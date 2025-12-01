UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston rechnet in seiner Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten vom Freitag bis Jahresende mit einem weiter stagnierenden Markt für Abnehmmittel der GLP-1-Klasse./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 42,02EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 315

Kursziel alt: 315

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



