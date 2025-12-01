Harbour Arts Capital Management Ltd. (HACM) gab den Start seines Sandbox-Testprogramms für SenseTrade AI im Jahr 2026 unter der Leitung von Chief Analyst Markus Vogt bekannt.

Harbour Arts Capital Management LTD（HACM） treibt intelligente Handelsforschung voran, während Markus Vogt SenseTrade AI in die Sandbox-Testphase 2026 führt

Kurzfassung

Harbour Arts Capital Management LTD（HACM） kündigt den Beginn des Sandbox-Testprogramms 2026 für SenseTrade AI an, das unter der fachlichen Aufsicht von Chief Analyst Markus Vogt durchgeführt wird.

Harbour Arts Capital Management LTD（HACM） gab den offiziellen Start seines Sandbox-Testprogramms 2026 für SenseTrade AI bekannt und leitete damit eine kontrollierte Evaluationsphase ein, die unter der Leitung von Chief Analyst Markus Vogt stattfindet. Das Programm dient der Überprüfung von Systemverhalten, Prozessgenauigkeit und Governance-Konformität innerhalb klar definierter Testbedingungen.

Der zunehmende Informationsdruck und die wachsende Komplexität globaler Finanzmärkte haben in den vergangenen Jahren zu einem verstärkten Bedarf an strukturierten Analysewerkzeugen geführt. Institutionelle Akteure setzen vermehrt auf Systeme, die konsistente interne Prüfprozesse unterstützen und gleichzeitig höhere Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Dokumentation erfüllen. Vor diesem Hintergrund begann HACM mit einer mehrjährigen Forschungsinitiative zu datengetriebenen Bewertungsmethoden, Modellinterpretation und prozeduraler Analyse.

SenseTrade AI entwickelte sich aus diesem Forschungsansatz zu einem der zentralen analytischen Technologieprojekte des Hauses. Das System wurde als interne Evaluationsplattform konzipiert, deren frühe Prototypen sich auf Datenorganisation, Szenarienmodellierung und Prozessstabilität konzentrierten. Mit dem Übergang in die Sandbox-Phase 2026 wird SenseTrade AI erstmals in ein formell strukturiertes Prüfungsumfeld überführt.

Start der Testphase

HACM bestätigte, dass alle Vorbereitungen für den Evaluationszyklus abgeschlossen wurden und die Tests zu Jahresbeginn anlaufen. Die Sandbox-Umgebung ermöglicht es, Systemreaktionen innerhalb eines kontrollierten, nicht produktiven Rahmens zu beobachten und zu dokumentieren. Die Phase fungiert als frühzeitige Validierungsstufe zur Überprüfung von Prozessabläufen, Routing-Konsistenz und Dokumentationsstrukturen.