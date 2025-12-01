Silber explodiert plus +1,90 % auf 57,49 USD

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinnt +1,90 % und erreicht 57,49USD. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,95 %
    1 Monat +15,25 %
    3 Monate +41,93 %
    1 Jahr +87,42 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 30,67506USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 57,49USD ein Wert von 18.741,6USD geworden – ein Gewinn von +87,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen um 5,86% auf 58,41$. Anleger erwarten einen Short Squeeze und investieren verstärkt in physisches Silber und Minen. Strategische Gewinnmitnahmen werden diskutiert, was auf eine gesunde Marktaktivität hinweist.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

