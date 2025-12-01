KI, Rohstoffe, Tokenisierung
International Investment Forum: Das sind die großen Anlegerchancen 2026!
Das International Investment Forum zeigt, wohin 2026 das Kapital fließen wird: KI, Tokenisierung, kritische Rohstoffe, Batterietechnologie und Biotech. Internationale Unternehmen präsentieren exklusive Einblicke.
Das International Investment Forum findet am 3. Dezember zum 17. Mal statt und bündelt Themen wie künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, Tokenisierung, Batterietechnologie und kritische Rohstoffe.
Im Rohstoffbereich stehen Unternehmen wie Almonty, Power Metallic Mines und Globex Mining im Mittelpunkt. Die Nachfrage nach Nickel, Wolfram und Kupfer steigt, während geopolitische Risiken neue Lieferketten nötig machen.
Mit coinIX wird die Tokenisierung regulierter Vermögenswerte hervorgehoben. Die neue EU-Regulierung MiCA schafft klare Rahmenbedingungen für digitale Assets.
MS Industrie, UMT und Planethic präsentieren Lösungen für KI, Prozessautomatisierung und nachhaltige Technologie. NEO Battery Materials und dynaCERT zeigen Innovationen für Batterien und Emissionsreduktion.
VIDAC Pharma, Instone Real Estate und die International School Augsburg beleuchten Biotech, Immobilienentwicklung und Bildung als Standortfaktoren.
"Alle präsentierenden Unternehmen arbeiten an zentralen Zukunftsthemen", sagt Mario Hose von Apaton Finance.
17. International Investment Forum: Jetzt kostenfrei anmelden!
Das Timeboard:
