Holafly führt den weltweit ersten globalen Datentarif ein, der dauerhaft auf Ihrem Smartphone verfügbar ist

Im Gegensatz zu herkömmlichen Roaming-Diensten oder temporären Reise-SIM-Karten bleibt die Lösung von Holafly dauerhaft auf Ihrem Gerät installiert. Reisende können ihren Tarif ganz einfach entsprechend ihren Bedürfnissen anpassen, unterwegs aufladen oder zwischen Reisen pausieren.

DUBLIN, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Holafly, einer der ersten eSIM-Anbieter für internationale Reisende, gibt die Einführung des weltweit ersten globalen Datentarifs bekannt – ein mutiger Schritt, der das Ende des Roamings, wie wir es kennen, signalisiert. Mit einer eSIM, einem Tarif und vollständiger globaler Abdeckung revolutioniert Holafly die Branche und wird zum ersten wirklich internationalen Mobilfunkbetreiber.

Die Pläne von Holafly bieten eine Reihe von Optionen für jeden Reisetyp – von nur 1,66 USD pro Tag bis zu 64,90 USD pro Monat für unbegrenztes Datenvolumen, Hotspot-Zugang und eine lokale Telefonnummer, die in jedem Land, das Sie besuchen, gültig ist.

„Wir bringen nicht nur ein Produkt auf den Markt, sondern eröffnen eine neue Kategorie", erklärte Pedro Maiquez, Mitbegründer von Holafly. „Zum ersten Mal können Reisende mit einem einzigen Tarif, der stets auf ihrem Smartphone installiert ist, weltweit in Verbindung bleiben. Es ist wesentlich kostengünstiger und benutzerfreundlicher als der Kauf mehrerer lokaler SIM-Karten."

Seit Jahrzehnten ist internationales Roaming eine frustrierende und kostspielige Angelegenheit. Aufgrund komplexer Vereinbarungen zwischen heimischen Netzbetreibern und ausländischen Netzwerken waren Reisende mit hohen Gebühren, langsamen Datenübertragungsgeschwindigkeiten und unerwarteten Rechnungen konfrontiert.

Seit sieben Jahren ist Holafly führend auf dem eSIM-Markt und bietet digitale, nachhaltige Lösungen, die Barrieren überwinden und globale Daten zugänglich machen. Diese neueste Markteinführung beendet endgültig die Probleme mit Roaming-Gebühren, indem sie eine permanente globale eSIM einführt, die überall nahtlos eine Verbindung herstellt.

„Mit diesem neuen Ansatz wird die Internetnutzung vereinfacht und Reisende erhalten die vollständige Kontrolle über ihre Datennutzung", betonte Maiquez. „Benötigen Sie mehr Datenvolumen für eine längere Reise? Füllen Sie einfach nach. Machen Sie einen kurzen Wochenendausflug? Reduzieren Sie Ihren Plan oder pausieren Sie ihn."

Ähnlich wie Netflix die Unterhaltungsbranche verändert und Uber den Transport revolutioniert hat, definiert Holafly die Art und Weise neu, wie wir im Ausland auf das Internet zugreifen. Diese Innovation bietet Millionen von Reisenden weltweit mehr Freiheit, Kontrolle und ein überragendes Erlebnis. Der globale Datentarif von Holafly ist nicht nur ein Produkt – er stellt eine Revolution im Bereich der internationalen Mobilfunkdienste dar.

Mit dieser Markteinführung festigt Holafly seine Position als weltweit erster internationaler Mobilfunkbetreiber und setzt damit neue Maßstäbe im Telekommunikationsbereich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seinen Geschäftsbereich Holafly for Business wettbewerbsfähige und flexible Datenlösungen für Unternehmen an, die ihre Mitarbeiter weltweit ohne Roaming-Gebühren in Verbindung halten möchten.

Informationen zu Holafly:

Holafly ist der weltweit führende Anbieter für eSIMs für Reisende und bietet Netzabdeckung an über 200 Reisezielen. Mit einer hervorragenden Bewertung von 4,5/5 auf Trustpilot und mehr als 10 Millionen zufriedenen Nutzern hat es sich zur bevorzugten eSIM-Lösung für internationale Reisende entwickelt. Das unbegrenzte Datenangebot sorgt weltweit für Sicherheit.

