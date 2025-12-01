ANALYSE
Citigroup sieht Einstiegschance nach Rücksetzer in Rüstungsbranche
- Rüstungsaktien verloren 20-40% seit Oktober-Hochs.
- Citigroup sieht Einstiegschance bei niedrigen Kursen.
- Hensoldt: 55% Aufwärtspotenzial, Kaufempfehlung.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kursverluste von Rüstungsaktien in den vergangenen Wochen und Monaten bieten nach Ansicht der Citigroup eine Chance zum Investieren. "Aktien der Verteidigungsbranche haben zwischen 20 und 40 Prozent verloren von ihren Höchstkursen von Anfang Oktober, vor allem wegen der Nachrichtenlage rund um die Pläne für die Ukraine", konstatierte Analyst Charles Armitage am Montag in seinem Branchenkommentar.
Die niedrigeren Kurse könnten eine Gelegenheit zum Einstieg sein - denn Russland dürfte einen Waffenstillstand zur Erneuerung seiner militärischen Kapazitäten nutzen. Gleichzeitig dürfte Europa aufrüsten, um Russland von neuerlichen Aggressionen abzuschrecken, argumentierte der Experte. "Wenn ihr Frieden wollt, seid für den Krieg gewappnet", zitierte er einen ursprünglich lateinischen Ausspruch.
Das Tempo des Gewinnwachstums europäischer Rüstungsproduzenten entspreche etwa den staatlichen Rüstungsbudgets, von denen sie profitieren, so Armitage. Die Annahmen für die Verteidigungsetats seien aber wohl konservativ. Zum einen dürften die Staaten bei der Anschaffung verstärkt auf heimische Hersteller setzen, zum anderen entfalle ein immer größerer Teil der Ausgaben auf elektronische Bauteile für Rüstungsgüter.
In diesem Zusammenhang hob Armitage Hensoldt als besonders aussichtsreich hervor. Die Konsensschätzungen für den Sensorhersteller unterstellten ein konstantes durchschnittliches Wachstum von 22 Prozent bis 2030. Um den aktuellen Aktienkurs zu rechtfertigen, sei aber von 2030 bis 2035 lediglich ein Wachstum von 2,7 Prozent notwendig. Für die Aktien spreche auch ein hoher Anteil deutscher Rüstungsausgaben von 60 Prozent am gesamten Auftragsbuch des Unternehmens. Der Analyst attestiert den Papieren 55 Prozent Aufwärtspotenzial und rät zum Kauf./bek/ag/nas
Mit der Einstufung "Buy" sagt die Citigroup der Aktie für die kommenden zwölf Monate eine Gesamtrendite von mindestens 15 Prozent voraus.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,81 % und einem Kurs von 1.413 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 65,63 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +23,00 %/+73,73 % bedeutet.
Hallo Lafaces
Zur „massiven Überbewertung (KGV 50, fair wäre 14, Kurs könnte wieder auf 600 € fallen). I
1. KGV aktuell und für 2026
Laut Rheinmetall-Q3-Mitteilung liegt das Ergebnis je Aktie nach 9 Monaten 2025 bei 8,34 €. Für das Gesamtjahr 2025 liegen die Schätzungen ungefähr bei 32–35 € Gewinn je Aktie.
Bei einem Kurs um 1.450–1.500 € ergibt das ein KGV 2025 von grob 40–45, nicht 50.
Für 2026 liegen die Schätzungen ungefähr bei 60–70 € Gewinn je Aktie.
Dann läge das KGV 2026 eher bei ca. 20–24 – also deutlich unter den „35“, die hier teilweise genannt werden.
2. Bundestagsdrucksache 21/2061 – Beschaffungen über viele Jahre
In der verlinkten Bundestagsdrucksache (BT-Drs. 21/2061) sind die langfristigen Verpflichtungsermächtigungen der Bundeswehr bis in die 2030er/2040er Jahre aufgeführt:
https://dserver.bundestag.de/btd/21/020/2102061.pdf
Dort stehen u. a.:
• Munition: 70,265 Mrd. €
• Kampffahrzeuge: 59,717 Mrd. €
• Fahrzeuge für die Streitkräfte: 35,652 Mrd. €
• Bodengebundene Luftverteidigung (NNbS): 7,120 Mrd. €
• Schützenpanzer Puma: 16,074 Mrd. € (über viele Jahre gestreckt)
• mehrere Milliarden für Digitalisierung (GMN, TaWAN, D-LBO usw.)
Das sind haushaltsrechtlich hinterlegte Summen über einen langen Zeitraum. In vielen dieser Bereiche ist Rheinmetall maßgeblich aktiv (Munition, Fahrzeuge, Luftabwehr, Digitalisierung).
3. Rheinmetall-Zahlen aus Q3 2025
Aus der Q3-Mitteilung von Rheinmetall (offizielle IR-Seite):
• Umsatz 9M 2025: 7,5 Mrd. €
• Operative Marge: 11,1 %
• Auftragsbestand („Backlog“): 64 Mrd. €
• Hinweis, dass sich deutsche Aufträge wegen der Haushaltslage verzögert haben
Quelle:
https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2025/11/2025-11-06-rheinmetall-pressemitteilung-quartalsmitteilung-q3
Die aktuelle Aktienanzahl laut Rheinmetall-IR beträgt 43.559.000 Stück:
https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/aktie/basisdaten
4. Blick Richtung 2030 (auf Basis der Unternehmensziele)
Rheinmetall stellt u. a. in Aussicht (Capital Markets Day / Präsentationen):
• Umsatzrichtung 40–50 Mrd. € bis 2030
• operative Marge > 20 %
Unterstellt man vorsichtig eine Nettomarge von ca. 14–15 %, ergäbe das einen möglichen Nettogewinn von grob 5,6–7,5 Mrd. € im Jahr 2030.
Bei 43,559 Mio. Aktien wären das ungefähr:
• 128–172 € Gewinn je Aktie (je nach Szenario).
Beim Kurs um 1.450–1.500 € entspräche das einem KGV 2030e von etwa 8,5–11,7.
Ein Kurs von 600 € würde bei diesen Annahmen einem KGV von etwa 3–5 entsprechen – das wäre für einen großen Rüstungswert mit Wachstum schon extrem niedrig.
Eine Aussage, „KGV 50, fair wäre 14, Kursziel 600“ passt aus meiner Sicht nicht zu den offiziell veröffentlichten Zahlen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
Das heißt nicht automatisch, dass der Kurs nur steigen kann Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif – aber die „Überbewertungs“-These, so wie sie hier teilweise formuliert wird, basiert eher auf sehr groben oder falschen Annahmen.