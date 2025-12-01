    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 01.12.25

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 01.12.25
    Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 01.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,29 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+2,14 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,58 %), Nvidia Corporation (-0,75 %), Infineon Technologies AG (-3,27 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance UQ43H4 Short 46,05 1,41 Mio.
    Ether Future VK1ZC6 Long 927,70 Tsd.
    Silber BY0G57 Long 3,99 373,30 Tsd.
    DAX Performance VK09NT Long 7,33 333,50 Tsd.
    Silber NB4LAY Long 7,37 214,20 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Nvidia Corporation SY1MJM Long 3,61 208,00 Tsd.
    Deutsche Telekom AG PL3W5D Long 4,14 93,60 Tsd.
    DAX Performance PL7WKE Short 11,19 61,53 Tsd.
    DAX Performance PL7WGH Long 7,55 47,78 Tsd.
    Nvidia Corporation PG2QNA Long 6,44 46,80 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    EURO STOXX 50 Price Index
    Sonstige
    		PC995J 449,21 Tsd.
    Infineon Technologies AG
    Classic
    		DK1C1A 216,91 Tsd.
    Deutsche Lufthansa AG
    Sonstige
    		DK1FZA 96,80 Tsd.
    Nvidia Corporation
    Classic
    		DK1GPC 96,51 Tsd.
    ING Groep NV
    Classic
    		DY8NJR 57,13 Tsd.



    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 01.12.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr.