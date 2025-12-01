Unternehmen unterschätzen Compliance-Risiken - hohe Reputationsschäden drohen

Berlin/Köln/München (ots) - Eine von Guttmann Communications in Auftrag gegebene

repräsentative Umfrage zeigt deutlich: Viele Unternehmen und Organisationen

unterschätzen Compliance-Risiken systematisch und sind kommunikativ nur

unzureichend auf Compliance-Krisen vorbereitet. Compliance-Verstöße gehören zu

den häufigsten Auslösern für Krisen in Unternehmen und Organisationen. Bereits

ein Verdacht kann interne Abläufe beeinträchtigen, das Vertrauen von Kunden und

Mitarbeitenden gefährden und öffentliche Debatten anstoßen.



Die Auswertung der Civey-Umfrage macht vier Kernthemen sichtbar, die für

Unternehmen und Organisationen besonders relevant sind:





1. Unternehmen unterschätzen systematisch ihre eigenen Compliance-Risiken.



Führungskräfte bewerten die Gefahren, die mit Verstößen einhergehen, deutlich

niedriger als die Allgemeinheit. Diese Wahrnehmungslücke führt dazu, dass

interne Strukturen, Verantwortlichkeiten und Prozesse oft nicht auf Krisenfälle

ausgerichtet sind.



2. Reputationsschäden werden von Entscheiderseite massiv verkannt.



Während 61 Prozent der Bevölkerung ein hohes Risiko für Vertrauensverlust sehen,

erkennen dies nur etwa 37 Prozent der Entscheider. Damit wird einer der

zentralen Risikofaktoren - die öffentliche Reaktion - häufig falsch eingeordnet.

Dies wiegt besonders schwer, da Reputationsverluste direkte Auswirkungen auf

Kundenbeziehungen, Personalgewinnung und Partnervertrauen haben.



3. Der Vorbereitungsgrad auf Compliance-Krisen ist gering.



Weniger als ein Drittel der Führungskräfte sieht die eigene Organisation gut

vorbereitet. Die Diskrepanz zwischen Selbstsicherheit und tatsächlichen

Strukturen zeigt deutliche Defizite bei Krisenhandbüchern, Verantwortlichkeiten,

internen Abläufen und Kommunikationswegen.



4. Glaubwürdige Krisenkommunikation spielt eine zentrale Rolle für Vertrauen.



Rund 80 Prozent der Befragten halten eine klare, transparente Kommunikation im

Compliance-Fall für entscheidend. Gerade bei sensiblen Vorwürfen - von

Datenschutz über Rassismus bis hin zu finanziellen Unregelmäßigkeiten -

entscheidet die kommunikative Qualität maßgeblich über öffentliche Resonanz und

Vertrauensstabilität.



Guttmann Communications hat auf Basis der Umfrage ein Themenpapier

"Krisenkommunikation bei Compliance-Verstößen" entwickelt. Diese zeigt konkrete

Handlungsempfehlungen auf und ermöglicht es Unternehmen und Organisationen durch

praxisnahe Checklisten ihren tatsächlichen Reifegrad zu evaluieren und

Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus zeigt das Themenpapier,

wie Aufklärung, Faktenlage und Kommunikationsstrategie ineinandergreifen und

welche Rolle die ersten 24 bis 48 Stunden nach Bekanntwerden eines Vorfalls

spielen.



Die Umfrageergebnisse sind Bestandteil des Themenpapiers und stehen zum Download

bereit unter: http://www.guttmann-communications.de/themenpapiere



Über Guttmann Communications



Guttmann Communications berät seit über 15 Jahren Institutionen, Unternehmen und

Organisationen in ihrer strategischen Kommunikation im Umgang mit

Öffentlichkeit, Politik und Medien. Das Team arbeitet standortübergreifend in

Berlin, Köln und München und verbindet die Erfahrung von Kommunikationsberatern,

Politikexperten, Journalisten und Rechtsanwälten.



