neo Kanzlei sichert sich Finanzierung im mittleren zweistelligen Millionenbereich für weiteres Wachstum (FOTO)
Cham/Frankfurt (ots) - Die neo Kanzlei, ein stark wachsendes
Beratungsunternehmen für den Mittelstand, hat mit der erfolgreichen Vermittlung
einer Private Corporate Debt-Finanzierung einen weiteren wichtigen Meilenstein
in Richtung ihrer nächsten Wachstumsphase erreicht. Als Lead Arranger begleitete
die Montega Markets GmbH den gesamten Prozess und vermittelte eine
bedarfsgerechte, tranchierte Finanzierung im mittleren zweistelligen
Millionen-Euro-Bereich.
Als Steuerberatung in Cham gestartet, ist die neo Kanzlei heute eine
schnellwachsende Mittelstandberatung mit zehn Standorten in Bayern. Die
Finanzierung stellt einen entscheidenden Schritt dar, um die Expansion des
Unternehmens weiter voranzutreiben und die Marktposition als Partner für
mittelständische Unternehmen zu festigen.
"Dank dieser Finanzierung können wir den Roll-out unseres Unternehmens
fokussieren und das Wachstum gezielt beschleunigen", erklärt Michael Kreitinger,
Managing Partner der neo Kanzlei. Gemeinsam mit Ralf Broschulat, Michael Ulmer
und Eugen Müller im Management, sowie mit mittlerweile 13 operativen
Partnerinnen und Partnern, führt er das auf mittelständische Wirtschaftsprüfung,
Steuer- und Unternehmensberatung spezialisierte Unternehmen, das sich durch
einen integrierten, zukunftsorientierten Beratungsansatz auszeichnet. "Wir
möchten dem Mittelstand eine ganzheitliche Beratung bieten - nicht nur im
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbereich, sondern auch auf strategischer Ebene.
Gerade Mittelständler haben in Sachen Strategie Nachholbedarf. Aus dem
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbereich kommend, beraten wir genau diese Firmen
schon seit Jahren und wollen ihnen in Zukunft auch bei umfassenden strategischen
Entscheidungen zur Seite stehen", ergänzt Kreitinger.
Über neo Kanzlei
neo Kanzlei bündelt Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches
Consulting unter einem Dach. Die Kanzlei umfasst zehn Standorte und über 150
Mitarbeiter. Das interdisziplinäre Team wurde bereits sieben Mal in Folge als
"Digitale Kanzlei" von DATEV ausgezeichnet. Es begleitet Unternehmen,
Familienbetriebe und Organisationen durch das steuerliche Paragrafengebirge und
sorgt dafür, dass aus Zahlen umsetzbare Zukunft werden kann.
Pressekontakt:
Kontakt neo Kanzlei
Ines Pfab
Leitung Marketing neo Kanzlei
mailto:ines.pfab@neo-kanzlei.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180901/6169414
OTS: neo Kanzlei
