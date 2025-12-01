GameStop rutscht ab: Michael Burrys Throwback war nur ein Strohfeuer

Die GameStop-Aktie hat am Freitag zugelegt, nachdem Michael Burry am Thanksgiving-Morgen ungewöhnlich persönliche Einblicke in seine frühere GameStop-Position veröffentlichte. Der Hedgefonds-Manager teilte auf X alte Dokumente aus dem Jahr 2019, darunter ein Schreiben von Scion Asset Management an den damaligen Gamestop-Verwaltungsrat sowie eine E-Mail von Keith Gill "Roaring Kitty") und Korrespondenz mit Ryan Cohen, der später CEO des Unternehmens wurde.

Burry hatte 2019 eine bullishe Position in GameStop aufgebaut und hielt diese mindestens bis zum dritten Quartal 2020. In seinen nun veröffentlichten Unterlagen forderte er den Verwaltungsrat auf, ein Aktienrückkaufprogramm anzukündigen, da das Handelsvolumen drei Monate lang die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien übertroffen habe. Ein Rückkauf könne deshalb "elegant und heimlich" erfolgen. Gill unterstützte Burrys Kritik und schrieb 2019, der "absurd niedrige Aktienkurs" erinnere an Unternehmen "auf dem Weg in die Insolvenz".

Burry schlug zudem vor, den Verwaltungsrat zu verkleinern, die Vergütung der Direktoren zu halbieren und Positionen mit branchenkundigen Experten zu besetzen. In einem Folgebrief erklärte er: "GameStop braucht zum jetzigen Zeitpunkt keine Geister der Vergangenheit, die ein Erbe schlechter Kapitalallokation und mangelnder Aufsicht schützen." Laut Burry setzte das Unternehmen später drei seiner vier Forderungen bei der Neubesetzung des Boards um.

Seine Posts lösen nun – wie so oft bei GameStop – eine Mischung aus Nostalgie, Meme-Kultur und spekulativer Euphorie aus. GameStop gehörte in der Folge zu den meistdiskutierten Aktien auf SwaggyStocks und Stocktwits; im Subreddit r/Superstonk werden Burrys Veröffentlichungen gefeiert.

Die Aktie, die am 20. November auf ein 12-Monats-Tief von 19,93 US-Dollar gefallen war, hat sich in der vergangenen Woche erholt und notierte zuletzt über 22 US-Dollar. Parallel überrollte eine massive Kaufwelle den Optionsmarkt: Bereits in der ersten Handelsstunde am Freitag wurden mehr als 100.000 Calls gehandelt – das Dreifache des regulären Volumens. Die neue Woche startet die Aktie jedoch bereits mit negativen Vorzeichen.

Fundamental verändert Burrys Nostalgie-Post nichts an GameStops Geschäftsaussichten. Dennoch bereiten sich Kleinanleger auf die Zahlen zum dritten Quartal vor, die am 8. Dezember erwartet werden und in der Vergangenheit häufig kurzfristige Kursanstiege ausgelöst haben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

