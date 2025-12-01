    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh
    Vossloh sichert sich 600 Mio. € Schuldscheindarlehen – Top-Deal!

    Vossloh stärkt seine Wachstumsstrategie: Mit der erfolgreichen Platzierung von Schuldscheindarlehen über 600 Mio. € wird die Übernahme des Betonschwellenherstellers Sateba finanziert.

    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
    • Vossloh hat erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio. € platziert.
    • Die Mittel dienen hauptsächlich der Refinanzierung des Kaufpreises für die Akquisition des Betonschwellenherstellers Sateba.
    • Die Transaktion war aufgrund hoher Nachfrage von institutionellen Investoren deutlich überzeichnet.
    • Die Margen wurden am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert, was zu attraktiven Konditionen führte.
    • Die neuen Schuldscheindarlehen haben Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren mit festen und variablen Zinssätzen.
    • Die Akquisition von Sateba stellt einen wichtigen Meilenstein in der Strategie von Vossloh dar und wurde am 1. Oktober 2025 vollzogen.

    Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,65 % im Minus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 68,70EUR das entspricht einem Minus von -0,15 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.483,62PKT (-0,97 %).


    Vossloh

    -1,16 %
    +1,03 %
    -13,31 %
    -18,67 %
    +61,13 %
    +62,86 %
    +77,89 %
    +15,65 %
    +12.543,25 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710





    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
