PayPal-Aktie: Die Entscheidung rückt näher!

Im vergangenen Jahr wurde die Aktie von Bezahldienstleister PayPal als aussichtsreicher Turnaround-Kandidat gehandelt und tatsächlich gelang in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Steigerung. Mittlerweile ist von der zwischenzeitlichen Begeisterung nichts mehr übrig, die Aktie taumelte in den vergangenen Wochen in Richtung neuer 52-Wochen-Tiefs.

Doch die seit 3 Jahren anhaltende Kursflaute hat auch etwas Gutes – zumindest für alle Anlegerinnen und Anleger, die noch nicht investiert sind. Denn die Bewertung der Aktie wird immer günstiger. Während das Papier kaum vom Fleck gekommen ist, sind die Geschäfte von PayPal trotz verstärkten Wettbewerbs weiter gewachsen. Das hat zu einer Unternehmensbewertung im Value-Bereich geführt.

Gleichzeitig hat PayPal Schritte unternommen, sich einerseits für Anlegerinnen und Anleger attraktiver zu machen und andererseits seine Bilanz gegen externe Schocks abzusichern. Wiederholt hat der Konzern deshalb Teile seines Kreditportfolios (vor allen Buy-now-Pay-Later-Kredite) veräußert. Könnte es vor diesen Hintergründen ähnlich wie 2024 wenigstens im kommenden Jahr zu neuem Schwung kommen?

PayPal Chartsignale

Übergeordneter Abwärtstrend: Die PayPal-Aktie handelt nach einem Doppeltop im Bereich von 310 US-Dollar in einem mehrjährigen Abwärtstrend.

Die PayPal-Aktie handelt nach einem Doppeltop im Bereich von 310 US-Dollar in einem mehrjährigen Abwärtstrend. Bodenbildungsprozess: In den vergangenen 3 Jahren ist es zu einer volatilen Bodenbildung mit wechselnden Trendrichtungen gekommen.

In den vergangenen 3 Jahren ist es zu einer volatilen Bodenbildung mit wechselnden Trendrichtungen gekommen. Vorentscheidung naht: Gegenwärtig konkurriert ein mittelfristiger Aufwärtstrend mit einem Abwärtstrend in diesem Jahr. Das deutet auf eine Entscheidung hin.

Gegenwärtig konkurriert ein mittelfristiger Aufwärtstrend mit einem Abwärtstrend in diesem Jahr. Das deutet auf eine Entscheidung hin. Verbesserte technische Indikatoren: Die Erholung von RSI und MACD sowie die moderate Unternehmensbewertung deuten auf einen Kursanstieg hin.

Quelle: Eigende Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 01.12.2020 bis 01.12.2025

PayPal: Der ewige Turnaround-Kandidat

Der Blick auf die vergangenen 5 Jahre verdeutlicht die anhaltende Kursmisere der Aktie. Gegenüber ihren Allzeithochs im Bereich von 310 US-Dollar sind die PayPal-Anteile tief gefallen. Das verdeutlicht die grundlegenden Investitionsrisiken, die mit Wachstumswerten und überzogenen Zukunftserwartungen verbunden sind.

In den vergangenen drei Jahren ist es zu einer Stabilisierung des Kursgeschehens gekommen, sodass eine vielschichtige Trendlage vorliegt. Der übergeordnete Trend ist noch immer abwärts gerichtet. Die breite Bodenbildung zwischen 50 und 90 US-Dollar wiederum spricht für einen Seitwärtstrend. Innerhalb dessen liegen einerseits höhere Tiefs und damit ein Aufwärtstrend, in diesem Jahr gleichzeitig auch ein weiterer Abwärtstrend vor.

Fällt die Entscheidung im kommenden Jahr?

Im Chart verdichten sich allerdings die Anzeichen dafür, dass es im kommenden Jahr zu einer Auflösung dieser komplexen Ausgangslage kommen könnte. Die technischen Indikatoren RSI und MACD befinden sich in aufsteigenden Trends und befürworten so eine Erholung der Aktie beziehungsweise sogar eine Trendwende.

Hierfür liegt mit dem Bereich zwischen 67,25 und 69,25 US-Dollar sogar ein klarer Buy-Trigger vor. Hier verlaufen neben einer Abwärtstrendlinie nämlich auch in kurzen Abständen zueinander die beiden gleitenden Durchschnitte, deren Überwinden prozyklische Kaufsignale liefern würde.

Zwar konnte PayPal die Durchschnittslinien in diesem Jahr zwar wiederholt hinter sich lassen. Nach dem Death Cross im April blieben Anschlusskäufe jedoch aus. Das könnte sich ändern, wenn es zum umgekehrten Fall kommt: einem Golden Cross. Da sich 50- und 200-Tages-Linie in den vergangenen Wochen und Monaten immer weiter angenähert haben, wird dieses Szenario zunehmend wahrscheinlicher.

