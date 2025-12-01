    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Industriestimmung trübt sich stärker als erwartet ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung in Eurozone-Industrie verschlechtert sich stark.
    • PMI fiel auf 49,6 Punkte, niedrigster Stand seit Juni.
    • Deutschland und Frankreich enttäuschen, Resignation wächst.

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im November stärker eingetrübt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 49,6 Punkte, wie S&P am Montag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juni. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 49,7 Punkten gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt damit unter der Schwelle von 50 Punkten, ab der er eine abnehmende wirtschaftliche Aktivität signalisiert.

    Mit Blick auf die größten Länder der Eurozone verbesserte sich die Stimmung in den italienischen Industriebetrieben deutlich stärker als erwartet. Der Wert liegt hier mittlerweile über der Expansionsschwelle. Der spanische Wert trübte sich hingegen stärker als erwartet ein. Von den großen Ländern der Eurozone hat Spanien hingegen weiterhin den höchsten Wert. In Spanien und Italien wird keine Erstschätzung durchgeführt. In Deutschland und Frankreich sank der Wert und entfernte sich weiter von der Wachstumsschwelle. Für Deutschland wurde die erste Schätzung noch weiter nach unten revidiert.

    "Das aktuelle Bild für die Eurozone ist ernüchternd, denn die Industriekonjunktur kann sich aus der Stagnation nicht lösen, sondern tendiert sogar zu einer Schrumpfung.", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Vor allem die Schwäche der beiden größten Länder drücke auf den Gesamtwert. Frankreich befinde sich in einer politisch ungeklärten Lage, die Investitionsentscheidungen erschwere. "In Deutschland scheint ein Großteil der Wirtschaft von dem bisherigen Kurs der Bundesregierung enttäuscht zu sein, es setzt sich möglicherweise eine gefährliche Resignation in Bezug auf die Reformfähigkeit des Landes durch", heißt es in dem Kommentar.

    Die Daten im Überblick:

    ^
    Region/Index November Prognose Vorläufig Vormonat

    EURORAUM
    Industrie 49,6 49,7 49,7 50,0

    DEUTSCHLAND
    Industrie 48,2 48,4 48,4 49,6

    FRANKREICH
    Industrie 47,8 47,8 47,8 48,8

    ITALIEN
    Industrie 50,6 50,1 --- 49,9

    SPANIEN
    Industrie 51,5 52,3 --- 52,1

    (in Punkten)°

    /jsl/zb/stk





