Vossloh sichert sich 600 Mio. € Schuldscheindarlehen – Top-Deal!
Vossloh stärkt seine Wachstumsstrategie: Mit der erfolgreichen Platzierung von Schuldscheindarlehen über 600 Mio. € wird die Übernahme des Betonschwellenherstellers Sateba finanziert.
- Vossloh hat erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio. € platziert.
- Die Mittel dienen hauptsächlich der Refinanzierung des Kaufpreises für die Akquisition des Betonschwellenherstellers Sateba.
- Die Transaktion war aufgrund hoher Nachfrage von institutionellen Investoren deutlich überzeichnet.
- Die Margen wurden am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert, was zu attraktiven Konditionen führte.
- Die neuen Schuldscheindarlehen haben Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren mit festen und variablen Zinssätzen.
- Die Akquisition von Sateba stellt einen wichtigen Meilenstein in der Strategie von Vossloh dar und wurde am 1. Oktober 2025 vollzogen.
Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,65 % im Minus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 68,70EUR das entspricht einem Minus von -0,15 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.483,62PKT (-0,97 %).
