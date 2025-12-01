Citigroup sieht Einstiegschance nach Rücksetzer in Rüstungsbranche

Die niedrigeren Kurse könnten eine Gelegenheit zum Einstieg sein - denn Russland dürfte einen Waffenstillstand zur Erneuerung seiner militärischen Kapazitäten nutzen. Gleichzeitig dürfte Europa aufrüsten, um Russland von neuerlichen Aggressionen abzuschrecken, argumentierte der Experte. "Wenn ihr Frieden wollt, seid für den Krieg gewappnet", zitierte er einen ursprünglich lateinischen Ausspruch.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kursverluste von Rüstungsaktien in den vergangenen Wochen und Monaten bieten nach Ansicht der Citigroup eine Chance zum Investieren. "Aktien der Verteidigungsbranche haben zwischen 20 und 40 Prozent verloren von ihren Höchstkursen von Anfang Oktober, vor allem wegen der Nachrichtenlage rund um die Pläne für die Ukraine", konstatierte Analyst Charles Armitage am Montag in seinem Branchenkommentar.

Das Tempo des Gewinnwachstums europäischer Rüstungsproduzenten entspreche etwa den staatlichen Rüstungsbudgets, von denen sie profitieren, so Armitage. Die Annahmen für die Verteidigungsetats seien aber wohl konservativ. Zum einen dürften die Staaten bei der Anschaffung verstärkt auf heimische Hersteller setzen, zum anderen entfalle ein immer größerer Teil der Ausgaben auf elektronische Bauteile für Rüstungsgüter.

In diesem Zusammenhang hob Armitage Hensoldt als besonders aussichtsreich hervor. Die Konsensschätzungen für den Sensorhersteller unterstellten ein konstantes durchschnittliches Wachstum von 22 Prozent bis 2030. Um den aktuellen Aktienkurs zu rechtfertigen, sei aber von 2030 bis 2035 lediglich ein Wachstum von 2,7 Prozent notwendig. Für die Aktien spreche auch ein hoher Anteil deutscher Rüstungsausgaben von 60 Prozent am gesamten Auftragsbuch des Unternehmens. Der Analyst attestiert den Papieren 55 Prozent Aufwärtspotenzial und rät zum Kauf./bek/ag/nas

Mit der Einstufung "Buy" sagt die Citigroup der Aktie für die kommenden zwölf Monate eine Gesamtrendite von mindestens 15 Prozent voraus.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,81 % und einem Kurs von 1.413 auf Tradegate (01. Dezember 2025, 13:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,83 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 65,63 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +23,00 %/+73,73 % bedeutet.



