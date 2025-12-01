Künstliche Intelligenz – ist das Internet noch sicher? Nvidia, D-Wave, Sekur Private Data, SAP und Palantir im Fokus

Es gibt keine 100 %ige Sicherheit! In unserer vollständig digitalen Welt, kann Cyberkriminalität das Wachstum der Ökonomien erheblich bremsen und verteuert Zukunfts-Projekte stark. Neben privaten Interessen oder reiner Störfreude, setzen Schurken-Staaten sogar auf den Cyberkrieg, um ihre politischen Ziele gegen den erklärten Feind durchsetzen zu können. Für den Wirtschaftssektor kommt es dadurch aus mehreren Gründen zu einer massiven Verteuerung durch notwendige Schutzmaßnahmen. Der globale Schaden durch digitale Verbrechen wird in vielen Studien auf rund 5,5 bis 8 Billionen Euro für das Jahr 2024 geschätzt, deutlich mehr als noch einige Jahre zuvor. Auch 2025 steht im Zeichen weiterer Verschärfungen. Ein wenig Entspannung könnten Unternehmen bieten, die sich dem Schutz der Privatsphäre verschrieben haben, sie expandierten zuletzt spürbar. Die steile Entwicklung dürfte aber erst am Anfang stehen.

Aufwendungen für Cyber Security belasten das digitale Wachstum

Der digitale Raum dehnt sich in rasantem Tempo aus und mit jedem neuen Service steigt auch die Verwundbarkeit moderner Wirtschaftsbereiche. Besonders große Cloud-Plattformen wie AWS, Azure und Google Cloud geraten dabei zunehmend unter Druck, da sie täglich mit Hunderten Millionen verdächtiger Aktivitäten konfrontiert sind. Moderne Angreifer-Methoden, verstärkt durch KI und frühe Formen quantenunterstützter Technologien, überholen klassische Schutzmechanismen inzwischen deutlich. Parallel dazu nehmen die weltweiten finanziellen Schäden durch Cybervorfälle drastisch zu und erreichen von Jahr zu Jahr neue Rekordwerte. Für Unternehmen bedeutet dies einerseits ein stetig wachsendes Risiko, andererseits explodierende Kosten pro Sicherheitsvorfall.

Als Reaktion fließen internationale Budgets in nie dagewesener Höhe in technische Schutzbarrieren, kontinuierliche Überwachung und neue Sicherheitsarchitekturen. Trotz dieser Investitionen bleibt die Anpassungsgeschwindigkeit der Verteidiger hinter der Innovationskraft professioneller Angreifer zurück. Hinzu kommt, dass menschliche Fehlentscheidungen weiterhin eine zentrale Achillesferse bilden, unabhängig vom technologischen Fortschritt. Der digitale Sektor muss dadurch Entwicklungsprojekte aufwendiger planen, länger prüfen und wesentlich stärker absichern als früher. Das verlangsamt Innovation spürbar und bindet Kapital, das andernfalls für neue Geschäftsmodelle verfügbar wäre. Gleichzeitig schafft der steigende Druck enorme Marktchancen für Unternehmen, welche die Sicherheitslösungen liefern oder digitale Infrastrukturen betreiben.