    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Airbus Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 01.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Airbus Aktie bisher Verluste von -3,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.

    Besonders beachtet! - Airbus Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 01.12.2025
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

    Airbus Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Airbus Aktie. Mit einer Performance von -3,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Airbus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 188,02, mit einem Minus von -3,83 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    171,40€
    Basispreis
    1,72
    Ask
    × 11,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    202,76€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 11,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Airbus Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,44 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,26 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Airbus einen Anstieg von +28,22 %.

    Airbus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,44 %
    1 Monat -7,26 %
    3 Monate +10,44 %
    1 Jahr +34,57 %

    Informationen zur Airbus Aktie

    Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,70 Mrd. € wert.

    Dax rutscht tiefer ins Minus - Jahresendrallye noch möglich


    Der Dax ist am Montag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag tiefer in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.530 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus …

    Konsolidierung nach Erholung geht weiter


    An Europas Aktienmärkten hält der jüngste Konsolidierungstrend nach den vorangegangenen Erholungsgewinnen an. Von den durchwachsenen asiatischen Handelsplätzen und den schwächer erwarteten US-Börsen kam kein Rückenwind für die hiesigen Notierungen. …

    Dringendes Software-Update für tausende Airbus-Jets - Aktie verliert


    Nach der Aufforderung zu einem dringenden Software-Update für tausende Airbus -Jets haben Fluggesellschaften rasch gehandelt. An der großen Mehrheit der rund 6.000 betroffenen Maschinen der Modellfamilie A320 seien die notwendigen Änderungen bereits …

    Airbus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbus

    -4,30 %
    -3,44 %
    -7,26 %
    +10,44 %
    +34,57 %
    +78,99 %
    +122,47 %
    +190,06 %
    +929,15 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Airbus Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 01.12.2025 Am heutigen Handelstag muss die Airbus Aktie bisher Verluste von -3,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.