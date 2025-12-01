    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin fällt - was das mit Japan zu tun hat!

    Das bedeutet: Japan als "Tankstelle" für praktisch kostenloses Geld wird nach und nach schließen - und da Bitcoin vorwiegend ein Liquiditäts-Asset ist, ist der Sturz heute Nacht kein Zufall!

    Bitcoin und andere Kryptos unter Druck - und das nachdem der Chef der Bank of Japan angekündigt hat, die Zinsen anzuheben. Das bedeutet: Japan als "Tankstelle" für praktisch kostenloses Geld wird nach und nach schließen - und da Bitcoin vorwiegend ein Liquiditäts-Asset ist, ist der Sturz heute Nacht kein Zufall! Nach der Aktien-Rally zum Ende der letzten Handelswoche (typisch für die Thanksgiving-Woche) ist damit wieder Risikoaversion im Markt. Trotz der Erholung der letzten Tage an der Wall Street aber haben im Monats-Chart unschöne "Hanging Man-Kerzen" bekommen - Bitcoin, das schon seit Oktober Schwäche zeigt, dürfte ein Frühindikator sein!

    1. Bitcoin rutscht unter $86.000: Das steckt hinter dem Krypto-Sturz

    Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden – Kurs sinkende Zinsen!

     

