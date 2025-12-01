Weniger Torf in Blumenerden und Kultursubstraten im Jahr 2024 / Bei torfhaltigen Blumenerden sinkt der Torfanteil von 47 % auf 38 %
WIESBADEN (ots) - Nach dem Klimaschutzplan der Bundesregierung soll der Einsatz
von Torf im Garten- und Landschaftsbau in den kommenden Jahren deutlich
verringert werden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist der
Torfanteil der in Deutschland abgesetzten Blumenerden und Kultursubstrate im
Jahr 2024 stark gesunken: So waren von den insgesamt 4,6 Millionen Kubikmetern
Blumenerde für Hobbygärten zwar mehr als drei Viertel (77 %) torfhaltig, womit
sich dieser Anteil gegenüber dem Vorjahr kaum veränderte (2023: 78 % von 4,5
Millionen Kubikmetern). Allerdings bestanden diese Blumenerden im Jahr 2024
durchschnittlich nur noch zu 38 % aus Torf. Im Jahr 2023 hatte der Torfanteil
mit 47 % deutlich höher gelegen. Insgesamt wurden den Blumenerden im Jahr 2024
rund 1,4 Millionen Kubikmeter Schwarz- und Weißtorf beigemischt. Damit ging die
eingesetzte Torfmenge im Vorjahresvergleich um 18,4 % zurück (2023: 1,7
Millionen Kubikmeter).
Torfanteil sinkt bei torfhaltigen Kultursubstraten von 72 % auf 63 %
von Torf im Garten- und Landschaftsbau in den kommenden Jahren deutlich
verringert werden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist der
Torfanteil der in Deutschland abgesetzten Blumenerden und Kultursubstrate im
Jahr 2024 stark gesunken: So waren von den insgesamt 4,6 Millionen Kubikmetern
Blumenerde für Hobbygärten zwar mehr als drei Viertel (77 %) torfhaltig, womit
sich dieser Anteil gegenüber dem Vorjahr kaum veränderte (2023: 78 % von 4,5
Millionen Kubikmetern). Allerdings bestanden diese Blumenerden im Jahr 2024
durchschnittlich nur noch zu 38 % aus Torf. Im Jahr 2023 hatte der Torfanteil
mit 47 % deutlich höher gelegen. Insgesamt wurden den Blumenerden im Jahr 2024
rund 1,4 Millionen Kubikmeter Schwarz- und Weißtorf beigemischt. Damit ging die
eingesetzte Torfmenge im Vorjahresvergleich um 18,4 % zurück (2023: 1,7
Millionen Kubikmeter).
Torfanteil sinkt bei torfhaltigen Kultursubstraten von 72 % auf 63 %
Auch bei den im gewerblichen Garten- und Landschaftsbau eingesetzten
Kultursubstraten, zu denen auch Deckerden für den Pilzanbau zählen, ging der
Torfeinsatz im Jahr 2024 zurück - wenn auch weniger stark und ausgehend von
einem höheren Niveau als bei den für den privaten Gebrauch bestimmten
Blumenerden. Von den insgesamt 2,6 Millionen Kubikmetern in Deutschland in den
Verkehr gebrachten Kultursubstraten waren 84 % (2,2 Millionen Kubikmeter)
torfhaltig, dieser Anteil erhöhte sich sogar gegenüber dem Vorjahr (2023: 80 %
von 2,6 Millionen Kubikmetern). Die torfhaltigen Produkte hatten jedoch 2024 nur
noch einen durchschnittlichen Torfanteil von 63 %, nachdem er 2023 noch bei 72 %
gelegen hatte. Damit enthielten die im Jahr 2024 abgesetzten Kultursubstrate
insgesamt 1,4 Millionen Kubikmeter Torf, das waren 5,4 % weniger als im Vorjahr
(2023: 1,5 Millionen Kubikmeter).
