    Repräsentative Umfrage

    Unternehmen unterschätzen Compliance-Risiken - hohe Reputationsschäden drohen

    Berlin/Köln/München (ots) - Eine von Guttmann Communications in Auftrag gegebene
    repräsentative Umfrage zeigt deutlich: Viele Unternehmen und Organisationen
    unterschätzen Compliance-Risiken systematisch und sind kommunikativ nur
    unzureichend auf Compliance-Krisen vorbereitet. Compliance-Verstöße gehören zu
    den häufigsten Auslösern für Krisen in Unternehmen und Organisationen. Bereits
    ein Verdacht kann interne Abläufe beeinträchtigen, das Vertrauen von Kunden und
    Mitarbeitenden gefährden und öffentliche Debatten anstoßen.

    Die Auswertung der Civey-Umfrage macht vier Kernthemen sichtbar, die für
    Unternehmen und Organisationen besonders relevant sind:

    1. Unternehmen unterschätzen systematisch ihre eigenen Compliance-Risiken.

    Führungskräfte bewerten die Gefahren, die mit Verstößen einhergehen, deutlich
    niedriger als die Allgemeinheit. Diese Wahrnehmungslücke führt dazu, dass
    interne Strukturen, Verantwortlichkeiten und Prozesse oft nicht auf Krisenfälle
    ausgerichtet sind.

    2. Reputationsschäden werden von Entscheiderseite massiv verkannt.

    Während 61 Prozent der Bevölkerung ein hohes Risiko für Vertrauensverlust sehen,
    erkennen dies nur etwa 37 Prozent der Entscheider. Damit wird einer der
    zentralen Risikofaktoren - die öffentliche Reaktion - häufig falsch eingeordnet.
    Dies wiegt besonders schwer, da Reputationsverluste direkte Auswirkungen auf
    Kundenbeziehungen, Personalgewinnung und Partnervertrauen haben.

    3. Der Vorbereitungsgrad auf Compliance-Krisen ist gering.

    Weniger als ein Drittel der Führungskräfte sieht die eigene Organisation gut
    vorbereitet. Die Diskrepanz zwischen Selbstsicherheit und tatsächlichen
    Strukturen zeigt deutliche Defizite bei Krisenhandbüchern, Verantwortlichkeiten,
    internen Abläufen und Kommunikationswegen.

    4. Glaubwürdige Krisenkommunikation spielt eine zentrale Rolle für Vertrauen.

    Rund 80 Prozent der Befragten halten eine klare, transparente Kommunikation im
    Compliance-Fall für entscheidend. Gerade bei sensiblen Vorwürfen - von
    Datenschutz über Rassismus bis hin zu finanziellen Unregelmäßigkeiten -
    entscheidet die kommunikative Qualität maßgeblich über öffentliche Resonanz und
    Vertrauensstabilität.

    Guttmann Communications hat auf Basis der Umfrage ein Themenpapier
    "Krisenkommunikation bei Compliance-Verstößen" entwickelt. Diese zeigt konkrete
    Handlungsempfehlungen auf und ermöglicht es Unternehmen und Organisationen durch
    praxisnahe Checklisten ihren tatsächlichen Reifegrad zu evaluieren und
    Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus zeigt das Themenpapier,
    wie Aufklärung, Faktenlage und Kommunikationsstrategie ineinandergreifen und
    welche Rolle die ersten 24 bis 48 Stunden nach Bekanntwerden eines Vorfalls
    spielen.

    Die Umfrageergebnisse sind Bestandteil des Themenpapiers und stehen zum Download
    bereit unter: http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere

    Über Guttmann Communications

    Guttmann Communications berät seit über 15 Jahren Institutionen, Unternehmen und
    Organisationen in ihrer strategischen Kommunikation im Umgang mit
    Öffentlichkeit, Politik und Medien. Das Team arbeitet standortübergreifend in
    Berlin, Köln und München und verbindet die Erfahrung von Kommunikationsberatern,
    Politikexperten, Journalisten und Rechtsanwälten.

    Pressekontakt:

    Henrik Tesch
    Geschäftsführender Gesellschafter
    Guttmann Communications GmbH
    Chausseestraße 30
    10115 Berlin
    Tel.: +49 (0)30 2359 4808
    E-Mail: mailto:h.tesch@guttmann-communications.de
    Internet: http://www.guttmann-communications.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167204/6169438
    OTS: Guttmann Communications GmbH




