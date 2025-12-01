UNIQA: Neue Kooperation mit LATIDO stärkt digitales Service...

Wien (APA-ots) - UNIQA setzt den Ausbau ihres LARA Partnernetzwerks fort und bietet Kundinnen und Kunden damit noch besseren Zugang zu medizinischer Versorgung. Durch die neue Kooperation mit LATIDO - dem führenden digitalen Dienstleister für Wahlärzt:innen in Österreich - wird die LARA Online-Arztsuche um rund 2.800 zusätzliche Arztstandorte ergänzt, die eine Online-Terminvereinbarung anbieten.

Durch die Kooperation zwischen UNIQA und LATIDO wächst die LARA Online-Arztsuche von UNIQA um österreichweit über 2.700 neue Standorte

" Mit unserer Ambition als beste Service-Dienstleisterin verfolgen wir mit dem LARA-Partnernetzwerk das Ziel, unseren Kundinnen und Kunden die Gesundheitsversorgung so einfach wie möglich zu gestalten und sie optimal zu betreuen ", betont Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei UNIQA . " Ein Kern-Service von LARA stellt die benutzerfreundliche Online-Arztsuche dar, die LARA Partnerinnen und Partner in ganz Österreich listet. Durch die Kooperation mit LATIDO erweitern wir dieses Angebot deutlich und ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden einen noch bequemeren Zugang zu freien Terminen. "



LATIDO bietet eine webbasierte Ordinationssoftware, die aktuell bereits in rund 2.800 österreichischen Praxen im Einsatz ist. Ziel des Unternehmens ist es, Ärzt:innen einen effizienteren Praxisalltag zu ermöglichen und gleichzeitig moderne digitale Zugänge für Patient:innen zu schaffen.



" Durch die neue Kooperation mit UNIQA, der österreichischen Marktführerin in der privaten Krankenversicherung, schaffen wir ein weiteres attraktives Angebot für unsere Ärztinnen und Ärzte ", erklärt Stefan Speiser, Geschäftsführer von LATIDO . " Wir freuen uns sehr, die Nachfrage der UNIQA Versicherten nach Arztterminen direkt mit dem Terminangebot unserer Ärztinnen und Ärzte zu verbinden - eine echte Win-win-Situation: Patientinnen und Patienten profitieren von einfachem Zugang zu medizinischer Versorgung, während unsere Ärztinnen und Ärzte ihre Reichweite erhöhen und neue Patientinnen und Patienten gewinnen können. "



Bildunterschrift : Stefan Speiser (l.), Geschäftsführer von LATIDO und Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei UNIQA, freuen sich über die Kooperation, die sowohl für Patient:innen als auch für Wahlärzt:innen ein noch besseres digitales Service im Rahmen der Terminvereinbarung ermöglicht. Foto: Copyright UNIQA/Richard Tanzer



UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



