Rent2Rent - das neue Immobilienmodell
Trend oder riskantes Geschäftsmodell? (FOTO)
Kleve (ots) - Immer mehr Investoren und Selbstständige entdecken Rent2Rent, weil
das Modell - richtig umgesetzt - beeindruckende Renditen ermöglicht. Wer
geeignete Gewerbeflächen wie ehemalige Praxen, Büros oder
Einzelhandelsimmobilien langfristig anmietet und zu neuen Nutzungskonzepten
entwickelt, kann mit vergleichsweise wenig Kapital stabile, skalierbare Erträge
aufbauen.
Doch genau hier liegt der entscheidende Punkt: Rent2Rent ist kein Glücksspiel,
sondern ein Modell mit klaren Spielregeln. Wer sie kennt, kann Objekte in wahre
Cashflow-Maschinen verwandeln - wer ohne Plan startet, fährt dagegen oft frontal
gegen die Wand. Dieser Beitrag zeigt, wie man das Potenzial voll ausschöpft,
welche Fehler am teuersten werden und wie man einschätzen kann, ob Rent2Rent
wirklich zum eigenen Geschäftsmodell passt.
Ein bewährtes Prinzip in neuem Kontext
Dass Rent2Rent funktioniert, ist kein Zufall - das Modell beruht auf einer
jahrzehntelang erprobten Grundlogik der gewerblichen Nutzung. Betreiber von
Restaurants, Einzelhandelsflächen oder Hotels generieren seit jeher stabile
Gewinne, ohne eigenes Eigentum halten zu müssen. Die Wertschöpfung entsteht
durch das geschickte Betreiben, nicht durch den Besitz der Immobilie und genau
darin liegt der Charme dieses Modells.
Mit Plattformen wie Airbnb und Booking.com wurde dieses Prinzip quasi
demokratisiert: Auf einmal konnten auch kleinere Anbieter ein Geschäftsmodell
nutzen, das zuvor nur großen Hotelketten vorbehalten war. Das senkte nicht nur
die Einstiegshürden, sondern eröffnete völlig neue Ertragschancen. Häufig mit
Margen, die klassische Langzeitvermietung weit übertreffen.
Natürlich entstehen mit der neuen Flexibilität auch neue Herausforderungen. Doch
vor allem entsteht eines: ein bewährtes Modell mit einem enormen Hebel, das in
kleiner wie großer Skalierung funktionieren kann, vorausgesetzt, man versteht
die Mechanik dahinter.
Zwischen Renditechance und Risiko
Beim Rent2Rent-Modell liegen Chance und Risiko dicht beieinander und genau das
macht es so spannend. Wer ein geeignetes Objekt findet und die Zahlen sauber
durchrechnet, kann aus einer unscheinbaren Fläche ein hochprofitables Geschäft
entwickeln. Viele erfolgreiche Betreiber erzielen Margen, die weit über
klassischer Vermietung liegen, weil sie Angebot, Zielgruppe und Preisstruktur
präzise aufeinander abstimmen. Richtig umgesetzt entsteht ein System, das sich
nahezu beliebig skalieren lässt.
Doch dieser Hebel funktioniert nur, wenn die Grundlagen stimmen. Eine Anmietung
bedeutet in der Regel mehrjährige, gewerbliche Verpflichtungen - unabhängig
davon, wie sich die Einnahmen entwickeln. Wer ein Objekt wählt, das nicht zum
BörsenVeteran schrieb 16.09.25, 11:23
Dann kaufen wir beide gern nach ;-)
Malecon schrieb 14.02.25, 09:00
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQuIsww-1wAFuZHhsp8eSD5Hy8e32X2YRboUA&usqp=CAUmitdiskutieren »
Airbnb schlägt bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen
Für Airnbnb liefen die Geschäfte im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 gut.
• Das EPS verbesserte sich von -0,55 US-Dollar auf 0,74 US-Dollar. Damit verdiente der Zimmervermittler mehr als am Markt erwartet, die Analystenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf 0,58 US-Dollar belaufen.
• Der Umsatz lag unterdessen im Berichtszeitraum bei 2,48 Milliarden Dollar. Airbnb konnte seine Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit verbessern, vor Jahresfrist waren noch 2,322 Milliarden Dollar umgesetzt worden. Experten hatten dem Unternehmen bei den Erlösen zuvor einen Wert von 2,42 Milliarden Dollar zugetraut.
Quelle: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/zimmervermittler-mit-bilanz-airbnb-aktie-hebt-ab-airbnb-schlaegt-bei-umsatz-und-ergebnis-die-erwartungen-14231378
------------------------------------------
AIRBNB - 2025 soll ein neues Kapitel beginnen
Ein zentraler Baustein für zukünftiges Wachstum ist das Co-Host-Netzwerk, das Gastgebern die Verwaltung ihrer Unterkünfte erleichtert. Seit dem Start vor wenigen Monaten wurde das Netzwerk auf zehn Länder ausgeweitet und umfasst nun fast 100.000 gelistete Unterkünfte. Diese werden nicht nur besser bewertet, sondern erzielen auch durchschnittlich doppelt so hohe Einnahmen wie herkömmliche Angebote. „Wir haben festgestellt, dass Gastgeber, die mit Co-Hosts zusammenarbeiten, höhere Umsätze und bessere Bewertungen erzielen“, erklärte Chesky. „Das Netzwerk wächst schnell, und wir werden es in diesem Jahr auf Asien ausweiten.“
Expansion in neue Geschäftsbereiche geplant
Airbnb plant für 2025 Investitionen von 200 bis 250 Mio. USD in neue Geschäftsfelder, die im Mai vorgestellt werden sollen. Chesky kündigte an, dass Airbnb langfristig über sein Kerngeschäft hinaus wachsen wolle: „Wir haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, unsere Plattform zu perfektionieren. Jetzt sind wir bereit für den nächsten Schritt. 2025 markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Airbnb.“ Dabei werde sich das Unternehmen zunächst auf Dienstleistungen konzentrieren, die das Reiseerlebnis abrunden. „Wenn Menschen eine Unterkunft buchen, gibt es viele weitere Services, die sie interessieren könnten. Wir wollen Airbnb zu einer Plattform für Reisen und Leben machen.“
Trotz der geplanten Expansion soll die hohe Profitabilität erhalten bleiben. Die bereinigte EBITDA-Marge wird für das Gesamtjahr auf mindestens 34,5 % erwartet. Zudem setzt das Unternehmen seine aktionärsfreundliche Politik fort und hat im vierten Quartal Aktien im Wert von 838 Mio. USD zurückgekauft
Quelle: https://stock3.com/news/airbnb-2025-soll-ein-neues-kapitel-beginnen-16132471
