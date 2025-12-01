Upvest / Upvest, Anbieter für Investment-Infrastruktur, setzt seine ...

Das 2017 in Berlin gegründete Technologieunternehmen und Wertpapierinstitut Upvest bietet Banken, Brokern und Vermögensverwaltern über seine Investment-API moderne Infrastruktur für das Wertpapiergeschäft. Neben der Software übernimmt Upvest für seine Kunden auch Handel, Verwahrung und Backoffice-Services und ermöglicht Finanzinstituten so, ihre Investmentangebote umfassend und kostengünstig zu modernisieren und profitabel zu wachsen.

Upvest, Anbieter für Investment-Infrastruktur, setzt seine zügige Expansion in Europa mit einer Reihe neuer Kundengewinne fort (FOTO) Berlin (ots) - Europas führender Anbieter für Investment-Infrastruktur, Upvest, beschleunigt seine Expansion nach der Bekanntgabe einer Reihe namhafter neuer Kundenpartnerschaften in den vergangenen Wochen.

Der jüngste Neukundengewinn des Investment-Infrastrukturanbieters ist LIQID, einer der führenden digitalen Vermögensverwalter in Deutschland. LIQID arbeitet mit Upvest zusammen, um sein ELTIF-Angebot auszubauen - erstmals wird die semiliquide Fondsstruktur für Privatanleger vollständig über digitale Schnittstellen abgebildet. "Mit Upvest holen wir einen der führenden Technologieanbieter für Investment-Infrastruktur an Bord", erklärt Sven Möllmeier, Geschäftsführer von LIQID. Er ergänzt: "Für unsere Anleger bedeutet die Umstellung auf die Investment-API von Upvest eine schnellere und effizientere Abwicklung der Orderprozesse."



Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe weiterer bedeutender Partnerschaften, die in den vergangenen Wochen bekannt gegeben wurden. Dazu zählt eine Zusammenarbeit mit der führenden globalen Trading- und Investmentplattform IG, die Upvest ausgewählt hat, um ihr Aktien- und ETF-Tradingangebot in Frankreich zu betreiben. Parallel dazu wurde eine Partnerschaft mit Zopa, dem britischen Vorreiter unter den Digitalbanken mit dem Vertrauen von 1,6 Millionen Endkunden, verkündet. Die Infrastruktur von Upvest wird die Investmentprodukte von Zopa unterstützen - sowohl in General Investment Accounts (GIA) als auch in Individual Savings Accounts (ISA) - und den Endkunden ein nahtloses digitales Erlebnis mit Echtzeit-Statusupdates sowie vereinfachten internen ISA-Transfers bieten.



Upvest ist in über 20 europäischen Märkten aktiv und wickelt jährlich über 100 Millionen Orders im Auftrag seiner Kunden ab. Dazu zählen neben stark wachsenden Fintechs wie Revolut, N26, bunq, Webull und Raisin auch digitale Banken wie Openbank und die DKB.



Zu den jüngsten Kundengewinnen kommentiert Martin Kassing, CEO und Co-Founder von Upvest: "Diese Partnerschaften festigen die Position von Upvest als führender Anbieter von Investment-Infrastruktur in Europa für Finanzinstitute, die ihr Investmentangebot weiterentwickeln. Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard dafür, wie langfristig Anlagen zugänglich, transparent und effizient gestaltet werden können."



Pressekontakt:



Julieta Varsano

mailto:press@upvest.co



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181559/6169549 OTS: Upvest





