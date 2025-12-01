Preis für Opec-Öl gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Rohölpreis steigt auf 64,27 US-Dollar je Barrel.
- Anstieg um 35 Cent im Vergleich zum Vortag.
- Preis basiert auf wichtigen Sorten des Kartells.
Foto: Christian Bruna - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 64,27 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 35 Cent mehr als am Vortag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/nas
coyoteGV80 schrieb 27.08.25, 19:09
ach, ich sammel seit einem Jahr sämtliche Öl Aktien ein...denke auch das noch ein Tief kommt...dann wird nochmal zugeschlagen .mitdiskutieren »
Carola11 schrieb 26.06.25, 09:35
Trump warnt bei Nato-Gipfel, die Spannungen zwischen Israel und Iran könnten erneut eskalieren,mitdiskutieren »
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
TZ350 schrieb 25.06.25, 09:26
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19513379-geheimdi…mitdiskutieren »
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---
