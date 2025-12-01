WARBURG RESEARCH stuft K+S auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 19 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Kurszielsenkung reagierte Analyst Oliver Schwarz auf stärkeren Gegenwind von der Währungsseite als bisher gedacht. Die ersten Signale für den Kalimarkt 2026 erschienen aber günstig, schrieb er am Montag mit Blick auf den Vertrag zwischen Uralkali und China./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 12,02EUR auf Tradegate (01. Dezember 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,50

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



