Globale Märkte "ernsthaft in Gefahr" – hat der Carry-Trade-Crash begonnen?

Ein überraschend starker Renditeanstieg japanischer Staatsanleihen hat am Montag für deutliche Spannungen an den internationalen Finanzmärkten gesorgt. Die Entwicklung löste Sorgen über das Ende lukrativer Yen-basierter Carry-Trades aus und belastete Risikoanlagen weltweit, wie die Daten- und Nachrichtenseite Seeking Alpha berichtete. Der japanischer Leitindex Nikkei 225 verlor gut zwei Prozent an Wert:

Die Verkäufe japanischer Staatsanleihen zogen an, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, eine Zinserhöhung noch im laufenden Monat in Aussicht gestellt hatte. Besonders empfindlich reagierten die zweijährigen Titel: Ihre Rendite stieg um drei Basispunkte auf 1,02 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit dem Jahr 2008.

Auch die fünfjährigen Anleihen kletterten um sieben Basispunkte auf 1,38 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg um sieben Basispunkte auf 1,87 Prozent – ebenfalls ein Niveau, das zuletzt vor 17 Jahren verzeichnet wurde.

Der Yen wertete spürbar auf und legte gegenüber dem US-Dollar um bis zu 0,5 Prozent auf 155,4 zu. Ueda erklärte laut Financial Times:

"Wenn sich die bisher skizzierten Aussichten für die Wirtschaftstätigkeit und die Preise bewahrheiten, wird die Bank … den Leitzins weiter anheben und den Grad der geldpolitischen Lockerung anpassen."

Die schärfere Marktreaktion blieb nicht auf Anleihen begrenzt. Kryptowährungen und US-Aktienfutures gerieten ebenfalls unter Druck. Die Terminkontrakte auf die großen US-Indizes – S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones – gaben nach. Bitcoin fiel unter die Marke von 87.000 US-Dollar, da Investoren das Risiko neu bewerteten, dass steigende Renditen in Japan zu einer breiten Auflösung langjähriger, mit Yen finanzierter Carry-Trades führen könnten.

Der Hintergrund: Japanische Finanzinstitutionen zählen zu den wichtigsten Käufern ausländischer Anleihen, darunter US-Staatsanleihen. Steigende Renditen im Inland erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Kapital zurück nach Japan fließt – ein Szenario, das die internationalen Anleihemärkte destabilisieren könnte.

Albert Edwards, Stratege bei Société Générale und als "Ultra-Bär" bekannt, bezeichnete den jüngsten Renditeanstieg japanischer Staatsanleihen als die größte Gefahr für die globalen Märkte seit Beginn der Phase aggressiver Renditedämpfung nach der Finanzkrise. Er warnte, diese Entwicklung könne den laufenden Bullenmarkt bei Aktien ernsthaft gefährden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



