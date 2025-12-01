    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berlin schließt Verwaltungsabkommen mit den Trägerländern von Dataport - Starke Kooperation für eine effiziente und sichere Steuerverwaltung

    Altenholz/Berlin (ots) - Die Berliner Steuerverwaltung und die Trägerländer von
    Dataport haben einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mit der Unterzeichnung
    eines neuen Verwaltungsabkommens wird das Land Berlin künftig die
    IT-Infrastruktur des Data Center Steuern (DCS) von Dataport gemeinsam mit den
    sechs Trägerländern im Rahmen der it-nordkooperation nutzen.

    Gemeinsam stärker - Vorteile der Kooperation

    Die Zusammenarbeit eröffnet für alle Beteiligten erhebliche Vorteile:

    - Effizienzsteigerung und Synergien: Durch die gemeinsame Nutzung der
    hochsicheren IT-Infrastruktur können Ressourcen gebündelt, Prozesse
    vereinheitlicht und Kosten gesenkt werden. Die Kooperation schafft die
    Grundlage für eine moderne, leistungsfähige und zukunftssichere
    Steuerverwaltung.
    - Sicherheit und Stabilität: Das Data Center Steuern ist ein mehrfach
    gesicherter Bereich, innerhalb des BSI-zertifizierten Rechenzentrums von
    Dataport. Hier werden besonders sensible Steuerdaten länderübergreifend
    verarbeitet - unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.
    - Digitalisierung vorantreiben: Die Partnerschaft ermöglicht es, die
    Digitalisierung im KONSENS-Bereich weiter zu beschleunigen und innovative
    Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu nutzen.
    - Unabhängigkeit bleibt gewahrt: Trotz der engen Zusammenarbeit bleibt die
    organisatorische und rechtliche Eigenständigkeit der beteiligten Länder
    jederzeit erhalten.

    Konkrete Umsetzung: Projekt "BerBel"

    Im Rahmen des Projekts "BerBel" wird die Steuerdatenproduktion Berlins
    schrittweise ins Data Center Steuern verlagert. Nach einer erfolgreichen
    technischen Machbarkeitsprüfung startet das Hauptprojekt 2025. Bis Mitte 2026
    soll die Verlagerung des automatisierten Besteuerungsverfahrens in das DCS
    abgeschlossen sein.

    Stimmen zur Kooperation

    "Mit dem Abschluss der Verwaltungsvereinbarung setzen wir ein starkes Zeichen
    für die länderübergreifende Zusammenarbeit in der öffentlichen Verwaltung. Die
    gemeinsame Nutzung der IT-Infrastruktur steigert nicht nur die Effizienz,
    sondern erhöht auch die Sicherheit und Resilienz unserer Steuerverwaltung", sagt
    Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport.

    Auch die Berliner Steuerverwaltung sieht in der Kooperation einen wichtigen
    Schritt: "Das Verwaltungsabkommen ist die Basis für eine langfristige,
    produktive Partnerschaft. Gemeinsam können wir die Digitalisierung der
    Steuerverwaltung weiter vorantreiben und Synergieeffekte bei der Entwicklung von
    innovativen IT-Lösungen nutzen", so Tanja Mildenberger, Finanzstaatssekretärin
    der Senatsverwaltung für Finanzen.

    Hintergrund zur it-nordkooperation

    Mehrere Bundesländer - darunter Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
    Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie künftig auch Berlin -
    arbeiten länderübergreifend bei der Digitalisierung der Steuerverwaltungen
    zusammen. Ziel dieser Kooperation ist es, zentrale IT-Infrastrukturen und
    Fachverfahren gemeinsam zu betreiben und weiterzuentwickeln.

    https://www.dataport.de

    Pressekontakt:

    Britta Heinrich, Pressesprecherin
    Dataport AöR
    Wikingerweg 1
    20537 Hamburg
    E-Mail: mailto:Britta.Heinrich@dataport.de
    Telefon: 040 42846-3047
    Mobil: 0171 3342284

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118338/6169493
    OTS: Dataport




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Berlin schließt Verwaltungsabkommen mit den Trägerländern von Dataport - Starke Kooperation für eine effiziente und sichere Steuerverwaltung Die Berliner Steuerverwaltung und die Trägerländer von Dataport haben einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mit der Unterzeichnung eines neuen Verwaltungsabkommens wird das Land Berlin künftig die IT-Infrastruktur des Data Center Steuern (DCS) von …