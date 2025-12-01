Börsenschock? Kursrutsch bei Hochtief Aktie - 01.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Sie fällt um -6,42 % auf 285,80€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,07 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Obwohl die Hochtief Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +40,49 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +12,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,59 %. Im Jahr 2025 gab es für Hochtief bisher ein Plus von +135,34 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,77 % geändert.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,13 % 1 Monat +22,59 % 3 Monate +40,49 % 1 Jahr +157,82 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,23 Mrd.EUR € wert.

Nach zwei hervorragenden Aktienjahren könnte 2025 für Anleger doch noch zur Zitterpartie werden. Denn mit der Sorge, dass die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) und enorme Gewinne damit zu weit gehen könnte, ist eine tragende Säule für die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.