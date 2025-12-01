RENK Group Aktie kommt unter die Räder - 01.12.2025

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten RENK Group Aktionäre einen Verlust von -18,88 % hinnehmen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -6,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +1,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +178,43 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,59 % 1 Monat -23,61 % 3 Monate -18,88 % 1 Jahr +154,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der RENK Group Aktie. Nutzer spekulieren über mögliche Rückgänge, während positive Nachrichten über Rekordaufträge aus den USA als unterstützend wahrgenommen werden. Die allgemeine Unsicherheit über die Marktbedingungen sorgt jedoch für gemischte Meinungen unter den Anlegern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,81 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt ist der Start in den Dezember holprig verlaufen. Die Tokioter Börse trübte am Montagmorgen ein wenig die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der Leitindex Nikkei stand aufgrund von Hinweisen auf eine …

Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt dürfte der Start in den Dezember holprig sein. Die Tokioter Börse drückte am Montagmorgen auf die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der Leitindex Nikkei steht aufgrund von Hinweisen auf eine …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.