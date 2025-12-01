    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWebull Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Webull Corporation
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Upvest, Anbieter für Investment-Infrastruktur, setzt seine zügige Expansion in Europa mit einer Reihe neuer Kundengewinne fort (FOTO)

    Berlin (ots) - Europas führender Anbieter für Investment-Infrastruktur, Upvest,
    beschleunigt seine Expansion nach der Bekanntgabe einer Reihe namhafter neuer
    Kundenpartnerschaften in den vergangenen Wochen.

    Das 2017 in Berlin gegründete Technologieunternehmen und Wertpapierinstitut
    Upvest bietet Banken, Brokern und Vermögensverwaltern über seine Investment-API
    moderne Infrastruktur für das Wertpapiergeschäft. Neben der Software übernimmt
    Upvest für seine Kunden auch Handel, Verwahrung und Backoffice-Services und
    ermöglicht Finanzinstituten so, ihre Investmentangebote umfassend und
    kostengünstig zu modernisieren und profitabel zu wachsen.

    Der jüngste Neukundengewinn des Investment-Infrastrukturanbieters ist LIQID,
    einer der führenden digitalen Vermögensverwalter in Deutschland. LIQID arbeitet
    mit Upvest zusammen, um sein ELTIF-Angebot auszubauen - erstmals wird die
    semiliquide Fondsstruktur für Privatanleger vollständig über digitale
    Schnittstellen abgebildet. "Mit Upvest holen wir einen der führenden
    Technologieanbieter für Investment-Infrastruktur an Bord", erklärt Sven
    Möllmeier, Geschäftsführer von LIQID. Er ergänzt: "Für unsere Anleger bedeutet
    die Umstellung auf die Investment-API von Upvest eine schnellere und
    effizientere Abwicklung der Orderprozesse."

    Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe weiterer bedeutender Partnerschaften, die
    in den vergangenen Wochen bekannt gegeben wurden. Dazu zählt eine Zusammenarbeit
    mit der führenden globalen Trading- und Investmentplattform IG, die Upvest
    ausgewählt hat, um ihr Aktien- und ETF-Tradingangebot in Frankreich zu
    betreiben. Parallel dazu wurde eine Partnerschaft mit Zopa, dem britischen
    Vorreiter unter den Digitalbanken mit dem Vertrauen von 1,6 Millionen Endkunden,
    verkündet. Die Infrastruktur von Upvest wird die Investmentprodukte von Zopa
    unterstützen - sowohl in General Investment Accounts (GIA) als auch in
    Individual Savings Accounts (ISA) - und den Endkunden ein nahtloses digitales
    Erlebnis mit Echtzeit-Statusupdates sowie vereinfachten internen ISA-Transfers
    bieten.

    Upvest ist in über 20 europäischen Märkten aktiv und wickelt jährlich über 100
    Millionen Orders im Auftrag seiner Kunden ab. Dazu zählen neben stark wachsenden
    Fintechs wie Revolut, N26, bunq, Webull und Raisin auch digitale Banken wie
    Openbank und die DKB.

    Zu den jüngsten Kundengewinnen kommentiert Martin Kassing, CEO und Co-Founder
    von Upvest: "Diese Partnerschaften festigen die Position von Upvest als
    führender Anbieter von Investment-Infrastruktur in Europa für Finanzinstitute,
    die ihr Investmentangebot weiterentwickeln. Gemeinsam setzen wir einen neuen
    Standard dafür, wie langfristig Anlagen zugänglich, transparent und effizient
    gestaltet werden können."

    Pressekontakt:

    Julieta Varsano
    mailto:press@upvest.co

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181559/6169549
    OTS: Upvest




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Upvest, Anbieter für Investment-Infrastruktur, setzt seine zügige Expansion in Europa mit einer Reihe neuer Kundengewinne fort (FOTO) Europas führender Anbieter für Investment-Infrastruktur, Upvest, beschleunigt seine Expansion nach der Bekanntgabe einer Reihe namhafter neuer Kundenpartnerschaften in den vergangenen Wochen. Das 2017 in Berlin gegründete Technologieunternehmen und …