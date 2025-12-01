Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg neuer Mentor von Beraterwettbewerb (FOTO)
Überlingen (ots) - Zum 17. Mal sucht TOP CONSULTANT Beratungsunternehmen, die
sich durch eine mittelstandsorientierte, kundengerechte Beratung auszeichnen.
Als neuer Mentor unterstützt der Unternehmer, Investor und frühere
Bundesminister Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg den Wettbewerb. Für eine
Auszeichnung auf Basis einer wissenschaftlichen Kundenbefragung können sich
Management-, IT-, Personal- und technische Berater bewerben.
Mit der Übernahme der Aufgabe folgt Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg auf Christian
Wulff, der den Wettbewerb elf Jahre begleitete und als Mentor nun den ebenfalls
von compamedia ausgerichteten Innovationswettbewerb TOP 100 unterstützt.
"Der Mittelstand ist das viel beschriebene Rückgrat unserer Wirtschaft - und
Berater sind oft diejenigen, die ihm Halt und Richtung geben. Zumal in äußerst
bewegten Zeiten. Es bedarf dafür kluger Köpfe, klarer Worte und nicht zuletzt
Mutes. Für viele Unternehmen ist die Komplexität unserer Zeit eine Zumutung. Für
Berater ist es Alltag. Und genau das macht ihre Arbeit so unverzichtbar", sagt
Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg anlässlich des Starts der neuen Runde von TOP
CONSULTANT.
In dieser Situation erfüllt der Beraterwettbewerb eine wichtige Aufgabe, wenn es
um die Suche nach dem richtigen Berater geht, wie zu Guttenberg betont: "Das
Verfahren, das auf einer wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung beruht,
sorgt für Glaubwürdigkeit und Transparenz, gerade in einer Branche, in der sich
'Berater' nennen darf, wer will. Hier zählt, was wirklich wirkt."
Denn Grundlage des Auswahlverfahrens ist eine Befragung von Referenzkunden aus
dem Mittelstand, die Angaben über die Professionalität und Performance von
Consultants machen und ihre Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit bewerten. Die
Analyse der Beratungskompetenz betrachtet dabei zum Beispiel die Kategorien
Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz. Seriosität und Anschlussfähigkeit
sind ebenfalls wichtige Kriterien.
"Wir identifizieren Berater, die nachweislich besser mit den besonderen
Anforderungen mittelständischer Unternehmen umgehen können als andere", sagt
Prof. Dr. Dietmar Fink von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management
und Beratung (WGMB). Zusammen mit Dr. Bianka Knoblach verantwortet Fink die
wissenschaftliche Auswertung von TOP CONSULTANT.
Dr. Bianka Knoblach ergänzt: "Wir bewerten nicht das Image, sondern reale
Kundenerfahrungen. Auftraggeber beurteilen ihre Berater entlang klar definierter
Kriterien, von fachlicher Qualität über Umsetzungsstärke bis zur sozialen
Kompetenz. Denn ein Mittelstandsberater braucht nicht nur Fachkompetenz, sondern
ein sehr feines Gespür für Unternehmertum und die spezielle Kultur
mittelständischer Unternehmen."
Noch bis zum 27. Februar können sich Management-, IT-, Personal- und technische
Berater für eine Teilnahme anmelden. In einem Beraterfragebogen machen sie
anschließend Angaben zu ihrem Unternehmen, geben eine Selbsteinschätzung zu
ihrer Leistungsfähigkeit und nennen Referenzkunden aus dem Mittelstand. Alle
Unternehmen, die in der späteren Auswertung eine Ratingnote B oder besser
erhalten, werden bei der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen
Mittelstands-Summits am 26. Juni 2026 in Heidelberg von Dr. Karl-Theodor zu
Guttenberg geehrt und mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet.
Die Anmeldung und die Einreichung des Beraterfragebogens sowie das
Auswahlverfahren sind unentgeltlich. Nach Abschluss des unabhängigen,
wissenschaftlichen Verfahrens - also nur im Falle einer tatsächlichen späteren
Auszeichnung - zahlen diejenigen Unternehmen, die es tatsächlich in die Riege
der Top-Consultants geschafft haben, eine einmalige Gebühr, unter anderem für
die Lizenzierung des Siegels und die Teilnahme an der Preisverleihung. Aus
diesen Einnahmen finanziert sich das unabhängige Auswahlverfahren, Einzelheiten
sind unter http://www.top-consultant.de einsehbar.
Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT
Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist
eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Bewerben können
sich Management-, IT-, Personal- und technische Berater. Die wissenschaftliche
Leitung des von compamedia seit 2010 organisierten Unternehmensvergleichs liegt
in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Dr. Bianka Knoblach. Beide leiten die
Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn.
Mentor von TOP CONSULTANT ist Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg. Medienpartner ist
das manager magazin. Mehr Informationen unter http://www.top-consultant.de .
Pressekontakt:
Sven Kamerar
Leiter Unternehmenskommunikation
T 07551 9498-633
mailto:presse@compamedia.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32024/6169583
OTS: compamedia GmbH
