    Playmobil-Deal mit DFL

    Kane, Götze und Co. ins Kinderzimmer

    Für Sie zusammengefasst
    • DFL und Playmobil bringen Fußballfiguren 2026.
    • 198 Figuren von 18 Teams ab September erhältlich.
    • Erste sechs Figuren schon im März 2024 kaufbar.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mit Superstürmer Harry Kane, WM-Finaltorschütze Mario Götze und Jungstar Saïd El Mala können Kinder demnächst auch bei sich zuhause spielen - im Miniaturformat. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und Playmobil haben eine Kooperation vereinbart und bringen im September 2026 eine große Kollektion von Spielfiguren heraus. 198 Charaktere von 18 Teams, also je eine Elf pro Verein, sind dann erhältlich.

    Als Vorgeschmack können Kinder, Sammler und andere Fans schon im März die ersten sechs Figuren kaufen: Neben Bayern-Star Kane, dem Frankfurter Götze und Köln-Teenager El Mala sind das Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Julian Brandt (Borussia Dortmund) und Luka Vuskovic (Hamburger SV).

    Der Spielwarenhersteller hatte vor der Heim-EM 2024 ein Set mit 18 verschiedenen Nationalspielern herausgebracht. Der Deal nun mit der DFL sei die größte Lizenzpartnerschaft in der Geschichte von Playmobil, hieß es von dem Unternehmen aus dem mittelfränkischen Zirndorf./msw/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

