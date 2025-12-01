Biomedicines startet globale Phase-3-Studien mit GB-0895, einem langwirksamen Anti-TSLP-Antikörper für schweres Asthma, der mit KI entwickelt wurde

Dies sind die ersten globalen Phase-3-Studien zu einem langwirksamen Anti-TSLP-Antikörper und damit ein entscheidender Schritt, da GB-0895 das Potenzial der programmierbaren Biologie weiter vorantreibt

SOMERVILLE, Massachusetts, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Generate:Biomedicines („Generate") gab heute bekannt, dass es plant, zwei globale klinische Phase-3-Studien, SOLAIRIA-1 und SOLAIRIA-2, zu initiieren, in denen GB-0895 bei etwa 1.600 Erwachsenen und Jugendlichen mit schwerem Asthma untersucht wird, deren Erkrankung mit den derzeitigen Therapien nicht ausreichend behandelt werden kann. GB-0895 ist ein in der Erprobung befindlicher, langwirksamer monoklonaler Antikörper, der mithilfe von KI entwickelt wurde, um Thymus-Stromal-Lymphopoietin (TSLP) zu bekämpfen, einen wichtigen Auslöser von Entzündungen der Atemwege. Diese Studien werden die Wirksamkeit von GB-0895 bei der Verringerung klinisch signifikanter Asthmaexazerbationen über einen Zeitraum von 52 Wochen bewerten, was das primäre Ziel beider Studien ist.

GB-0895 ist ein Antikörper, der mithilfe von KI optimiert wurde, um eine ultrahohe Affinität zur TSLP-Bindung, eine verlängerte Halbwertszeit und eine hohe Spezifität zu erreichen. Er wird als langwirksame Therapie entwickelt, die alle sechs Monate verabreicht wird, um die Behandlungsbelastung für Menschen mit schwerem Asthma zu verringern. GB-0895 wird derzeit auch in einer klinischen Phase-1-Studie bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) untersucht.

„Der Übergang von GB-0895 in die Phase 3 ist ein wichtiger Meilenstein für Generate und für das gesamte Fachgebiet„, sagte Mike Nally, Chief Executive Officer von Generate:Biomedicines. „Er zeigt das Potenzial der programmierbaren Biologie, mit beispielloser Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit optimale molekulare Lösungen für Patienten zu entwickeln – in diesem Fall, wie ein mit KI entwickelter Antikörper ein potenziell erstklassiges Profil erreichen und innerhalb von nur vier Jahren in Phase-3-Studien voranschreiten kann."