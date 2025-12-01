GEEKOM GeekBook X14 Pro: Der leichteste robuste Vollmetall-Laptop
Mit dem neuen GeekBook X14 Pro wagt GEEKOM den nächsten großen Schritt: ein ultraleichter Vollmetall-Laptop, der Leistung, Ausdauer und Design neu definiert.
- GEEKOM stellt den GeekBook X14 Pro vor, den weltweit ersten ultraleichten, robusten Vollmetall-Laptop.
- Die Markteinführung der GeekBook X-Serie ist für Mitte Dezember 2025 geplant.
- Das GeekBook X14 Pro wiegt nur 2,2 lbs und hat ein schlankes Profil von 16,9 mm.
- Es verfügt über ein 14-Zoll-OLED-Display mit 2,8K Auflösung und 120 Hz Bildwiederholfrequenz.
- Angetrieben wird das Gerät vom Intel Core Ultra 9 185H-Chip und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden.
- GEEKOM hat im dritten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 150 % verzeichnet und positioniert sich als Full-Spectrum-PC-Marke.
