Airbus Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 01.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Airbus Aktie. Mit einer Performance von -3,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Airbus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 188,02€, mit einem Minus von -3,83 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

Obwohl die Airbus Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,44 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,26 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Airbus einen Anstieg von +28,22 %.

Airbus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,44 % 1 Monat -7,26 % 3 Monate +10,44 % 1 Jahr +34,57 %

Informationen zur Airbus Aktie

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,70 Mrd. € wert.

Der Dax ist am Montag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag tiefer in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.530 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus …

An Europas Aktienmärkten hält der jüngste Konsolidierungstrend nach den vorangegangenen Erholungsgewinnen an. Von den durchwachsenen asiatischen Handelsplätzen und den schwächer erwarteten US-Börsen kam kein Rückenwind für die hiesigen Notierungen. …

Nach der Aufforderung zu einem dringenden Software-Update für tausende Airbus -Jets haben Fluggesellschaften rasch gehandelt. An der großen Mehrheit der rund 6.000 betroffenen Maschinen der Modellfamilie A320 seien die notwendigen Änderungen bereits …

Airbus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.