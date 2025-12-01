Mit dem Script to Sales System von Tim Fröhlich zum eigenen Online-Business
Ein unkomplizierter Weg zu finanzieller Freiheit (FOTO)
Berlin (ots) - Der Wunsch nach mehr Freiheit, zeitlicher Flexibilität und einem
stabilen Zusatzeinkommen treibt heute viele Berufstätige, Quereinsteiger und
Familienmenschen an. Doch genau diese Gruppen stoßen oft auf Unsicherheiten,
technische Hürden und die Angst vor finanziellen Risiken, sobald es um den
Aufbau eines eigenen Online-Business geht. Wie ein erfolgreicher Einstieg in den
digitalen Vertrieb tatsächlich gelingt, zeigt Tim Fröhlich, Entwickler des
Script to Sales Systems.
Mehr Geld, mehr Zeit und mehr Lebensqualität erscheinen vielen Menschen lange
unerreichbar. Steigende Lebenshaltungskosten, unsichere Arbeitsverhältnisse und
begrenzte Möglichkeiten für zusätzliche Einnahmen führen dazu, dass viele nach
stabilen und flexiblen Einkommensquellen suchen. Gleichzeitig wirkt der Einstieg
ins digitale Unternehmertum oft überfordernd: zu viele Angebote, zu viel Technik
und zu wenig Orientierung. Dabei wächst der Wunsch nach echter Lebensqualität,
nach mehr Zeit für die Familie, weniger finanziellen Sorgen und mehr
persönlicher Freiheit. "Wer sich einmal nach mehr Selbstbestimmung sehnt, fühlt
sich schnell von der Vielzahl vermeintlicher Chancen erschlagen", erklärt Tim
Fröhlich, Entwickler des Script to Sales Systems. "Die meisten scheitern nicht
am fehlenden Willen, sondern daran, dass ihnen eine klare und sichere Anleitung
fehlt."
stabilen Zusatzeinkommen treibt heute viele Berufstätige, Quereinsteiger und
Familienmenschen an. Doch genau diese Gruppen stoßen oft auf Unsicherheiten,
technische Hürden und die Angst vor finanziellen Risiken, sobald es um den
Aufbau eines eigenen Online-Business geht. Wie ein erfolgreicher Einstieg in den
digitalen Vertrieb tatsächlich gelingt, zeigt Tim Fröhlich, Entwickler des
Script to Sales Systems.
Mehr Geld, mehr Zeit und mehr Lebensqualität erscheinen vielen Menschen lange
unerreichbar. Steigende Lebenshaltungskosten, unsichere Arbeitsverhältnisse und
begrenzte Möglichkeiten für zusätzliche Einnahmen führen dazu, dass viele nach
stabilen und flexiblen Einkommensquellen suchen. Gleichzeitig wirkt der Einstieg
ins digitale Unternehmertum oft überfordernd: zu viele Angebote, zu viel Technik
und zu wenig Orientierung. Dabei wächst der Wunsch nach echter Lebensqualität,
nach mehr Zeit für die Familie, weniger finanziellen Sorgen und mehr
persönlicher Freiheit. "Wer sich einmal nach mehr Selbstbestimmung sehnt, fühlt
sich schnell von der Vielzahl vermeintlicher Chancen erschlagen", erklärt Tim
Fröhlich, Entwickler des Script to Sales Systems. "Die meisten scheitern nicht
am fehlenden Willen, sondern daran, dass ihnen eine klare und sichere Anleitung
fehlt."
Anzeige
Präsentiert von
"Der effektivste Weg zu stabilen Mehreinnahmen ist ein einfaches und gut
nachvollziehbares System, das jedem, unabhängig vom bisherigen Wissen, einen
sicheren Einstieg in den digitalen Vertrieb ermöglicht", erklärt Fröhlich. Mit
seiner Erfahrung als Gründer, Coach und Unternehmer weiß er, wie wichtig
transparente Abläufe, echte Begleitung und praxisnahe Übungen sind. "Klare
Strukturen, ehrliche Unterstützung und ein motivierendes Umfeld verändern alles.
So wird der Schritt ins digitale Unternehmertum zu einer realistischen und
sinnvollen Chance."
Das Konzept hinter dem Script to Sales System: Chancen, Einstieg und
langfristiger Nutzen
Das Besondere am Script to Sales System ist ein erprobtes und leicht
verständliches Vorgehen, das langfristigen Erfolg ermöglicht. Die Teilnehmer
lernen, digitale Dienstleistungen wie Coachings, Beratungen oder Agenturangebote
professionell zu vermitteln und erhalten dafür Provisionen im höheren Bereich.
Große Investitionen sind nicht erforderlich, technisches Wissen ebenfalls nicht.
Einsteiger bekommen Zugang zu einem umfassenden Videokurs, praxisnahen Leitfäden
und persönlicher Unterstützung. Die Provisionen liegen meist zwischen 300 und
500 Euro pro Verkauf. Je nach Einsatz sind dadurch monatliche Einnahmen von
5.000 bis 10.000 Euro und mehr möglich. Wer dem Leitfaden zuverlässig folgt,
nachvollziehbares System, das jedem, unabhängig vom bisherigen Wissen, einen
sicheren Einstieg in den digitalen Vertrieb ermöglicht", erklärt Fröhlich. Mit
seiner Erfahrung als Gründer, Coach und Unternehmer weiß er, wie wichtig
transparente Abläufe, echte Begleitung und praxisnahe Übungen sind. "Klare
Strukturen, ehrliche Unterstützung und ein motivierendes Umfeld verändern alles.
