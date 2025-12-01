Strategy, BitMine und Co. folgen Bitcoin in den Abwärtssog

Auch Cleanspark verlor 6,86 Prozent auf 12,20 Euro, während Riot Platforms 5,5 Prozent auf 13,15 Euro einbüßte. Bitfarms rutschte mit einem Minus von 9 Prozent auf 2,74 Euro am stärksten unter den vielbeachteten Mining-Werten. Strategy gab 4,9 Prozent auf 146,30 Euro nach.

Die Aktien kryptoaffiner Unternehmen sind am Montag deutlich unter Druck geraten und folgen damit den Verlusten am Krypto-Markt. Besonders kräftig traf es Bitmine : Die Aktie sackte am Montagnachmittag im Tradegate-Handel um 8,9 Prozent auf 26,60 Euro ab.

Damit spiegeln die Aktien die deutlichen Abgaben der größten Kryptowährungen wider, die zu Wochenbeginn überwiegend mehr als 5 Prozent verloren und damit einen massiven Abwärtsdruck entfachten.

640 Millionen US-Dollar an Liquidationen verstärken den Crash

Zu den Kursverlusten beigetragen hat ein massiver Liquidationsschub, der während Phasen dünner Liquidität einsetzte. In der Nacht auf Montag verlor Bitcoin innerhalb weniger Minuten rund 4.000 US-Dollar. Diese abrupte Bewegung löste eine Kettenreaktion aus: 641 Millionen US-Dollar wurden laut CoinGlass liquidiert. 564 Millionen US-Dollar entfielen davon auf Long-Positionen.

Fed-Sorgen drücken auf Stimmung: Trader zwischen Hoffen und Bangen

Für zusätzliche Unsicherheit sorgten zuletzt widersprüchliche Signale aus der US-Zentralbank. Zwar haben einige Fed-Offizielle angedeutet, sie könnten eine Zinssenkung im Dezember unterstützen. Doch jüngste Kommentare von Fed-Chair Jerome Powell ließen Zweifel daran aufkommen, ob die Wende der Geldpolitik tatsächlich so zeitnah erfolgt.

Hinzu kommt das Ende des Quantitative Tightening zum 1. Dezember – ein Faktor, der die Liquiditätsbedingungen verändert und die Risikobereitschaft der Investoren beeinflussen kann.

Breiter Abverkauf: Chinas Zentralbank warnt vor Krypto-Spekulation

Auslöser war unter anderem auch eine neue Warnung der chinesischen Zentralbank (PBoC). Diese erklärte, Spekulation und "übermäßiger Hype" bei Kryptowährungen hätten zuletzt wieder zugenommen. Man werde härter gegen illegale Aktivitäten in diesem Segment vorgehen. Zugleich kritisierte die PBoC, dass Stablecoins die Anforderungen an Kundenidentifikation und Anti-Geldwäsche-Kontrollen nicht ausreichend erfüllen könnten.

Die Aussagen schürten global erneute Unsicherheit rund um regulatorische Risiken – ein Faktor, der in der Vergangenheit immer wieder heftige Marktreaktionen ausgelöst hat.

Ausblick: Hohe Nervosität bleibt

Mit dem erneuten Einbruch zu Wochenbeginn bleiben die Aussichten für Kryptowährungen und kryptoaffine Aktien kurzfristig angespannt. Entscheidend wird sein, ob sich die Märkte nach den massiven Liquidationen stabilisieren können und ob die Fed am 10. Dezember eine Zinssenkung durchführt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