Mit dieser Pressemitteilung veröffentlicht das Statistische Bundesamt erstmals
Ergebnisse zum Inlandsabsatz von Blumenerden und Kultursubstraten. Die Erhebung
wurde zum Berichtsjahr 2023 eingeführt. Die Ergebnisse bilden die in den Verkehr
gebrachte Menge an Blumenerden und Kultursubstraten ab, also sowohl die in
Deutschland produzierte und für den Inlandsabsatz bestimmte als auch die nach
Deutschland importierte Menge dieser Produkte. Exporte von Blumenerden und
Kultursubstraten sind nicht enthalten.
Methodische Hinweise:
Torf ist ein kohlenstoffreicher, organischer Rohstoff, der aus zuvor
entwässerten Mooren stammt. Beim Abbau und bei der Verwendung als
Pflanzensubstrat entstehen durch die Zersetzung des Materials
Treibhausgasemissionen. Die jährliche Erhebung der Torfstatistik erfasst den
mengenmäßigen Inlandsabsatz von Torf, Kultursubstraten und Blumenerden nach
Produktart, Gesamtvolumen und enthaltener Torfmenge nach Volumen. Befragt werden
dazu sämtliche inländische Betriebe und Unternehmen, die Torf, Blumenerden oder
Kultursubstrate produzieren oder importieren. Der Berichtskreis umfasst derzeit
rund 120 Erhebungseinheiten.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse zur Torfstatistik sind über die Tabellen 42351-0001 in
der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Torfstatistik
Telefon: +49 611 75 4430
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6169261
OTS: Statistisches Bundesamt
Kultursubstraten, zu denen auch Deckerden für den Pilzanbau zählen, ging der
Torfeinsatz im Jahr 2024 zurück - wenn auch weniger stark und ausgehend von
einem höheren Niveau als bei den für den privaten Gebrauch bestimmten
Blumenerden. Von den insgesamt 2,6 Millionen Kubikmetern in Deutschland in den
Verkehr gebrachten Kultursubstraten waren 84 % (2,2 Millionen Kubikmeter)
torfhaltig, dieser Anteil erhöhte sich sogar gegenüber dem Vorjahr (2023: 80 %
von 2,6 Millionen Kubikmetern). Die torfhaltigen Produkte hatten jedoch 2024 nur
noch einen durchschnittlichen Torfanteil von 63 %, nachdem er 2023 noch bei 72 %
gelegen hatte. Damit enthielten die im Jahr 2024 abgesetzten Kultursubstrate
insgesamt 1,4 Millionen Kubikmeter Torf, das waren 5,4 % weniger als im Vorjahr
(2023: 1,5 Millionen Kubikmeter).
Mit dieser Pressemitteilung veröffentlicht das Statistische Bundesamt erstmals
Ergebnisse zum Inlandsabsatz von Blumenerden und Kultursubstraten. Die Erhebung
wurde zum Berichtsjahr 2023 eingeführt. Die Ergebnisse bilden die in den Verkehr
gebrachte Menge an Blumenerden und Kultursubstraten ab, also sowohl die in
Deutschland produzierte und für den Inlandsabsatz bestimmte als auch die nach
Deutschland importierte Menge dieser Produkte. Exporte von Blumenerden und
Kultursubstraten sind nicht enthalten.
Methodische Hinweise:
Torf ist ein kohlenstoffreicher, organischer Rohstoff, der aus zuvor
entwässerten Mooren stammt. Beim Abbau und bei der Verwendung als
Pflanzensubstrat entstehen durch die Zersetzung des Materials
Treibhausgasemissionen. Die jährliche Erhebung der Torfstatistik erfasst den
mengenmäßigen Inlandsabsatz von Torf, Kultursubstraten und Blumenerden nach
Produktart, Gesamtvolumen und enthaltener Torfmenge nach Volumen. Befragt werden
dazu sämtliche inländische Betriebe und Unternehmen, die Torf, Blumenerden oder
Kultursubstrate produzieren oder importieren. Der Berichtskreis umfasst derzeit
rund 120 Erhebungseinheiten.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse zur Torfstatistik sind über die Tabellen 42351-0001 in
der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Torfstatistik
Telefon: +49 611 75 4430
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6169261
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen