neo Kanzlei sichert sich Finanzierung im mittleren zweistelligen Millionenbereich für weiteres Wachstum (FOTO)

    Cham/Frankfurt (ots) - Die neo Kanzlei, ein stark wachsendes
    Beratungsunternehmen für den Mittelstand, hat mit der erfolgreichen Vermittlung
    einer Private Corporate Debt-Finanzierung einen weiteren wichtigen Meilenstein
    in Richtung ihrer nächsten Wachstumsphase erreicht. Als Lead Arranger begleitete
    die Montega Markets GmbH den gesamten Prozess und vermittelte eine
    bedarfsgerechte, tranchierte Finanzierung im mittleren zweistelligen
    Millionen-Euro-Bereich.

    Als Steuerberatung in Cham gestartet, ist die neo Kanzlei heute eine
    schnellwachsende Mittelstandberatung mit zehn Standorten in Bayern. Die
    Finanzierung stellt einen entscheidenden Schritt dar, um die Expansion des
    Unternehmens weiter voranzutreiben und die Marktposition als Partner für
    mittelständische Unternehmen zu festigen.

    "Dank dieser Finanzierung können wir den Roll-out unseres Unternehmens
    fokussieren und das Wachstum gezielt beschleunigen", erklärt Michael Kreitinger,
    Managing Partner der neo Kanzlei. Gemeinsam mit Ralf Broschulat, Michael Ulmer
    und Eugen Müller im Management, sowie mit mittlerweile 13 operativen
    Partnerinnen und Partnern, führt er das auf mittelständische Wirtschaftsprüfung,
    Steuer- und Unternehmensberatung spezialisierte Unternehmen, das sich durch
    einen integrierten, zukunftsorientierten Beratungsansatz auszeichnet. "Wir
    möchten dem Mittelstand eine ganzheitliche Beratung bieten - nicht nur im
    Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbereich, sondern auch auf strategischer Ebene.
    Gerade Mittelständler haben in Sachen Strategie Nachholbedarf. Aus dem
    Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbereich kommend, beraten wir genau diese Firmen
    schon seit Jahren und wollen ihnen in Zukunft auch bei umfassenden strategischen
    Entscheidungen zur Seite stehen", ergänzt Kreitinger.

    Über neo Kanzlei

    neo Kanzlei bündelt Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches
    Consulting unter einem Dach. Die Kanzlei umfasst zehn Standorte und über 150
    Mitarbeiter. Das interdisziplinäre Team wurde bereits sieben Mal in Folge als
    "Digitale Kanzlei" von DATEV ausgezeichnet. Es begleitet Unternehmen,
    Familienbetriebe und Organisationen durch das steuerliche Paragrafengebirge und
    sorgt dafür, dass aus Zahlen umsetzbare Zukunft werden kann.

    Verfasst von news aktuell
