Gold X2 schließt Übernahme von Kesselrun Resources Ltd. ab

VANCOUVER, B.C., 1. Dezember 2025: / IRW-Press / Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: DF8) („Gold X2” oder das „Unternehmen”), (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-x2-mining-updated-mineral-resou ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es den zuvor angekündigten Arrangement-Plan (das „Arrangement“) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Kesselrun Resources Ltd. („Kesselrun“) abgeschlossen hat.

Durch die Vereinbarung erwirbt Gold X2 das zu 100 % im Besitz von Kesselrun befindliche Huronian Gold Project (das „Huronian Gold Project“), das an der westlichen Grenze des Moss Gold Projekt des Unternehmens liegt. Die Vereinbarung bringt enorme strategische Vorteile für die Erschließung des Moss Gold Project mit sich und erweitert das Landpaket von Gold X2 im Zentrum des Shebandowan Greenstone Gold Belt in Ontario (Kanada) um mehrere Hektar.

Michael Henrichsen, CEO von Gold X2, kommentierte: „Mit dieser Akquisition ist Gold X2 strategisch gut positioniert, um das volle Potenzial des Goldprojekts Moss auszuschöpfen, das weitere Explorations- und Entdeckungspotenziale sowie erhebliche Flexibilität für die Entwicklung der Bergbauinfrastruktur bietet. Wir planen, im Jahr 2026 mit der Exploration des neu erworbenen Grundstücks zu beginnen, um vielversprechende Ziele entlang des Moss-Trends zu bohren.“

Strategische Begründung:

Erhebliches Explorationspotenzial durch die Fortsetzung des Moss-Trends in Richtung Südwesten

Optionalität hinsichtlich der Platzierung der Infrastruktur für Bergbauentwicklungsszenarien

Potenzial zur Definition von hochgradigen Unzen nahe der Oberfläche aus der Huronian-Lagerstätte

Konsolidierung einer zentralen Landposition im aufstrebenden Shebandowan Greenstone Belt

Nach der Übernahme des Huronian Gold-Projekts von Kesselrun erweitert Gold X2 sein Portfolio um weitere 293 zusammenhängende, nicht patentierte Bergbaukonzessionen und vier patentierte Zellkonzessionen mit einer Gesamtfläche von rund 5.181 Hektar. Damit umfasst das zusammenhängende Landpaket des Moss Gold-Projekts nun insgesamt 28.977 Hektar. Im Rahmen der Vereinbarung erwarb das Unternehmen außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am nicht zum Kerngeschäft gehörenden Goldprojekt Bluffpoint (das „Bluffpoint-Projekt”), das 50 km nordöstlich der Goldmine Rainy River liegt. Das Projekt Bluffpoint umfasst 449 Bergbaukonzessionen mit einer Fläche von insgesamt etwa 9.134 Hektar in der Gemeinde Bluffpoint Lake, wobei sich Teile davon bis in die Gemeinden Lawrence Lake, Napanee Lake und Barker Bay im Bergbaugebiet Kenora im Nordwesten Ontarios erstrecken.