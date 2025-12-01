Jeder vierte Handwerksbetrieb faxt noch - IT-Profi erklärt, welche 5 Schritte den Betrieb schnell digital nach vorn bringen (FOTO)

Herford (ots) - Faxgerät statt Cloud, Papier statt Prozesse: In deutschen

Handwerksbetrieben ist die Digitalisierung oft noch Zukunftsmusik. Laut Bitkom

nutzt jeder vierte Betrieb weiterhin das Fax - und nur knapp ein Drittel setzt

auf Online-Meetings. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Aufträge. Während

Kunden längst digital denken, hängen Betriebe in alten Strukturen fest. Wer

jetzt nicht aufwacht, riskiert, den Anschluss an moderne Kundenkommunikation und

effiziente Abläufe zu verlieren.



Digitalisierung muss nicht kompliziert oder teuer sein - aber sie braucht klare

Schritte und den Mut, anzufangen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche fünf

Maßnahmen jedes Handwerksunternehmen sofort umsetzen kann, um produktiver zu

arbeiten, und warum Digitalisierung vor allem Freiheit bedeutet, nicht

Bürokratie.









Viele Handwerksbetriebe betrachten ihre Website lediglich als Pflichtaufgabe

oder digitale Visitenkarte. Doch eine Seite, die nur existiert, ohne einen

klaren Zweck zu erfüllen, bleibt ungenutzt. Eine gut aufgebaute Website sollte

klare Aufgaben erfüllen:



Sie kann zum Beispiel Kundenanfragen automatisch erfassen und in einer Übersicht

sammeln. Sie kann Bewerbungen erleichtern, indem Fachkräfte sich direkt per

Smartphone mit Kontaktdaten, Anschreiben und Lebenslauf bewerben können. Oder

sie kann Termine automatisch vergeben, etwa für Beratungsgespräche bei

Bauvorhaben. So gewinnt der Betrieb eher neue Aufträge und muss potenziellen

Kunden nicht ständig hinterherlaufen.



Selbst kleine Tools können hier schon große Wirkung entfalten. Ein einfacher

Chatbot oder eine automatisierte Terminverwaltung entlasten das Büro. Für

Betriebe mit einem größeren Vertriebsteam lohnt sich zusätzlich der Einsatz

eines CRM-Systems, während kleinere Unternehmen zunächst mit

Projektmanagementlösungen - etwa Trello als Übergangslösung oder

branchenspezifischen Tools - gut starten können.



2. Posteingang digitalisieren: KI sortiert und filtert



Täglich treffen in Handwerksbetrieben Briefe, E-Mails und Dokumente aus den

unterschiedlichsten Quellen ein. Statt sie manuell zu sortieren, lässt sich

dieser Prozess vollständig digital abbilden. Moderne Tools können Posteingänge

scannen, Inhalte erkennen und automatisch vorsortieren, beispielsweise nach

Kunden, Behörden oder Rechnungen.



Ein KI-gestützter Assistent fasst Nachrichten zusammen, kategorisiert sie und

leitet sie an die zuständige Person weiter. Auf diese Weise entstehen keine Seite 1 von 2 Seite 2 ►





