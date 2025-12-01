Upvest, Anbieter für Investment-Infrastruktur, setzt seine zügige Expansion in Europa mit einer Reihe neuer Kundengewinne fort (FOTO)
Berlin (ots) - Europas führender Anbieter für Investment-Infrastruktur, Upvest,
beschleunigt seine Expansion nach der Bekanntgabe einer Reihe namhafter neuer
Kundenpartnerschaften in den vergangenen Wochen.
Das 2017 in Berlin gegründete Technologieunternehmen und Wertpapierinstitut
Upvest bietet Banken, Brokern und Vermögensverwaltern über seine Investment-API
moderne Infrastruktur für das Wertpapiergeschäft. Neben der Software übernimmt
Upvest für seine Kunden auch Handel, Verwahrung und Backoffice-Services und
ermöglicht Finanzinstituten so, ihre Investmentangebote umfassend und
kostengünstig zu modernisieren und profitabel zu wachsen.
Der jüngste Neukundengewinn des Investment-Infrastrukturanbieters ist LIQID,
einer der führenden digitalen Vermögensverwalter in Deutschland. LIQID arbeitet
mit Upvest zusammen, um sein ELTIF-Angebot auszubauen - erstmals wird die
semiliquide Fondsstruktur für Privatanleger vollständig über digitale
Schnittstellen abgebildet. "Mit Upvest holen wir einen der führenden
Technologieanbieter für Investment-Infrastruktur an Bord", erklärt Sven
Möllmeier, Geschäftsführer von LIQID. Er ergänzt: "Für unsere Anleger bedeutet
die Umstellung auf die Investment-API von Upvest eine schnellere und
effizientere Abwicklung der Orderprozesse."
Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe weiterer bedeutender Partnerschaften, die
in den vergangenen Wochen bekannt gegeben wurden. Dazu zählt eine Zusammenarbeit
mit der führenden globalen Trading- und Investmentplattform IG, die Upvest
ausgewählt hat, um ihr Aktien- und ETF-Tradingangebot in Frankreich zu
betreiben. Parallel dazu wurde eine Partnerschaft mit Zopa, dem britischen
Vorreiter unter den Digitalbanken mit dem Vertrauen von 1,6 Millionen Endkunden,
verkündet. Die Infrastruktur von Upvest wird die Investmentprodukte von Zopa
unterstützen - sowohl in General Investment Accounts (GIA) als auch in
Individual Savings Accounts (ISA) - und den Endkunden ein nahtloses digitales
Erlebnis mit Echtzeit-Statusupdates sowie vereinfachten internen ISA-Transfers
bieten.
Upvest ist in über 20 europäischen Märkten aktiv und wickelt jährlich über 100
Millionen Orders im Auftrag seiner Kunden ab. Dazu zählen neben stark wachsenden
Fintechs wie Revolut, N26, bunq, Webull und Raisin auch digitale Banken wie
Openbank und die DKB.
Zu den jüngsten Kundengewinnen kommentiert Martin Kassing, CEO und Co-Founder
von Upvest: "Diese Partnerschaften festigen die Position von Upvest als
führender Anbieter von Investment-Infrastruktur in Europa für Finanzinstitute,
die ihr Investmentangebot weiterentwickeln. Gemeinsam setzen wir einen neuen
Standard dafür, wie langfristig Anlagen zugänglich, transparent und effizient
gestaltet werden können."
