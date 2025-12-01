neo Kanzlei sichert sich Finanzierung im mittleren zweistelligen Millionenbereich für weiteres Wachstum (FOTO)

Cham/Frankfurt (ots) - Die neo Kanzlei, ein stark wachsendes

Beratungsunternehmen für den Mittelstand, hat mit der erfolgreichen Vermittlung

einer Private Corporate Debt-Finanzierung einen weiteren wichtigen Meilenstein

in Richtung ihrer nächsten Wachstumsphase erreicht. Als Lead Arranger begleitete

die Montega Markets GmbH den gesamten Prozess und vermittelte eine

bedarfsgerechte, tranchierte Finanzierung im mittleren zweistelligen

Millionen-Euro-Bereich.



Als Steuerberatung in Cham gestartet, ist die neo Kanzlei heute eine

schnellwachsende Mittelstandberatung mit zehn Standorten in Bayern. Die

Finanzierung stellt einen entscheidenden Schritt dar, um die Expansion des

Unternehmens weiter voranzutreiben und die Marktposition als Partner für

mittelständische Unternehmen zu festigen.





