleich um 18,4 % zurück (2023: 1,7
    Millionen Kubikmeter).

    Torfanteil sinkt bei torfhaltigen Kultursubstraten von 72 % auf 63 %

    Auch bei den im gewerblichen Garten- und Landschaftsbau eingesetzten
    Kultursubstraten, zu denen auch Deckerden für den Pilzanbau zählen, ging der
    Torfeinsatz im Jahr 2024 zurück - wenn auch weniger stark und ausgehend von
    einem höheren Niveau als bei den für den privaten Gebrauch bestimmten
    Blumenerden. Von den insgesamt 2,6 Millionen Kubikmetern in Deutschland in den
    Verkehr gebrachten Kultursubstraten waren 84 % (2,2 Millionen Kubikmeter)
    torfhaltig, dieser Anteil erhöhte sich sogar gegenüber dem Vorjahr (2023: 80 %
    von 2,6 Millionen Kubikmetern). Die torfhaltigen Produkte hatten jedoch 2024 nur
    noch einen durchschnittlichen Torfanteil von 63 %, nachdem er 2023 noch bei 72 %
    gelegen hatte. Damit enthielten die im Jahr 2024 abgesetzten Kultursubstrate
    insgesamt 1,4 Millionen Kubikmeter Torf, das waren 5,4 % weniger als im Vorjahr
    (2023: 1,5 Millionen Kubikmeter).

    Mit dieser Pressemitteilung veröffentlicht das Statistische Bundesamt erstmals
    Ergebnisse zum Inlandsabsatz von Blumenerden und Kultursubstraten. Die Erhebung
    wurde zum Berichtsjahr 2023 eingeführt. Die Ergebnisse bilden die in den Verkehr
    gebrachte Menge an Blumenerden und Kultursubstraten ab, also sowohl die in
    Deutschland produzierte und für den Inlandsabsatz bestimmte als auch die nach
    Deutschland importierte Menge dieser Produkte. Exporte von Blumenerden und
    Kultursubstraten sind nicht enthalten.

    Methodische Hinweise:

    Torf ist ein kohlenstoffreicher, organischer Rohstoff, der aus zuvor
    entwässerten Mooren stammt. Beim Abbau und bei der Verwendung als
    Pflanzensubstrat entstehen durch die Zersetzung des Materials
    Treibhausgasemissionen. Die jährliche Erhebung der Torfstatistik erfasst den
    mengenmäßigen Inlandsabsatz von Torf, Kultursubstraten und Blumenerden nach
    Produktart, Gesamtvolumen und enthaltener Torfmenge nach Volumen. Befragt werden
    dazu sämtliche inländische Betriebe und Unternehmen, die Torf, Blumenerden oder
    Kultursubstrate produzieren oder importieren. Der Berichtskreis umfasst derzeit
    rund 120 Erhebungseinheiten.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse zur Torfstatistik sind über die Tabellen 42351-0001 in
    der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