Ein Setup mit überschaubaren Risiken zu beiden Seiten

Noch gilt es bis dahin aber eine Distanz von rund 10 Prozent zu absolvieren. Für Schwung in die richtige Richtung könnten die bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren sorgen. Die steigen schon seit geraumer Zeit gegen den schwachen Trend der Aktie und machen als Vorläuferindikatoren eine Gegenbewegung immer wahrscheinlicher.

Auf Wochenbasis ermittelt steht der Trendstärkeindikator MACD sogar kurz davor, einen neuen Aufwärtstrend der Aktie anzuzeigen. Hier liegt er im Unterschied zum Tageschart nur wenig von der Nulllinie entfernt. Keinen Rückenwind kann dagegen aktuell der RSI liefern, der sowohl auf Tages- als auch auf Wochenkursbasis unter 50 Punkten und damit im Schwäche-Bereich notiert.

Daraus ergibt sich insgesamt ein gut handelbares Setup mit einem Sell-Trigger unterhalb des Jahrestiefs von 56 US-Dollar und einem Buy-Trigger um 68 US-Dollar. Wer sich schon jetzt positioniert, stellt sich zwar gegen den vorherrschenden Abwärtstrend, hat aber die bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren auf seiner Seite.

Unternehmensbewertung tief im Value-Bereich

Für fundamentales Erholungspotenzial sorgt die Unternehmensbewertung. In einem historisch teuer bewerteten Gesamtmarkt stellt PayPal bei nüchterner Betrachtung ein selten gewordenes Schnäppchen dar. Für das laufende Geschäftsjahr ist die Aktie mit dem 11,7-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um 53,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Zum Vergleich: Wettbewerber Blick ist mit einem KGV von 27,5 bewertet. Im Bereich von Zahlungsdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen gibt es mit Fiserv (KGVe 2025: 7,2) zwar einen noch günstiger bewerteten Konkurrenten. Der Konzern steht aber wegen fragwürdiger Abrechnungspraktiken und unlauteren Geschäftsmethoden unter Druck.

Auch bei anderen Vielfachen kann PayPal durchaus überzeugen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8,7 demonstriert die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Anteilseignerinnen und -eignern hohe Mittelzuflüsse zu generieren. In den vergangenen 12 Monaten lag der freie Cashflow bei 3,13 Milliarden US-Dollar. Daran werden Investoren zunehmend stärker beteiligt – zuletzt durch die Einführung einer Bardividende in Höhe von 0,14 US-Dollar je Quartal sowie milliardenschweren Aktienrückkäufen.

Die Gesundheit seiner Bilanz lässt PayPal trotzdem nicht aus den Augen. Die Nettoverschuldung liegt bei überschaubaren 1,4 Milliarden US-Dollar. Ausfall gefährdete BNPL-Kredite hat das Unternehmen außerdem wie eingangs erwähnt wiederholt an Finanzinvestoren wie KKR verkauft. Selbst bei einer Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds dürfte PayPal daher vergleichsweise sicher sein.

Keine Begeisterung, aber Anerkennung der Unterbewertung

An der Wall Street herrscht gegenüber der PayPal-Aktie zwar keine Begeisterung. Doch die Mehrheit der Analystinnen und Analysten traut dem Papier deutlich höhere Notierungen zu. Bei insgesamt 44 Bewertung zur Aktie dominieren die Empfehlungen zum Halten mit 23 Nennungen. 18 Mal ist PayPal entweder zum Kaufen oder zum Übergewichten empfohlen, während die drei übrigen Einschätzungen zum Verkauf von Anteilen raten.

Im Mittel wird ein fairer Wert von 82,82 US-Dollar genannt. Das impliziert eine Upside von 32,1 Prozent und entspricht mit Blick auf den Chart dem Stand von Ende Oktober, als PayPal von der Vorlage starker Quartalszahlen und der Bekanntgabe einer Partnerschaft mit OpenAI profitiert hatte, seine Gewinne aber nicht halten konnte.

Die pessimistischste Einschätzung liegt mit 60 US-Dollar rund 5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag, während die optimistischste Schätzung einen fairen Wert von 120,00 US-Dollar sieht. Das deutet wie der Konsens von 82,82 US-Dollar auf ein asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis zugunsten steigender Kurse hin.

PayPal auf einen Blick

ISIN: US70450Y1038

US70450Y1038 Börsenwert: 58,66 Milliarden US-Dollar

58,66 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 0,9 Prozent

0,9 Prozent KGVe 2026: 10,7

10,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

