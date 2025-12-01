    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rüstungsaktien kollabieren

    Rheinmetall & Co. tiefrot – ist das DER Moment zum Einsteigen?

    Rheinmetall, Renk und Hensoldt rutschen ab. Laut Citi sind die Rückgänge aber kein Trendbruch: Analyst Armitage hält die Panik für überzogen und spricht trotz der Abverkäufe von neuen Einstiegschancen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungsaktien fallen, aber Analyst sieht Einstiegschancen.
    • Rheinmetall, Renk, Hensoldt: Rückgänge bis 6,4%.
    • Rüstungsindustrie boomt trotz diplomatischer Signale.
    Rüstungsaktien kollabieren - Rheinmetall & Co. tiefrot – ist das DER Moment zum Einsteigen?
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Die deutschen Rüstungsaktien sind am Montag erneut massiv unter Druck geraten. Anleger nutzten die jüngsten diplomatischen Signale für mögliche Fortschritte im Ukraine-Krieg, um weitere Gewinne mitzunehmen. Rheinmetall, Renk und Hensoldt verloren zwischen 4,6 und 6,4 Prozent – damit setzten sie ihre mehrwöchige Schwächephase fort. Trotz der Verluste zählen die Titel jedoch weiterhin zu den stärksten Performern des Jahres: Seit Jahresbeginn liegen sie zwischen rund 90 und 165 Prozent im Plus.

    Citigroup-Analyst Charles Armitage sieht in den Rücksetzern eine mögliche Einstiegschance. "Aktien der Verteidigungsbranche haben zwischen 20 und 40 Prozent verloren von ihren Höchstkursen von Anfang Oktober, vor allem wegen der Nachrichtenlage rund um die Pläne für die Ukraine", erklärte er. Die niedrigeren Kurse könnten attraktiv sein, da Russland einen möglichen Waffenstillstand nutzen dürfte, um seine militärischen Kapazitäten zu erneuern. Gleichzeitig dürfte Europa aufrüsten, "um Russland von neuerlichen Aggressionen abzuschrecken".

    Auch international standen Rüstungswerte unter Druck. Babcock und BAE Systems verloren in London jeweils rund zwei Prozent, in Paris gaben Safran und Thales bis zu 2,6 Prozent nach. Die Schwäche folgte auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der nach Gesprächen mit ukrainischen Vertretern "optimistisch" von einer möglichen Friedenslösung sprach und die Ukraine wegen "einigen schwierigen kleinen Problemen" kritisierte. Ein Treffen seines Sondergesandten Steve Witkoff mit Wladimir Putin steht unmittelbar bevor; beide Seiten berichteten zuletzt von "produktiven" Gesprächen.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.


    Parallel verdeutlicht ein neuer Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, dass die globale Rüstungsindustrie trotz diplomatischer Töne weiter boomt. Die 100 größten Waffenhersteller steigerten ihren Umsatz 2024 um 5,9 Prozent auf 679 Milliarden US-Dollar – ein Allzeithoch. Getrieben wurde die Nachfrage durch den Krieg in der Ukraine, den Gaza-Konflikt sowie wachsende geopolitische Spannungen. Viele Hersteller haben Werke ausgebaut, neue Tochterfirmen gegründet oder Konkurrenten übernommen.

    Besonders stark wächst der Sektor in Europa. Die 26 europäischen Anbieter (ohne Russland) steigerten ihre Umsätze um 13 Prozent auf 151 Milliarden US-Dollar. Die vier deutschen Unternehmen kamen sogar auf ein Plus von 36 Prozent auf 14,9 Milliarden US-Dollar – vor allem wegen hoher Nachfrage nach Luftabwehrsystemen, Munition und gepanzerten Fahrzeugen. Rheinmetall verbuchte ein Umsatzplus von 47 Prozent auf rund 8,2 Milliarden US-Dollar und rückte im globalen Ranking auf Platz 20 vor. Auch ThyssenKrupp, Hensoldt und Diehl erzielten zweistellige Zuwächse.

    Während Europa aufrüstet, kämpft China mit Korruptionsaffären, die große Aufträge verzögern. Die chinesischen Rüstungsumsätze brachen 2024 um zehn Prozent ein – die Region Asien/Ozeanien war damit die einzige weltweit mit Rückgang. Greenpeace warnte, Europa werde „immer mehr zum Hotspot der weltweiten Aufrüstung“.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
