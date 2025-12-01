Exklusiv: Samara Asset Group Aktienrückkauf enthüllt nach EU-Verordnung
Samara Asset Group plc setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und erwirbt im November 2025 weitere eigene Anteile zu Kursen zwischen 2,10 und 2,55 Euro je Aktie.
Foto: adobe.stock.com
- Samara Asset Group plc hat im Zeitraum vom 24. bis 28. November 2025 insgesamt 7.900 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 15. September 2025 gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 bekannt gegeben.
- Die durchschnittlichen Rückkaufpreise lagen zwischen 2,10 Euro und 2,55 Euro pro Aktie.
- Am 24. November 2025 wurden 2.200 Aktien zurückgekauft, am 26. November 1.800, am 27. November 1.900 und am 28. November 2.000 Aktien.
- Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs am 18. September 2025 bis zum 28. November 2025 257.400 Aktien zurückgekauft.
- Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch die Baader Bank AG.
Der Kurs von Samara Asset Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,39 % im
Plus.
+1,59 %
+4,10 %
-2,31 %
+42,70 %
+24,51 %
-3,42 %
+70,67 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte