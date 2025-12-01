Jenoptik-Aufsichtsratschef Matthias Wierlacher geht

Jenoptik befindet sich aktuell in schwierigem Fahrwasser und leidet unter einem herausfordernden Marktumfeld vor allem im Geschäft mit Halbleiterausrüstung. Der SDax-Konzern hatte erst Mitte November seine Erwartungen an das Jahr 2025 ein weiteres Mal gedämpft./mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 19,03 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 12:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +2,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +11,17 %/+69,40 % bedeutet.