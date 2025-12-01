Jeder vierte Handwerksbetrieb faxt noch - IT-Profi erklärt, welche 5 Schritte den Betrieb schnell digital nach vorn bringen (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Herford (ots) - Faxgerät statt Cloud, Papier statt Prozesse: In deutschen
    Handwerksbetrieben ist die Digitalisierung oft noch Zukunftsmusik. Laut Bitkom
    nutzt jeder vierte Betrieb weiterhin das Fax - und nur knapp ein Drittel setzt
    auf Online-Meetings. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Aufträge. Während
    Kunden längst digital denken, hängen Betriebe in alten Strukturen fest. Wer
    jetzt nicht aufwacht, riskiert, den Anschluss an moderne Kundenkommunikation und
    effiziente Abläufe zu verlieren.

    Digitalisierung muss nicht kompliziert oder teuer sein - aber sie braucht klare
    Schritte und den Mut, anzufangen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche fünf
    Maßnahmen jedes Handwerksunternehmen sofort umsetzen kann, um produktiver zu
    arbeiten, und warum Digitalisierung vor allem Freiheit bedeutet, nicht
    Bürokratie.

    1. Sichtbarkeit schaffen: Die Homepage als Fundament

    Viele Handwerksbetriebe betrachten ihre Website lediglich als Pflichtaufgabe
    oder digitale Visitenkarte. Doch eine Seite, die nur existiert, ohne einen
    klaren Zweck zu erfüllen, bleibt ungenutzt. Eine gut aufgebaute Website sollte
    klare Aufgaben erfüllen:

    Sie kann zum Beispiel Kundenanfragen automatisch erfassen und in einer Übersicht
    sammeln. Sie kann Bewerbungen erleichtern, indem Fachkräfte sich direkt per
    Smartphone mit Kontaktdaten, Anschreiben und Lebenslauf bewerben können. Oder
    sie kann Termine automatisch vergeben, etwa für Beratungsgespräche bei
    Bauvorhaben. So gewinnt der Betrieb eher neue Aufträge und muss potenziellen
    Kunden nicht ständig hinterherlaufen.

    Selbst kleine Tools können hier schon große Wirkung entfalten. Ein einfacher
    Chatbot oder eine automatisierte Terminverwaltung entlasten das Büro. Für
    Betriebe mit einem größeren Vertriebsteam lohnt sich zusätzlich der Einsatz
    eines CRM-Systems, während kleinere Unternehmen zunächst mit
    Projektmanagementlösungen - etwa Trello als Übergangslösung oder
    branchenspezifischen Tools - gut starten können.

    2. Posteingang digitalisieren: KI sortiert und filtert

    Täglich treffen in Handwerksbetrieben Briefe, E-Mails und Dokumente aus den
    unterschiedlichsten Quellen ein. Statt sie manuell zu sortieren, lässt sich
    dieser Prozess vollständig digital abbilden. Moderne Tools können Posteingänge
    scannen, Inhalte erkennen und automatisch vorsortieren, beispielsweise nach
    Kunden, Behörden oder Rechnungen.

    Ein KI-gestützter Assistent fasst Nachrichten zusammen, kategorisiert sie und
    leitet sie an die zuständige Person weiter. Auf diese Weise entstehen keine
