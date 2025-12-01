Stefan Hienzsch übernimmt Leitung der BMW Bank (FOTO)

München (ots) - Die BMW Bank GmbH stärkt ihr Profil auf dem Weg zur

digitalisierten Bank mit hohem Innovationsanspruch: Mit Wirkung zum 1. Dezember

wurde Stefan Hienzsch zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. Als

eine der führenden deutschen Automobilbanken wertet das Kreditinstitut damit

sein Führungsgremium in einem immer komplexeren, regulatorischen Umfeld

zusätzlich auf. Der Volljurist Hienzsch ist bereits seit Juni 2024

Generalbevollmächtigter der BMW Bank. Die Geschäftsführung komplettieren wie

bisher Joachim Herr, Torsten Matheis sowie Kerstin Zerbst.



"Stefan Hienzsch ist ein erfahrener Finanz- und Rechtsexperte, der die Chancen

und Herausforderungen des Finanzdienstleistungsgeschäfts der BMW Group bestens

kennt. Unter seiner Führung wird die BMW Bank ihre Rolle als verlässlicher,

innovativer Partner unserer Kunden und des Handels weiter ausbauen und damit

weiterhin maßgeblich zum Erfolg der BMW Group in Deutschland und Europa

beitragen", sagt Alexander Buresch, Aufsichtsratsvorsitzender der BMW Bank und

Leiter BMW Group Financial Services.





