    Jenoptik-Aufsichtsratschef Matthias Wierlacher geht

    Für Sie zusammengefasst
    • Wierlacher tritt als Aufsichtsratschef zurück.
    • Traeger verlässt Jenoptik zum 15. Februar 2026.
    • Jenoptik kämpft mit schwierigen Marktbedingungen.
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    JENA (dpa-AFX) - Mitten in der Suche nach einem Nachfolger für Unternehmenschef Stefan Traeger geht nun auch der Aufsichtsratschef des Technologiekonzerns Jenoptik . Matthias Wierlacher werde sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Dezember 2025 niederlegen, teilte der SDax-Konzern am Montag in Jena überraschend mit. Der Aufsichtsrat werde zeitnah einen Nachfolger wählen. Gründe für den Rücktritt wurden nicht genannt, auch war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

    Ende November hatte das Unternehmen bereits mitgeteilt, dass der amtierende Vorstandsvorsitzende Traeger zum 15. Februar 2026 sein Amt niederlegen und das Unternehmen verlassen wird. Beide Seiten seien im gegenseitigen Einvernehmen zu diesem Entschluss gekommen. Der Manager war im Mai 2017 an die Spitze des ostdeutschen Unternehmens gerückt, sein Vertrag war ursprünglich noch bis Juni 2028 verlängert worden. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin läuft.

    Jenoptik befindet sich aktuell in schwierigem Fahrwasser und leidet unter einem herausfordernden Marktumfeld vor allem im Geschäft mit Halbleiterausrüstung. Der SDax-Konzern hatte erst Mitte November seine Erwartungen an das Jahr 2025 ein weiteres Mal gedämpft./mne/stk

    Jenoptik

    -3,87 %
    +2,12 %
    +0,05 %
    +15,13 %
    -6,68 %
    -26,07 %
    -21,79 %
    +32,53 %
    -6,23 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 19,03 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 12:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +2,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd..

    Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +11,17 %/+69,40 % bedeutet.




