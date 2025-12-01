    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen fielen leicht am Montag.
    • Euro-Bund-Future sank um 0,18% auf 128,65 Punkte.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe bei 2,72 Prozent.
    Deutsche Anleihen - Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,18 Prozent auf 128,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,72 Prozent.

    Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. "Was die EZB betrifft, so sträubt sich der Markt hartnäckig, die Möglichkeit einer weiteren Zinssenkung in den kommenden Monaten in Betracht zu ziehen", schreiben die Experten der Commerzbank. Auch die zuletzt günstigen Inflationsberichten aus den Mitgliedsländern hätten daran nichts geändert. Es sei nun wahrscheinlicher geworden, dass die Inflationsrate in der gesamten Eurozone im November nicht steige. Die Verbraucherpreisdaten werden am Dienstag veröffentlicht.

    Mit Spannung erwartet wird am Nachmittag in den USA der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie. Die Experten der Dekabank erwarten einen leichten Anstieg. Der entsprechende Wert für den Dienstleistungssektor wird am Mittwoch veröffentlicht. Bei vielen Daten, die von Regierungsbehörden veröffentlicht werden, ist nach dem Shutdown immer noch unklar, wann sie kommen./jsl/nas





