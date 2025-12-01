    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Gründerlandschaft stärken

    KfW erhöht ERP-Gründerkredit - StartGeld

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Betrag von 125.000 auf bis zu 200.000 Euro erhöht
    - Inlandsvorständin Melanie Kehr: Starkes Zeichen für Gründerinnen und Gründer
    - Antragsberechtigt sind kleine gewerbliche Unternehmen im Haupt- oder
    Nebenerwerb

    Gute Nachrichten für Unternehmerinnen und Unternehmer: Die KfW verstärkt ihr
    Engagement und hebt den Förderhöchstbetrag beim ERP-Gründerkredit - StartGeld
    an. Ab dem 1. Dezember können sie eine Förderung von bis zu 200.000 Euro
    erhalten. Gleichzeitig erhöht die KfW den maximal möglichen Betrag für
    Betriebsmittelfinanzierungen von 50.000 auf 80.000 Euro.

    "Gründungen sind Treiber unserer Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Mit
    der Anhebung des Höchstbetrags unterstützen wir Gründerinnen und Gründer in
    Deutschland mit finanziellen Mitteln, die sie benötigen, um ihre Ideen
    erfolgreich umzusetzen", sagt Melanie Kehr, für Inländische Förderung zuständige
    Vorständin der KfW. "Den Zugang zum Förderkredit erleichtern wir durch eine
    Übernahme des Kreditausfallrisikos von 80 Prozent. Damit leisten wir einen
    sichtbaren Beitrag zur Belebung des Gründungsgeschehens und zeigen: Die KfW
    steht fest an der Seite der Unternehmerinnen und Unternehmer. Jetzt ist die Zeit
    für mutige Schritte!"

    Der Kredit richtet sich an Gründerinnen und Gründer, Freiberuflerinnen und
    Freiberufler sowie junge Unternehmen, die nicht älter als fünf Jahre sind. Zur
    Stärkung des Mittelstandes steht der Kredit auch im Rahmen einer
    Unternehmensnachfolge offen.

    Antragsberechtigt sind kleine gewerbliche Unternehmen im Haupt- oder
    Nebenerwerb. Alle Berechtigten können den Kredit über ihre Hausbank beantragen.
    Hervorzuheben ist, dass die KfW 80 Prozent des Ausfallrisikos für die Hausbank
    übernimmt. Dies erleichtert den Unternehmen den Zugang zum Kredit.

    Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier: ERP-Gründerkredit -
    StartGeld: Förderung für Gründung, Übernahme und Wachstum | KfW
    (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/StartGeld.html)

    Um auch den Gründungsprozess von der Vorbereitung bis hin zur Umsetzung zu
    unterstützen, bietet die KfW mit der Gründerplattform eine interaktive Plattform
    mit nützlichen Tipps an: Gründerplattform - Der Baukasten für dein Business
    (https://gruenderplattform.de/)

