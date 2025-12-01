    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Industriestimmung auf höchstem Stand seit 14 Monaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung in britischer Industrie hellt sich auf.
    • PMI steigt um 0,5 Punkte auf 50,2 im November.
    • Höchster Stand seit 14 Monaten, Wachstum signalisiert.

    LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im November wie erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im November um 0,5 Punkte auf 50,2 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit 14 Monaten. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

    Der Indikator liegt damit wieder über der Schwelle von 50 Punkten. Ab hier signalisiert der Indikator wirtschaftliches Wachstum. Zuletzt hatte der Indikator im September 2024 über dieser Marke gelegen.

    "Die Zahlen sind besonders ermutigend, da diese Verbesserung trotz der erhöhten Unsicherheit im November im Vorfeld des Herbsthaushaltsplans erzielt wurde", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. Nach der jüngsten Veröffentlichung des Haushalts durch das Finanzministerium sollte die Unsicherheit sinken und den Indikator im Dezember stützen./jsl/zb/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
