Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg neuer Mentor von Beraterwettbewerb (FOTO)

"Der Mittelstand ist das viel beschriebene Rückgrat unserer Wirtschaft - undBerater sind oft diejenigen, die ihm Halt und Richtung geben. Zumal in äußerstbewegten Zeiten. Es bedarf dafür kluger Köpfe, klarer Worte und nicht zuletztMutes. Für viele Unternehmen ist die Komplexität unserer Zeit eine Zumutung. FürBerater ist es Alltag. Und genau das macht ihre Arbeit so unverzichtbar", sagtDr. Karl-Theodor zu Guttenberg anlässlich des Starts der neuen Runde von TOPCONSULTANT.In dieser Situation erfüllt der Beraterwettbewerb eine wichtige Aufgabe, wenn esum die Suche nach dem richtigen Berater geht, wie zu Guttenberg betont: "DasVerfahren, das auf einer wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung beruht,sorgt für Glaubwürdigkeit und Transparenz, gerade in einer Branche, in der sich'Berater' nennen darf, wer will. Hier zählt, was wirklich wirkt."Denn Grundlage des Auswahlverfahrens ist eine Befragung von Referenzkunden ausdem Mittelstand, die Angaben über die Professionalität und Performance vonConsultants machen und ihre Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit bewerten. DieAnalyse der Beratungskompetenz betrachtet dabei zum Beispiel die KategorienFach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz. Seriosität und Anschlussfähigkeitsind ebenfalls wichtige Kriterien."Wir identifizieren Berater, die nachweislich besser mit den besonderenAnforderungen mittelständischer Unternehmen umgehen können als andere", sagtProf. Dr. Dietmar Fink von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Managementund Beratung (WGMB). Zusammen mit Dr. Bianka Knoblach verantwortet Fink diewissenschaftliche Auswertung von TOP CONSULTANT.Dr. Bianka Knoblach ergänzt: "Wir bewerten nicht das Image, sondern realeKundenerfahrungen. Auftraggeber beurteilen ihre Berater entlang klar definierterKriterien, von fachlicher Qualität über Umsetzungsstärke bis zur sozialenKompetenz. Denn ein Mittelstandsberater braucht nicht nur Fachkompetenz, sondernein sehr feines Gespür für Unternehmertum und die spezielle Kulturmittelständischer Unternehmen."Noch bis zum 27. Februar können sich Management-, IT-, Personal- und technischeBerater für eine Teilnahme anmelden. In einem Beraterfragebogen machen sieanschließend Angaben zu ihrem Unternehmen, geben eine Selbsteinschätzung zuihrer Leistungsfähigkeit und nennen Referenzkunden aus dem Mittelstand. AlleUnternehmen, die in der späteren Auswertung eine Ratingnote B oder bessererhalten, werden bei der Preisverleihung im Rahmen des DeutschenMittelstands-Summits am 26. Juni 2026 in Heidelberg von Dr. Karl-Theodor zuGuttenberg geehrt und mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet.Die Anmeldung und die Einreichung des Beraterfragebogens sowie dasAuswahlverfahren sind unentgeltlich. Nach Abschluss des unabhängigen,wissenschaftlichen Verfahrens - also nur im Falle einer tatsächlichen späterenAuszeichnung - zahlen diejenigen Unternehmen, die es tatsächlich in die Riegeder Top-Consultants geschafft haben, eine einmalige Gebühr, unter anderem fürdie Lizenzierung des Siegels und die Teilnahme an der Preisverleihung. Ausdiesen Einnahmen finanziert sich das unabhängige Auswahlverfahren, Einzelheitensind unter http://www.top-consultant.de einsehbar.Über den Beratervergleich TOP CONSULTANTEntscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT isteine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Bewerben könnensich Management-, IT-, Personal- und technische Berater. Die wissenschaftlicheLeitung des von compamedia seit 2010 organisierten Unternehmensvergleichs liegtin den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung ander Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Dr. Bianka Knoblach. Beide leiten dieWissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn.Mentor von TOP CONSULTANT ist Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg. Medienpartner istdas manager magazin. Mehr Informationen unter http://www.top-consultant.de .