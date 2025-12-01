Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 01.12.25
Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 01.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,29 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+2,14 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,58 %), Nvidia Corporation (-0,75 %), Infineon Technologies AG (-3,27 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|UQ43H4
|Short
|46,05
|1,41 Mio.
|Ether Future
|VK1ZC6
|Long
|927,70 Tsd.
|Silber
|BY0G57
|Long
|3,99
|373,30 Tsd.
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|7,33
|333,50 Tsd.
|Silber
|NB4LAY
|Long
|7,37
|214,20 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Nvidia Corporation
|SY1MJM
|Long
|3,61
|208,00 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|PL3W5D
|Long
|4,14
|93,60 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WKE
|Short
|11,19
|61,53 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WGH
|Long
|7,55
|47,78 Tsd.
|Nvidia Corporation
|PG2QNA
|Long
|6,44
|46,80 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PC995J
|449,21 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|DK1C1A
|216,91 Tsd.
|Deutsche Lufthansa AG
|
Sonstige
|DK1FZA
|96,80 Tsd.
|Nvidia Corporation
|
Classic
|DK1GPC
|96,51 Tsd.
|ING Groep NV
|
Classic
|DY8NJR
|57,13 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte