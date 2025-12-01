Berlin schließt Verwaltungsabkommen mit den Trägerländern von Dataport - Starke Kooperation für eine effiziente und sichere Steuerverwaltung

Altenholz/Berlin (ots) - Die Berliner Steuerverwaltung und die Trägerländer von

Dataport haben einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mit der Unterzeichnung

eines neuen Verwaltungsabkommens wird das Land Berlin künftig die

IT-Infrastruktur des Data Center Steuern (DCS) von Dataport gemeinsam mit den

sechs Trägerländern im Rahmen der it-nordkooperation nutzen.



Gemeinsam stärker - Vorteile der Kooperation





Die Zusammenarbeit eröffnet für alle Beteiligten erhebliche Vorteile:



- Effizienzsteigerung und Synergien: Durch die gemeinsame Nutzung der

hochsicheren IT-Infrastruktur können Ressourcen gebündelt, Prozesse

vereinheitlicht und Kosten gesenkt werden. Die Kooperation schafft die

Grundlage für eine moderne, leistungsfähige und zukunftssichere

Steuerverwaltung.

- Sicherheit und Stabilität: Das Data Center Steuern ist ein mehrfach

gesicherter Bereich, innerhalb des BSI-zertifizierten Rechenzentrums von

Dataport. Hier werden besonders sensible Steuerdaten länderübergreifend

verarbeitet - unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

- Digitalisierung vorantreiben: Die Partnerschaft ermöglicht es, die

Digitalisierung im KONSENS-Bereich weiter zu beschleunigen und innovative

Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu nutzen.

- Unabhängigkeit bleibt gewahrt: Trotz der engen Zusammenarbeit bleibt die

organisatorische und rechtliche Eigenständigkeit der beteiligten Länder

jederzeit erhalten.



Konkrete Umsetzung: Projekt "BerBel"



Im Rahmen des Projekts "BerBel" wird die Steuerdatenproduktion Berlins

schrittweise ins Data Center Steuern verlagert. Nach einer erfolgreichen

technischen Machbarkeitsprüfung startet das Hauptprojekt 2025. Bis Mitte 2026

soll die Verlagerung des automatisierten Besteuerungsverfahrens in das DCS

abgeschlossen sein.



Stimmen zur Kooperation



"Mit dem Abschluss der Verwaltungsvereinbarung setzen wir ein starkes Zeichen

für die länderübergreifende Zusammenarbeit in der öffentlichen Verwaltung. Die

gemeinsame Nutzung der IT-Infrastruktur steigert nicht nur die Effizienz,

sondern erhöht auch die Sicherheit und Resilienz unserer Steuerverwaltung", sagt

Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport.



Auch die Berliner Steuerverwaltung sieht in der Kooperation einen wichtigen

Schritt: "Das Verwaltungsabkommen ist die Basis für eine langfristige,

produktive Partnerschaft. Gemeinsam können wir die Digitalisierung der

Steuerverwaltung weiter vorantreiben und Synergieeffekte bei der Entwicklung von

innovativen IT-Lösungen nutzen", so Tanja Mildenberger, Finanzstaatssekretärin

der Senatsverwaltung für Finanzen.



Hintergrund zur it-nordkooperation



Mehrere Bundesländer - darunter Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,

Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie künftig auch Berlin -

arbeiten länderübergreifend bei der Digitalisierung der Steuerverwaltungen

zusammen. Ziel dieser Kooperation ist es, zentrale IT-Infrastrukturen und

Fachverfahren gemeinsam zu betreiben und weiterzuentwickeln.



https://www.dataport.de



