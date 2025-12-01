    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reminder: Einladung zum Pressegespräch Drei...

    Für Sie zusammengefasst
    • Digitalisierung im Mittelstand: KI und Cloud im Fokus
    • 6 von 10 Unternehmen sehen KI als Wettbewerbsvorteil
    • Pressegespräch am 4. Dezember, Hybridformat verfügbar

    APA ots news: Reminder: Einladung zum Pressegespräch Drei Digitalisierungsstudie 2025

    Wien (APA-ots) - Drei Digitalisierungsstudie 2025
    Ist Österreichs Mittelstand für die nächste Phase der Digitalisierung gerüstet?

    am Donnerstag, 4. Dezember 2025 um 09:30 Uhr
    im APA Pressezentrum und im Livestream

    Ihre Gesprächspartner

    Rudolf Schrefl, CEO Drei Österreich

    Dr. Karim Taga, Managing Partner Arthur D. Little (ADL)

    Ort: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

    Der Einsatz von KI, Cloud Computing und Data Analytics steigt weltweit sprunghaft an und eröffnet neue Potentiale für die Optimierung von Arbeitsprozessen. Das gilt auch für mittelständische Unternehmen in Österreich, bei denen sich - getrieben vom Wettbewerbsdruck und der KI - deutliche Fortschritte in der Digitalisierung abzeichnen. Schon heute betrachten 6 von 10 Unternehmen den Einsatz von KI als wettbewerbsentscheidend.

    Im Auftrag von Drei hat marketmind in diesem Jahr bereits zum neunten Mal den Stand der Digitalisierung für Österreichs Wirtschaft erhoben und mehr als 800 Unternehmen befragt: Wie stark sind sie digitalisiert, welche Digitalisierungsthemen stehen im Fokus und wo gibt es noch Aufholbedarf? Die diesjährige Untersuchung setzt zudem einen besonderen Fokus die Themen hybrides Arbeiten und Cyber- Security.

    Beim Pressegespräch am 4. Dezember möchten wir Ihnen die wichtigsten Studienergebnisse vorstellen.

    Anmeldung
    Das Pressegespräch bieten wir in Hybridform an. Bitte geben Sie uns per Mail an presse@drei.com bekannt, ob Sie den Termin live im APA Pressezentrum oder per Stream wahrnehmen möchten. Den Streaminglink senden wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung zu. Wir freuen uns auf Sie.

    Freundliche Grüße, Petra Jakob und Tom Tesch

    Rückfragehinweis:
    Drei Österreich
    Tom Tesch
    Pressesprecher
    Telefon: 066066033700
    E-Mail: tom.tesch@drei.com
    Website: https://www.drei.at/presse

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0080 2025-12-01/11:30






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news Reminder: Einladung zum Pressegespräch Drei... Drei Digitalisierungsstudie 2025 Ist Österreichs Mittelstand für die nächste Phase der Digitalisierung gerüstet? am Donnerstag, 4. Dezember 2025 um 09:30 Uhr im APA Pressezentrum und im Livestream Ihre Gesprächspartner Rudolf Schrefl, CEO …