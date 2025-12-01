Probleme mit Airbus-Jets behoben - Aktie auf Zweimonatstief

Der weltgrößte Flugzeughersteller hatte am Freitagabend den Betrieb seiner meistverkauften Modellfamilie nach einem Zwischenfall eingeschränkt. In dem Fall hatten von der Sonne ausgelöste Partikelströme zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugsteuerungsrechner geführt. Bereits ab Freitagabend nahmen einige Airlines ein Software-Update vor, mit dem sich die festgestellte Problematik oft schon beheben ließ. Am Montagmorgen meldete Airbus, die Anpassungen seien bei der großen Mehrheit der Maschinen erledigt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus sind aufgrund eines erforderlichen Software-Updates für die Flugzeugreihe A320 am Montag auf den tiefsten Stand seit genau zwei Monaten gefallen. Am Vormittag notierten die Papiere 3,8 Prozent im Minus bei 196,94 Euro und waren damit schwächster Wert im Dax . Für das laufende Jahr steht aber noch eine klar positive Kursbilanz von gut 27 Prozent zu Buche.

Die Airbus-Ankündigung klinge vielleicht zunächst dramatisch, dürfte den Konzern aber letztlich kaum belasten, bemerkte Citigroup-Analyst Charles Armitage. Er kalkuliert die Kosten auf weniger als 0,1 Prozent des Börsenwerts des Konzerns. Seine Kollegin Milene Kerner von Barclays bezifferte die erwartete Sonderbelastung auf 0,71 bis 2,69 Euro je Airbus-Aktie. Langfristig sieht sie gar keine Auswirkungen auf die Gewinn- und Cashflowentwicklung.

Laut der ersten Einschätzung des Goldman-Experten Sam Burgess scheinen die Maßnahmen eher präventiven Charakter zu haben. Erste Anzeichen sprächen für geringe Auswirkungen für die meisten Betreiber der Maschinen. Der Markt werde nun vor allem auf hardwareseitige Probleme schauen, die Verfügbarkeit der nötigen Ersatzteile sowie mögliche Auswirkungen auf die Neuauslieferungen von Airbus.

Dass der Flugzeugbauer die Sicherheit in den Vordergrund gestellt habe und die Fluggesellschaften rasch reagiert hätten, wertet Deutsche-Bank-Analyst Christophe Menard positiv. Rund 15 Prozent der Maschinen bräuchten aber ein Hardware-Update, und die finanziellen Auswirkungen für Airbus würden noch geprüft. Er betonte aber, dass der Hardware-Zulieferer Thales nicht für die Störung verantwortlich sei. Dennoch büßte die Thales-Aktie 2,2 Prozent an Wert ein./edh/ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 220,9 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 11:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,26 %. Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 148,09 Mrd.. Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +18,65 %/+32,13 % bedeutet.



