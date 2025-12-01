AKTIEN IM FOKUS
Rüstungsaktien erneut unter Druck - Citigroup: Einstiegschance
- Kursverluste in Rüstungsbranche weiten sich aus.
- Anleger profitieren von Ukraine-Kriegs-Fortschritten.
- Rheinmetall und Renk stark gefallen, aber langfristig Gewinn.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer kurzen Phase der Stabilisierung Mitte der Vorwoche haben sich die Kursverluste in der deutschen Rüstungsbranche am Montag wieder ausgeweitet. Anleger nahmen weitere Gewinne angesichts der fortgesetzten Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs mit. Trotz der jüngsten Abschläge zählen die Papiere im bisherigen Jahresverlauf aber - wie schon in den Vorjahren - immer noch zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt.
"Aktien der Verteidigungsbranche haben zwischen 20 und 40 Prozent verloren von ihren Höchstkursen von Anfang Oktober, vor allem wegen der Nachrichtenlage rund um die Pläne für die Ukraine", konstatierte Charles Armitage von der Citigroup. Die niedrigeren Kurse könnten eine Gelegenheit zum Einstieg sein - denn Russland dürfte einen Waffenstillstand zur Erneuerung seiner militärischen Kapazitäten nutzen. Gleichzeitig dürfte Europa aufrüsten, um Russland von neuerlichen Aggressionen abzuschrecken
Rheinmetall fielen um 3,5 Prozent auf 1.429 Euro und damit den tiefsten Stand seit Ende April. Vom Rekordhoch bei gut 2.000 Euro haben die Papiere fast 30 Prozent verloren. Im MDax sackten Renk um 4,5 Prozent ab, hier beträgt der Abschlag vom Rekordhoch bei gut 90 Euro mittlerweile 46,5 Prozent. Hensoldt-Anteile büßten 4,2 Prozent ein und fielen auf ein Tief seit Mai.
Alle drei Aktien hatten Anfang Oktober ihre Höchststände erreicht. Seit Ende 2024 verteuerten sich die Papiere trotz der Verluste in den vergangenen Wochen immer noch um 89 Prozent (Hensoldt), 132 Prozent (Rheinmetall) und 163 Prozent (Renk) - und das, nachdem sie bereits in den vergangenen Jahren infolge des russischen Angriffkriegs auf die Ukraine kräftig zugelegt hatten.
So haben sich die seit März 2023 im Dax notierten Rheinmetall-Aktien in den Jahren 2022 bis 2024 mehr als versiebenfacht. Inklusive der Gewinne im laufenden Jahr summiert sich das Kursplus bei Rheinmetall auf mehr als 1.600 Prozent. Der Börsenwert ist also in diesem Zeitraum um mehr als das 17-fache auf 66 Milliarden Euro gestiegen. Damit zählt Rheinmetall inzwischen zu den wertvollsten Konzernen Deutschlands./bek/ag/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 344,6 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 65,19 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +24,21 %/+75,44 % bedeutet.
Hallo Lafaces
Zur „massiven Überbewertung (KGV 50, fair wäre 14, Kurs könnte wieder auf 600 € fallen). I
1. KGV aktuell und für 2026
Laut Rheinmetall-Q3-Mitteilung liegt das Ergebnis je Aktie nach 9 Monaten 2025 bei 8,34 €. Für das Gesamtjahr 2025 liegen die Schätzungen ungefähr bei 32–35 € Gewinn je Aktie.
Bei einem Kurs um 1.450–1.500 € ergibt das ein KGV 2025 von grob 40–45, nicht 50.
Für 2026 liegen die Schätzungen ungefähr bei 60–70 € Gewinn je Aktie.
Dann läge das KGV 2026 eher bei ca. 20–24 – also deutlich unter den „35“, die hier teilweise genannt werden.
2. Bundestagsdrucksache 21/2061 – Beschaffungen über viele Jahre
In der verlinkten Bundestagsdrucksache (BT-Drs. 21/2061) sind die langfristigen Verpflichtungsermächtigungen der Bundeswehr bis in die 2030er/2040er Jahre aufgeführt:
https://dserver.bundestag.de/btd/21/020/2102061.pdf
Dort stehen u. a.:
• Munition: 70,265 Mrd. €
• Kampffahrzeuge: 59,717 Mrd. €
• Fahrzeuge für die Streitkräfte: 35,652 Mrd. €
• Bodengebundene Luftverteidigung (NNbS): 7,120 Mrd. €
• Schützenpanzer Puma: 16,074 Mrd. € (über viele Jahre gestreckt)
• mehrere Milliarden für Digitalisierung (GMN, TaWAN, D-LBO usw.)
Das sind haushaltsrechtlich hinterlegte Summen über einen langen Zeitraum. In vielen dieser Bereiche ist Rheinmetall maßgeblich aktiv (Munition, Fahrzeuge, Luftabwehr, Digitalisierung).
3. Rheinmetall-Zahlen aus Q3 2025
Aus der Q3-Mitteilung von Rheinmetall (offizielle IR-Seite):
• Umsatz 9M 2025: 7,5 Mrd. €
• Operative Marge: 11,1 %
• Auftragsbestand („Backlog“): 64 Mrd. €
• Hinweis, dass sich deutsche Aufträge wegen der Haushaltslage verzögert haben
Quelle:
https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2025/11/2025-11-06-rheinmetall-pressemitteilung-quartalsmitteilung-q3
Die aktuelle Aktienanzahl laut Rheinmetall-IR beträgt 43.559.000 Stück:
https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/aktie/basisdaten
4. Blick Richtung 2030 (auf Basis der Unternehmensziele)
Rheinmetall stellt u. a. in Aussicht (Capital Markets Day / Präsentationen):
• Umsatzrichtung 40–50 Mrd. € bis 2030
• operative Marge > 20 %
Unterstellt man vorsichtig eine Nettomarge von ca. 14–15 %, ergäbe das einen möglichen Nettogewinn von grob 5,6–7,5 Mrd. € im Jahr 2030.
Bei 43,559 Mio. Aktien wären das ungefähr:
• 128–172 € Gewinn je Aktie (je nach Szenario).
Beim Kurs um 1.450–1.500 € entspräche das einem KGV 2030e von etwa 8,5–11,7.
Ein Kurs von 600 € würde bei diesen Annahmen einem KGV von etwa 3–5 entsprechen – das wäre für einen großen Rüstungswert mit Wachstum schon extrem niedrig.
Eine Aussage, „KGV 50, fair wäre 14, Kursziel 600“ passt aus meiner Sicht nicht zu den offiziell veröffentlichten Zahlen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
Das heißt nicht automatisch, dass der Kurs nur steigen kann Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif – aber die „Überbewertungs“-These, so wie sie hier teilweise formuliert wird, basiert eher auf sehr groben oder falschen Annahmen.