Rauchen lohnt sich: Jetzt wettet US-Milliardär Dart auf die Sport-Aktie Flutter

Dart, der zurückgezogen auf den Cayman Islands lebende Erbe des gleichnamigen Plastikbecher-Unternehmens, hat mit einer konträren Wette auf die Tabakindustrie 4 Milliarden US-Dollar verdient. Jetzt richtet er seine Aufmerksamkeit auf Sportwetten.

So sicher, wie immer gegessen wird, so sicher klebt auch das Laster am Menschen, mag sich wohl der Milliardär Kenneth Dart denken.

Seit April hat der 70-jährige Investor Milliarden an Tabakaktien abgestoßen und eine bedeutende Beteiligung am Sportwettenanbieter Flutter Entertainment aufgebaut. Das ergänzt eine Position beim schwedischen Online-Casino-Konzern Evolution AB, die er im vergangenen Jahr zu erwerben begann und die aktuell rund 2,9 Milliarden US-Dollar wert ist.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Dart, der so selten öffentlich auftritt, dass es kaum Fotos von ihm gibt, setzte auf die britischen Zigarettenhersteller British-American-Tobacco (BAT) und Imperial Brands und bewies damit ein glückliches Händchen. Zwischen 2020 und 2024 gab er über seine Holding Spring Mountain Investments Ltd. rund 8,4 Milliarden Dollar aus, um eine große Position im damals schwächelnden BAT aufzubauen.

British American Tobacco-Aktien entwickelten sich während der Amtszeit des früheren US-Präsidenten Joe Biden schwach, der ein Verbot mentholhaltiger Zigaretten vorantreiben wollte.

Der Wert von Darts verbleibender BAT-Beteiligung ist inzwischen auf etwa 3,6 Milliarden US-Dollar gestiegen, nachdem die Aktienkurse das höchste Niveau seit 2018 erreicht haben. Und das, nachdem er bereits 7,7 Milliarden US-Dollar an Aktien verkauft hat.

Die Aktien von Imperial Brands sind seit Darts erster Beteiligungs-Offenlegung 2021 um rund 120 Prozent gestiegen. Diese Gewinne trieben sein Vermögen laut dem Bloomberg Billionaires Index von 6,6 Milliarden US-Dollar im Mai 2024 auf nun 13,7 Milliarden US-Dollar.

Im Gegensatz dazu hatte Dart bei Flutter bislang weniger Glück. In den zwei Monaten seit der Milliardär bekanntgab, rund 2,5 Milliarden Dollar für eine 5,6-prozentige-Beteiligung über eine weitere Cayman-Islands-Holding investiert zu haben, sind die Aktien um rund 25 Prozent gefallen.

Flutter steht zunehmend unter Druck durch Wettbewerber aus dem Bereich der Prognosemärkte wie Kalshi und Polymarket.

Auch Evolution hat sich schwach entwickelt: Seit Dart im August 2024 erstmals eine Beteiligung offenlegte, sind die Aktien des Online-Casino-Unternehmens um rund 35 Prozent gefallen. Laut einer Einreichung hielt er zum 30. September einen Anteil von 20,5 Prozent.

Unkonventionelle Wetten sind für Dart nichts Neues. Er hat bereits Milliarden in unterschiedlichsten Sektoren verdient – darunter Staatsanleihen, Karibik-Immobilien und Biotechnologie.

Neben seinen Aktieninvestments kontrolliert Dart dort und in sechs US-Bundesstaaten ein Immobilienportfolio im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar. Sorgen braucht man sich um den Mann also nicht zu machen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion