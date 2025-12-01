PowerKeeper-Präsentation auf dem Sungrow C&I ESS Summit

MAILAND, Italien, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Sungrow hat auf dem hauseigenen Europa-Event C&I ESS Summit am Comer See in Italien die PowerKeeper-Serie präsentiert. Sie ist die jüngste Lösung des Unternehmens für Energiespeicher im gewerblichen und industriellen (C&I) Bereich. Die Serie bietet ein modulares System mit Gleichstromkopplung und folgt dem Konzept „Ace 007,. Ziel ist es, Abfälle zu vermeiden, Ausfälle zu verhindern und Betriebe mit einer einfachen und stabilen Nutzung zu unterstützen.

Die Einführung von PowerKeeper ist auf aktuelle und künftige Marktentwicklungen ausgerichtet. Wood Mackenzie erwartet, dass sich die Speicherkapazität für gewerbliche und industrielle Anwendungen in Europa bis 2034 auf 33 GW/77 GWh vergrößern wird – ein Faktor von rund 13. Höhere Strompreise und der Wunsch nach mehr Stabilität veranlassen viele Unternehmen dazu, ihre Energiekosten besser zu steuern, den Eigenverbrauch zu erhöhen und eine verlässliche Versorgung aufzubauen. Dafür müssen Lösungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg gut funktionieren – vom Design bis zur Wartung. Die oft sehr unterschiedlichen Lastprofile und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellt die Planung für Unternehmen und Anbieter vor zusätzliche Herausforderungen.

Die Zukunft der C&I-Innovation – der PowerKeeper

Die PowerKeeper-Serie setzt genau hier an. Sie bietet ein flexibles Speichersystem mit einem modularen Aufbau und einer Basiskapazität von 12,5 kWh. Ein Hybrid-Wechselrichter deckt 50 bis 1000 kWh über zwei bis acht Stunden ab. Mehrere Geräte lassen sich zusammenschalten, sodass der Kapazität kaum Grenzen gesetzt sind. Damit eignet sich die Serie für kleine Läden wie große Produktionsstätten. Die Kapazität kann präzise erweitert werde, unnötige Überdimensionierung entfällt und Anfangskosten sinken. Für den Notfall schaltet PowerKeeper innerhalb von zehn Millisekunden in den Off-Grid-Betrieb. Die integrierte Netztrennung (ATS) übernimmt Lasten bis 250 kW – ausreichend für einen Supermarkt mit etwa 2.500 Quadratmetern. Ohne zusätzliche Schränke spart die Lösung Platz und Kosten.