So wird der Schritt ins digitale Unternehmertum zu einer realistischen und
sinnvollen Chance."
Das Konzept hinter dem Script to Sales System: Chancen, Einstieg und
langfristiger Nutzen
Das Besondere am Script to Sales System ist ein erprobtes und leicht
verständliches Vorgehen, das langfristigen Erfolg ermöglicht. Die Teilnehmer
lernen, digitale Dienstleistungen wie Coachings, Beratungen oder Agenturangebote
professionell zu vermitteln und erhalten dafür Provisionen im höheren Bereich.
Große Investitionen sind nicht erforderlich, technisches Wissen ebenfalls nicht.
Einsteiger bekommen Zugang zu einem umfassenden Videokurs, praxisnahen Leitfäden
und persönlicher Unterstützung. Die Provisionen liegen meist zwischen 300 und
500 Euro pro Verkauf. Je nach Einsatz sind dadurch monatliche Einnahmen von
5.000 bis 10.000 Euro und mehr möglich. Wer dem Leitfaden zuverlässig folgt,
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Bayer-Aktie, wobei technische Signale wie Gaps, Trendkanäle und MACD im Mittelpunkt stehen. Es werden mögliche Kursbewegungen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Analystenbewertungen analysiert, um die zukünftige Richtung der Aktie einzuschätzen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
keks911 schrieb 27.11.25, 08:52
mitdiskutieren »
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken vor anstehenden Neuigkeiten zum Glyphosat-Rechtsstreit. Die Aussichten für den Pharmabereich der Leverkusener hätten sich nach dem Asundexian-Erfolg in der Schlaganfall-Prävention massiv gebessert, schrieb der Experte am Donnerstag.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/67086525-goldman-sachs-stuft-bayer-ag-auf-buy-322.htm
keks911 schrieb 24.11.25, 16:24
mitdiskutieren »
die Entscheidung ist da, wenn es hier steht Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/24-1068.html
nik100943 schrieb 24.11.25, 11:45
Die Regierung ist endlich aufgewacht. Zum 01.01.2026 kommt der Industriestrompreis von 5 Cent pro kW/h für die energieintensiven Betriebe. Das wird auch den Bilanzen von BAYER und BASF richtig gut tun. Vermutlich auch den Kursen und damit auch uns leidgeplagten Shareholdern‼️Die eine lange Durststrecke hinter sich haben. Hier die Details:mitdiskutieren »
"Die Maßnahme richtet sich gezielt an stromintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, etwa aus der Stahl- und Chemieindustrie. Laut Bundesnetzagentur lagen die Strompreise im September für Industriefirmen ohne Vergünstigungen bei rund 16 Cent pro Kilowattstunde, für Großverbraucher mit bestehenden Vergünstigungen bei rund 10 Cent".
Das bedeutet für BAYER faktisch die Halbierung der Stromkosten (vorerst) für die nächsten 3 Jahre.
Da im Spätherbst 2028 die nächste BT- Wahl ins Haus steht, wird die Regierung einen 😈 tun und gerade dann die Subventionierung des Industriestroms auslaufen lassen.
Hinzu kommt, dass die US-Farmer massiv Druck machen, dass die angedrohte Einstellung der Produktion von RoundUp durch Monsanto NICHT realisiert wird. Das Herbizid ist auf Sicht systemrelevant und unverzichtbar.
Das ist ein Pfund, mit dem BAYER wuchern kann .
Es besteht Grund zur Hoffnung, dass unser Unternehmen das Schlimmste hinter sich hat und dass eine zeitnahe ❗ Erholung der Kurse aus den vorgetragenen Gründen eher wahrscheinlich ist.
"Die Maßnahme richtet sich gezielt an stromintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, etwa aus der Stahl- und Chemieindustrie. Laut Bundesnetzagentur lagen die Strompreise im September für Industriefirmen ohne Vergünstigungen bei rund 16 Cent pro Kilowattstunde, für Großverbraucher mit bestehenden Vergünstigungen bei rund 10 Cent".
Das bedeutet für BAYER faktisch die Halbierung der Stromkosten (vorerst) für die nächsten 3 Jahre.
Da im Spätherbst 2028 die nächste BT- Wahl ins Haus steht, wird die Regierung einen 😈 tun und gerade dann die Subventionierung des Industriestroms auslaufen lassen.
Hinzu kommt, dass die US-Farmer massiv Druck machen, dass die angedrohte Einstellung der Produktion von RoundUp durch Monsanto NICHT realisiert wird. Das Herbizid ist auf Sicht systemrelevant und unverzichtbar.
Das ist ein Pfund, mit dem BAYER wuchern kann .
Es besteht Grund zur Hoffnung, dass unser Unternehmen das Schlimmste hinter sich hat und dass eine zeitnahe ❗ Erholung der Kurse aus den vorgetragenen Gründen eher wahrscheinlich ist.
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte