    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungsaktien erneut unter Druck - Citigroup: Einstiegschance

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursverluste in Rüstungsbranche weiten sich aus.
    • Anleger profitieren von Ukraine-Kriegs-Fortschritten.
    • Rheinmetall und Renk stark gefallen, aber langfristig Gewinn.
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungsaktien erneut unter Druck - Citigroup: Einstiegschance
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer kurzen Phase der Stabilisierung Mitte der Vorwoche haben sich die Kursverluste in der deutschen Rüstungsbranche am Montag wieder ausgeweitet. Anleger nahmen weitere Gewinne angesichts der fortgesetzten Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs mit. Trotz der jüngsten Abschläge zählen die Papiere im bisherigen Jahresverlauf aber - wie schon in den Vorjahren - immer noch zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt.

    "Aktien der Verteidigungsbranche haben zwischen 20 und 40 Prozent verloren von ihren Höchstkursen von Anfang Oktober, vor allem wegen der Nachrichtenlage rund um die Pläne für die Ukraine", konstatierte Charles Armitage von der Citigroup. Die niedrigeren Kurse könnten eine Gelegenheit zum Einstieg sein - denn Russland dürfte einen Waffenstillstand zur Erneuerung seiner militärischen Kapazitäten nutzen. Gleichzeitig dürfte Europa aufrüsten, um Russland von neuerlichen Aggressionen abzuschrecken

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.526,00€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.359,31€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rheinmetall fielen um 3,5 Prozent auf 1.429 Euro und damit den tiefsten Stand seit Ende April. Vom Rekordhoch bei gut 2.000 Euro haben die Papiere fast 30 Prozent verloren. Im MDax sackten Renk um 4,5 Prozent ab, hier beträgt der Abschlag vom Rekordhoch bei gut 90 Euro mittlerweile 46,5 Prozent. Hensoldt-Anteile büßten 4,2 Prozent ein und fielen auf ein Tief seit Mai.

    Alle drei Aktien hatten Anfang Oktober ihre Höchststände erreicht. Seit Ende 2024 verteuerten sich die Papiere trotz der Verluste in den vergangenen Wochen immer noch um 89 Prozent (Hensoldt), 132 Prozent (Rheinmetall) und 163 Prozent (Renk) - und das, nachdem sie bereits in den vergangenen Jahren infolge des russischen Angriffkriegs auf die Ukraine kräftig zugelegt hatten.

    So haben sich die seit März 2023 im Dax notierten Rheinmetall-Aktien in den Jahren 2022 bis 2024 mehr als versiebenfacht. Inklusive der Gewinne im laufenden Jahr summiert sich das Kursplus bei Rheinmetall auf mehr als 1.600 Prozent. Der Börsenwert ist also in diesem Zeitraum um mehr als das 17-fache auf 66 Milliarden Euro gestiegen. Damit zählt Rheinmetall inzwischen zu den wertvollsten Konzernen Deutschlands./bek/ag/zb/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 344,6 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 65,19 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +24,21 %/+75,44 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die langfristige Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der Rheinmetall Aktie, inklusive strategischer Großprojekte und geopolitischer Einflüsse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Rüstungsaktien erneut unter Druck - Citigroup: Einstiegschance Nach einer kurzen Phase der Stabilisierung Mitte der Vorwoche haben sich die Kursverluste in der deutschen Rüstungsbranche am Montag wieder ausgeweitet. Anleger nahmen weitere Gewinne angesichts der fortgesetzten Bemühungen um ein Ende des …