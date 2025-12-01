    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    Stefan Hienzsch übernimmt Leitung der BMW Bank (FOTO)

    München (ots) - Die BMW Bank GmbH stärkt ihr Profil auf dem Weg zur
    digitalisierten Bank mit hohem Innovationsanspruch: Mit Wirkung zum 1. Dezember
    wurde Stefan Hienzsch zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. Als
    eine der führenden deutschen Automobilbanken wertet das Kreditinstitut damit
    sein Führungsgremium in einem immer komplexeren, regulatorischen Umfeld
    zusätzlich auf. Der Volljurist Hienzsch ist bereits seit Juni 2024
    Generalbevollmächtigter der BMW Bank. Die Geschäftsführung komplettieren wie
    bisher Joachim Herr, Torsten Matheis sowie Kerstin Zerbst.

    "Stefan Hienzsch ist ein erfahrener Finanz- und Rechtsexperte, der die Chancen
    und Herausforderungen des Finanzdienstleistungsgeschäfts der BMW Group bestens
    kennt. Unter seiner Führung wird die BMW Bank ihre Rolle als verlässlicher,
    innovativer Partner unserer Kunden und des Handels weiter ausbauen und damit
    weiterhin maßgeblich zum Erfolg der BMW Group in Deutschland und Europa
    beitragen", sagt Alexander Buresch, Aufsichtsratsvorsitzender der BMW Bank und
    Leiter BMW Group Financial Services.

    Hienzsch verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung innerhalb des Unternehmens.
    Zuvor leitete er über ein Jahrzehnt im Bereich Recht die Konzernfinanzierung,
    Finanzdienstleistungen und Mergers & Acquisitions der BMW Group und war u.a. in
    verantwortlichen Funktionen in Großbritannien für die Marken BMW, MINI und
    Rolls-Royce tätig.

    "Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf meine Aufgabe. Die BMW Bank wird
    den digitalen Transformationsprozess weiter konsequent fortsetzen. Mein Ziel ist
    es, Kundinnen, Kunden und Handel mit innovativen, digitalen und nachhaltigen
    Lösungen zu begeistern und die Bank als starken, zukunftsorientierten Partner im
    Ökosystem der BMW Group weiterzuentwickeln", sagt Stefan Hienzsch.

    Informationen für die Redaktionen

    Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit
    Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter
    betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette reicht
    von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und
    Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.

    Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro und einen
    Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (beides Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank
    GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI
    Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

    Medienkontakt:

    BMW Bank GmbH
    Christoph Güttner
    E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de
    Telefon: +49-89-3184-1703

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6169546
    OTS: BMW Bank GmbH


