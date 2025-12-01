Kursbeben bei Airline-Aktien: Lufthansa auf Zweijahreshoch

Ein am frühen Montag veröffentlichter Branchenausblick von JPMorgan für das Jahr 2026 hat Folgen für die Aktien europäischer Fluggesellschaften. Die deutlichste Reaktion zeigt Air France-KLM , deren Aktien ihren jüngsten Aufwärtstrend zeitweise um mehr als 9 Prozent ausbauten und 11,52 Euro erreichten, ehe sie sich auf 11,37 Euro und einem Plus von 7,62 Prozent (13:40 MEZ) einpendelten. Analyst Harry Gowers von JP Morgan stuft die Aktien nun mit "Overweight" und einem Kursziel von 14 Euro ein. Dies deutet darauf hin, dass er sie bald wieder auf ihrem Rekordhoch vom August (14,91 Euro) sieht.

Für Air France-KLM sowie für Lufthansa prognostiziert Gowers verbesserte Bedingungen im Langstreckenbereich und sieht Margenpotenzial. Die Lufthansa-Aktie stieg daraufhin auf 8,39 Euro und erreicht damit ein neues Zweijahreshoch. Gowers stuft die Aktie nun von "Underweight" auf "Neutral" hoch. Zudem ändert der Analyst seine Einschätzung zu EasyJet, was sich auch im Kursverfall der Aktien wiederspiegelt. Er rechnet mit einem Überangebot auf innereuropäischen Kurzstrecken und stuft sowohl EasyJet als auch Jet2 herab.

Ryanair hingegen bewertet er aufgrund des starken Cashflows weiterhin positiv, sieht aber auch hier kurzfristig wenig Aufwärtspotenzial. Die Jet2-Aktien fallen, während die Ryanair-Aktien leicht zulegen. Gowers' Favorit in diesem Sektor ist die Airline-Holdinggesellschaft IAG. Nach der jüngsten Erholung fallen die IAG-Aktien jedoch an ein technisches Widerstandsniveau zurück.

Jarrod Castle, Analyst bei UBS, lobt EasyJet für ihr relativ neues Pauschalreisegeschäft. Dieses Segment, das Ende des letzten Jahrzents eingeführt wurde und vor der COVID-19-Pandemie noch Verluste erwirtschaftete, hat sich seither erholt und wird voraussichtlich 2025 mehr als ein Drittel zum Vorsteuergewinn des Unternehmens beitragen. Castle geht davon aus, dass die Erträge im Pauschalreisegeschäft weiterhin die des Flugsegments übetreffen werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion