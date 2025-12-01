Jeder vierte Handwerksbetrieb faxt noch - IT-Profi erklärt, welche 5 Schritte den Betrieb schnell digital nach vorn bringen (FOTO)
Herford (ots) - Faxgerät statt Cloud, Papier statt Prozesse: In deutschen
Handwerksbetrieben ist die Digitalisierung oft noch Zukunftsmusik. Laut Bitkom
nutzt jeder vierte Betrieb weiterhin das Fax - und nur knapp ein Drittel setzt
auf Online-Meetings. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Aufträge. Während
Kunden längst digital denken, hängen Betriebe in alten Strukturen fest. Wer
jetzt nicht aufwacht, riskiert, den Anschluss an moderne Kundenkommunikation und
effiziente Abläufe zu verlieren.
Digitalisierung muss nicht kompliziert oder teuer sein - aber sie braucht klare
Schritte und den Mut, anzufangen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche fünf
Maßnahmen jedes Handwerksunternehmen sofort umsetzen kann, um produktiver zu
arbeiten, und warum Digitalisierung vor allem Freiheit bedeutet, nicht
Bürokratie.
1. Sichtbarkeit schaffen: Die Homepage als Fundament
Viele Handwerksbetriebe betrachten ihre Website lediglich als Pflichtaufgabe
oder digitale Visitenkarte. Doch eine Seite, die nur existiert, ohne einen
klaren Zweck zu erfüllen, bleibt ungenutzt. Eine gut aufgebaute Website sollte
klare Aufgaben erfüllen:
Sie kann zum Beispiel Kundenanfragen automatisch erfassen und in einer Übersicht
sammeln. Sie kann Bewerbungen erleichtern, indem Fachkräfte sich direkt per
Smartphone mit Kontaktdaten, Anschreiben und Lebenslauf bewerben können. Oder
sie kann Termine automatisch vergeben, etwa für Beratungsgespräche bei
Bauvorhaben. So gewinnt der Betrieb eher neue Aufträge und muss potenziellen
Kunden nicht ständig hinterherlaufen.
Selbst kleine Tools können hier schon große Wirkung entfalten. Ein einfacher
Chatbot oder eine automatisierte Terminverwaltung entlasten das Büro. Für
Betriebe mit einem größeren Vertriebsteam lohnt sich zusätzlich der Einsatz
eines CRM-Systems, während kleinere Unternehmen zunächst mit
Projektmanagementlösungen - etwa Trello als Übergangslösung oder
branchenspezifischen Tools - gut starten können.
2. Posteingang digitalisieren: KI sortiert und filtert
Täglich treffen in Handwerksbetrieben Briefe, E-Mails und Dokumente aus den
unterschiedlichsten Quellen ein. Statt sie manuell zu sortieren, lässt sich
dieser Prozess vollständig digital abbilden. Moderne Tools können Posteingänge
scannen, Inhalte erkennen und automatisch vorsortieren, beispielsweise nach
Kunden, Behörden oder Rechnungen.
Ein KI-gestützter Assistent fasst Nachrichten zusammen, kategorisiert sie und
leitet sie an die zuständige Person weiter. Auf diese Weise entstehen keine
2. Posteingang digitalisieren: KI sortiert und filtert
