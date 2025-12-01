    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen
    Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg neuer Mentor von Beraterwettbewerb (FOTO)

    Überlingen (ots) - Zum 17. Mal sucht TOP CONSULTANT Beratungsunternehmen, die
    sich durch eine mittelstandsorientierte, kundengerechte Beratung auszeichnen.
    Als neuer Mentor unterstützt der Unternehmer, Investor und frühere
    Bundesminister Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg den Wettbewerb. Für eine
    Auszeichnung auf Basis einer wissenschaftlichen Kundenbefragung können sich
    Management-, IT-, Personal- und technische Berater bewerben.

    Mit der Übernahme der Aufgabe folgt Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg auf Christian
    Wulff, der den Wettbewerb elf Jahre begleitete und als Mentor nun den ebenfalls
    von compamedia ausgerichteten Innovationswettbewerb TOP 100 unterstützt.

    "Der Mittelstand ist das viel beschriebene Rückgrat unserer Wirtschaft - und
    Berater sind oft diejenigen, die ihm Halt und Richtung geben. Zumal in äußerst
    bewegten Zeiten. Es bedarf dafür kluger Köpfe, klarer Worte und nicht zuletzt
    Mutes. Für viele Unternehmen ist die Komplexität unserer Zeit eine Zumutung. Für
    Berater ist es Alltag. Und genau das macht ihre Arbeit so unverzichtbar", sagt
    Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg anlässlich des Starts der neuen Runde von TOP
    CONSULTANT.

    In dieser Situation erfüllt der Beraterwettbewerb eine wichtige Aufgabe, wenn es
    um die Suche nach dem richtigen Berater geht, wie zu Guttenberg betont: "Das
    Verfahren, das auf einer wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung beruht,
    sorgt für Glaubwürdigkeit und Transparenz, gerade in einer Branche, in der sich
    'Berater' nennen darf, wer will. Hier zählt, was wirklich wirkt."

    Denn Grundlage des Auswahlverfahrens ist eine Befragung von Referenzkunden aus
    dem Mittelstand, die Angaben über die Professionalität und Performance von
    Consultants machen und ihre Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit bewerten. Die
    Analyse der Beratungskompetenz betrachtet dabei zum Beispiel die Kategorien
    Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz. Seriosität und Anschlussfähigkeit
    sind ebenfalls wichtige Kriterien.

    "Wir identifizieren Berater, die nachweislich besser mit den besonderen
    Anforderungen mittelständischer Unternehmen umgehen können als andere", sagt
    Prof. Dr. Dietmar Fink von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management
    und Beratung (WGMB). Zusammen mit Dr. Bianka Knoblach verantwortet Fink die
    wissenschaftliche Auswertung von TOP CONSULTANT.

    Dr. Bianka Knoblach ergänzt: "Wir bewerten nicht das Image, sondern reale
    Kundenerfahrungen. Auftraggeber beurteilen ihre Berater entlang klar definierter
    Kriterien, von fachlicher Qualität über Umsetzungsstärke bis zur sozialen
    Kompetenz. Denn ein Mittelstandsberater braucht nicht nur Fachkompetenz, sondern
    ein sehr feines Gespür für Unternehmertum und die spezielle Kultur
    mittelständischer Unternehmen."

    Noch bis zum 27. Februar können sich Management-, IT-, Personal- und technische
    Berater für eine Teilnahme anmelden. In einem Beraterfragebogen machen sie
    anschließend Angaben zu ihrem Unternehmen, geben eine Selbsteinschätzung zu
    ihrer Leistungsfähigkeit und nennen Referenzkunden aus dem Mittelstand. Alle
    Unternehmen, die in der späteren Auswertung eine Ratingnote B oder besser
    erhalten, werden bei der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen
    Mittelstands-Summits am 26. Juni 2026 in Heidelberg von Dr. Karl-Theodor zu
    Guttenberg geehrt und mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet.

    Die Anmeldung und die Einreichung des Beraterfragebogens sowie das
    Auswahlverfahren sind unentgeltlich. Nach Abschluss des unabhängigen,
    wissenschaftlichen Verfahrens - also nur im Falle einer tatsächlichen späteren
    Auszeichnung - zahlen diejenigen Unternehmen, die es tatsächlich in die Riege
    der Top-Consultants geschafft haben, eine einmalige Gebühr, unter anderem für
    die Lizenzierung des Siegels und die Teilnahme an der Preisverleihung. Aus
    diesen Einnahmen finanziert sich das unabhängige Auswahlverfahren, Einzelheiten
    sind unter http://www.top-consultant.de einsehbar.

    Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT

    Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist
    eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Bewerben können
    sich Management-, IT-, Personal- und technische Berater. Die wissenschaftliche
    Leitung des von compamedia seit 2010 organisierten Unternehmensvergleichs liegt
    in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an
    der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Dr. Bianka Knoblach. Beide leiten die
    Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn.
    Mentor von TOP CONSULTANT ist Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg. Medienpartner ist
    das manager magazin. Mehr Informationen unter http://www.top-consultant.de .

