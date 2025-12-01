KfW erhöht ERP-Gründerkredit - StartGeld

Frankfurt am Main (ots) -



- Betrag von 125.000 auf bis zu 200.000 Euro erhöht

- Inlandsvorständin Melanie Kehr: Starkes Zeichen für Gründerinnen und Gründer

- Antragsberechtigt sind kleine gewerbliche Unternehmen im Haupt- oder

Nebenerwerb



Gute Nachrichten für Unternehmerinnen und Unternehmer: Die KfW verstärkt ihr

Engagement und hebt den Förderhöchstbetrag beim ERP-Gründerkredit - StartGeld

an. Ab dem 1. Dezember können sie eine Förderung von bis zu 200.000 Euro

erhalten. Gleichzeitig erhöht die KfW den maximal möglichen Betrag für

Betriebsmittelfinanzierungen von 50.000 auf 80.000 Euro.





"Gründungen sind Treiber unserer Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Mit

der Anhebung des Höchstbetrags unterstützen wir Gründerinnen und Gründer in

Deutschland mit finanziellen Mitteln, die sie benötigen, um ihre Ideen

erfolgreich umzusetzen", sagt Melanie Kehr, für Inländische Förderung zuständige

Vorständin der KfW. "Den Zugang zum Förderkredit erleichtern wir durch eine

Übernahme des Kreditausfallrisikos von 80 Prozent. Damit leisten wir einen

sichtbaren Beitrag zur Belebung des Gründungsgeschehens und zeigen: Die KfW

steht fest an der Seite der Unternehmerinnen und Unternehmer. Jetzt ist die Zeit

für mutige Schritte!"



Der Kredit richtet sich an Gründerinnen und Gründer, Freiberuflerinnen und

Freiberufler sowie junge Unternehmen, die nicht älter als fünf Jahre sind. Zur

Stärkung des Mittelstandes steht der Kredit auch im Rahmen einer

Unternehmensnachfolge offen.



Antragsberechtigt sind kleine gewerbliche Unternehmen im Haupt- oder

Nebenerwerb. Alle Berechtigten können den Kredit über ihre Hausbank beantragen.

Hervorzuheben ist, dass die KfW 80 Prozent des Ausfallrisikos für die Hausbank

übernimmt. Dies erleichtert den Unternehmen den Zugang zum Kredit.



Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier: ERP-Gründerkredit -

StartGeld: Förderung für Gründung, Übernahme und Wachstum | KfW

(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/StartGeld.html)



Um auch den Gründungsprozess von der Vorbereitung bis hin zur Umsetzung zu

unterstützen, bietet die KfW mit der Gründerplattform eine interaktive Plattform

mit nützlichen Tipps an: Gründerplattform - Der Baukasten für dein Business

(https://gruenderplattform.de/)



